Sri Lankda tạm cấm truyền thông xã hội để ngăn chặn thông tin sai lệch

Chính phủ Sri Lanka ngày 21/4 thông báo quyết định “tạm thời” cấm truyền thông xã hội sau một loạt vụ nổ tại các nhà thờ và khách sạn làm trên 180 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương.

Trong thông báo, thư ký của Tổng thống Sri Lanka, Udaya R. Seneviratne cho biết: “Chính phủ đã quyết định chặn tất cả các nền tảng truyền thông xã hội nhằm ngăn chặn tình trạng lan truyền thông tin không chính xác và sai lệch”. Thông báo nêu rõ “đây chỉ là một biện pháp tạm thời”.

Quyết định trên được đưa ra sau hàng loạt vụ nổ xảy ra trong ngày 21/4 tại Sri Lanka, trong đó 6 vụ xảy ra gần như đồng thời vào buổi sáng và 2 vụ xảy ra vào buổi chiều. Vụ mới nhất xảy ra tại Dematagoda, phía Bắc thủ đô Colombo.

Sau vụ nổ này, Chính phủ Sri Lanka đã ban bố lệnh giới nghiêm từ 18h00 hôm trước đến 6h00 sáng hôm sau trên toàn quốc. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực ngay lập tức và chưa rõ khi nào sẽ dỡ bỏ.

Các nước tiếp tục lên án vụ tấn công

Trong một tuyên bố, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã nhắc lại vụ xả súng ngày 15/3 vừa qua tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand làm 50 người thiệt mạng, và nêu rõ: “New Zealand lên án tất cả các hành động khủng bố dưới mọi hình thức, ủng hộ tự do tôn giáo và quyền được cầu nguyện an toàn”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cho biết hiện chưa có thông tin nào về công dân nước này trong số các nạn nhân.

Trong một thông điệp gửi tới người đồng cấp Sri Lanka, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier bày tỏ “bàng hoàng và kinh hãi” khi nghe tin về “các vụ tấn công khủng bố hèn hạ” này.

Đăng tải trên trang Twitter, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cũng bày tỏ “rất sốc và quan ngại về các vụ tấn công khủng bố đáng sợ” tại Sri Lanka.

Trong khi đó, 3 nước vùng Vịnh là Bahrain, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng ra tuyên bố thông qua các bộ ngoại giao của mình lên án loạt vụ tấn công trong lễ Phục sinh ở Sri Lanka. UAE kêu gọi “cộng đồng quốc tế trừng phạt khủng bố nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế”. Qatar nhấn mạnh “lập trường vững chắc của Qatar là bác bỏ bạo lực và khủng bố”. Trong khi đó, Bahrain nêu rõ: “Các hành động khủng bố này trái với các nguyên tắc tôn giáo cũng như các giá trị đạo lực và nhân văn”.

