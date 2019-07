Tại sao đường dây đánh bạc 10.000 tỷ tồn tại được ở Hải Phòng?

Trả lời Zing.vn, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nói cơ quan chức năng địa phương, kể cả công an, rất khó vào bên trong khu đô thị 100% vốn nước ngoài như Our City.

Trước nghi vấn tại sao đường dây đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City do người Trung Quốc điều hành với quy mô hàng nghìn tỷ có thể tồn tại thời gian dài; có hay không sự tiếp tay, bảo kê… Zing.vn có cuộc trao đổi với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, người 9 năm làm Giám đốc Công an Hải Phòng (từ năm 2010 đến tháng 3/2019).

Theo thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, với bất kỳ vụ án nào, từ lúc phát hiện cho đến khi kết thúc đều có quá trình để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

“Khi nào nắm được chắc rồi mới phá án vì có yếu tố nhạy cảm, liên quan đến quan hệ với quốc gia khác”, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca giải thích.

Trinh sát có thể mất nhiều năm

Theo tướng Ca, các nội dung cụ thể liên quan đến thời gian trinh sát phát hiện ổ nhóm tội phạm và quá trình phá án cần để lực lượng đang điều tra vụ án thông tin. Tuy nhiên, nguyên Giám đốc công an Hải Phòng khẳng định việc trinh sát có thể mất vài ba năm, thậm chí lâu hơn để thu thập chứng cứ rồi mới phá án. Vụ án nhanh hay chậm cũng cần tuân theo trình tự, quy trình.

Trước những nghi vấn về việc đường dây đánh bạc tồn tại lâu năm (khu đô thị Our City được cấp phép xây dựng từ năm 2005), từ thời ông Ca còn đứng đầu lực lượng công an Hải Phòng, vị tướng về hưu trả lời ngắn: “Tôi không quan tâm dư luận nói gì”.

Đối với câu hỏi về việc nhận tin báo tố giác tội phạm hay điều tra, phát hiện ổ nhóm điều hành trang mạng đánh bạc 10.000 tỷ trong khu đô thị Our City, ông Ca không trả lời trực tiếp mà chỉ thông tin: “Giữa lực lượng ngày trước với lực lượng bây giờ đã có một quá trình làm việc”.

Đề cập đến trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vụ án này, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng cho rằng khu đô thị Our City là dự án 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, cơ quan chức năng trong nước rất khó khăn để vào bên trong. Muốn vào được nơi này phải có “biện pháp nghiệp vụ tế nhị”.

“Công an hay lực lượng an ninh cũng vậy vì doanh nghiệp nước ngoài này khép kín nên mình vào rất khó khăn”, tướng Ca trả lời.

400 người Trung Quốc, chỉ 27 người đăng ký tạm trú

Chiều 30/7, Zing.vn cũng liên hệ với đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an Hải Phòng, nhưng ông Châu chưa phản hồi.

Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch phường Hải Thành (quận Dương Kinh) – cho hay Our City thuộc doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Thẩm quyền quản lý, kiểm tra thuộc cơ quan chức năng thành phố.

“Công an phường báo cáo có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú trong khu đô thị nhưng thời điểm công an đột kích có đến gần 400 người”, ông Hưng nói.

Chủ tịch phường cũng cho biết khu đô thị Our City chưa từng xảy ra vụ việc nào gây mất an ninh, trật tự. Do đó, chính quyền nơi đây cũng chưa vào bên trong đô thị để kiểm tra, xử lý.

Theo ông Hưng, chỉ duy nhất năm 2018, có một lần đoàn thanh tra thuộc Sở Tài Nguyên & Môi trường Hải Phòng cùng tổ công tác quận và phường vào trong khu đô thị để thống nhất việc xả thải ra môi trường.

Xử lý cứng rắn với người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam

Trong khi đó nói với Zing.vn, thiếu tướng Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an) nhìn nhận việc tổ chức tội phạm trong vỏ bọc doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hoặc công ty liên doanh không mới, nhưng đang có xu hướng ngày càng phổ biến và diễn ra với quy mô lớn.

“Từ đây, chúng ta phải xem về phía người Việt Nam có ai tiếp tay không để giải quyết triệt để. Nếu chỉ có người Trung Quốc hoạt động phạm pháp là chuyện khác, nhưng biết đâu đằng sau đó có người Việt bao che, bảo kê, tạo điều kiện cho tội phạm nước ngoài lộng hành”, thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

Bằng kinh nghiệm lâu năm trong ngành, ông “tin đa số vụ tội phạm nước ngoài hoạt động ở Việt Nam có liên quan đến người Việt Nam, bởi nếu chỉ có mình họ khó mà hoạt động trót lọt”.

Nêu giải pháp, tướng Cương cho rằng quan trọng nhất phải siết chặt quản lý hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam, kiểm tra lại toàn bộ các khâu trong hệ thống pháp luật và các bước quản lý, kiểm soát người nước ngoài và việc bố trí lực lượng giám sát.

Ông cũng đề nghị xử lý cứng rắn tội phạm nước ngoài gây án ở Việt Nam. Theo đó, người nước ngoài phạm tội phải được xử lý đúng pháp luật Việt Nam, như người Việt Nam phạm tội. Chúng ta cũng đừng lo việc xử lý sẽ ảnh hưởng đến yếu tố ngoại giao, vì đã là tội phạm thì không có bất cứ quốc gia nào dung túng. Về nguyên tắc ngoại giao được công khai, nước nào cũng khẳng định quyết tâm chung tay phòng chống tội phạm.

“Vì thế, xử lý không lo sợ, đừng mơ hồ, vì đó là việc làm công khai, minh bạch, đàng hoàng. Người Trung Quốc phạm tội ở Việt Nam thì ta thông báo với Trung Quốc, thậm chí mời họ dự phiên tòa để biết hành vi của công dân nước họ đã vi phạm Bộ luật Hình sự của Việt Nam”, tướng Cương nói.

Ngày 30/7, cơ quan chức năng Việt Nam chuẩn bị bàn giao 380 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City cho công an nước này.

Bộ Công an cho biết nhóm này hoạt động 24/7, khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài. Đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

