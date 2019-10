Shark Đỗ Liên và phong cách đầu tư “đặc biệt” hướng tới cộng đồng

“Xuất thân là một nhà giáo, tôi coi trách nhiệm của mình thế hệ đi trước là truyền lại cho thế hệ đi sau…Tôi luôn sẵn sàng làm bà đỡ, làm bệ phóng, làm điểm tựa cho các bạn trẻ”, Shark Liên chia sẻ.

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, BizLIVE đã có cuộc trò chuyện cùng bà Đỗ Thị Kim Liên – Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Aqua One và mới đây được biết đến với vai trò là “cá mập” trong chương trình Shark Tank mùa 3.

Được biết đến với nhiều dự án đầu tư cho cộng đồng, bà có thể chia sẻ lý do vì sao giữa rất nhiều ngành nghề kinh doanh hiện tại, bà lại chọn đầu tư vào các dự án này mà không phải là các lĩnh vực mang lại lợi nhuận siêu nhanh, siêu nhiều?

Dự án mới nhất của tôi là đầu tư vào nhà máy nước sạch, bởi đây đang là mối lo của toàn nhân loại trong đó có Việt Nam.

Tình trạng ô nhiễm ở mức báo động đỏ của nguồn nước cấp thô là mối lo lắng không nhỏ của người dân, bởi nó chứa nhiều độc tố nguy hiểm, thậm chí chứa chất gây bệnh ung thư. Điều này có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn do những tác động của biến đổi khí hậu sẽ gây nguy hiểm cho an ninh nước trong tương lai nếu các hành động khắc phục không được thực hiện.

Do đó đầu tư vào xử lý nước sạch, nước mặt là hướng tới nền kinh tế phát triển bền vững, giảm gánh nặng chi phí về y tế cho Chính phủ, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng, chống sụt lún đất, kiểm soát và bảo vệ được an ninh về nước, tạo ra một xã hội an toàn nước là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tập đoàn AquaOne. Đặc biệt, chúng tôi hướng tới góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cho nền kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh vai trò một doanh nhân thành đạt, bà đồng thời còn là một nhà ngoại giao khi đã đảm nhận vai trò Lãnh sự Danh dự Cộng hoà Nam Phi tại TP.HCM hơn 10 năm. Bà làm thế nào để cân bằng các vai trò đó?

Năm 2009, tôi vinh dự được Tổng Thống Nam Phi và Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm là Lãnh sự Nam Phi tại TP.HCM. Ngoại giao là thế mạnh của tôi, tôi coi đây là một lợi thế cần được phát huy tối đa vào công việc của một nhà kinh doanh.

Hơn 10 năm các tố chất thiên phú và sự nỗ lực không ngưng nghỉ của bản thân cộng với sự cộng tác đắc lực của các cộng sự, đồng nghiệp, tôi đã đạt được nhiều thành tựu không nhỏ đưa hai đất nước Nam Phi – Việt Nam tới gần nhau hơn.

Kim ngạch thương mại song phương tăng cao, niềm tin giữa các doanh nghiệp hai nuớc được thể hiện qua các chuyến viếng thăm và hợp tác chính thức của các doanh nghiệp với nhau. Công dân của hai nước đi lại dễ dàng hơn khi chúng tôi tư vấn hướng dẫn làm visa và cung cấp các thông tin chính thống tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân của hai quốc gia.

Ngoại giao – kinh tế tuy hai mà là một, các hoạt động ngoại giao được tiến hành để thực hiện những mục tiêu kinh tế, tôi coi ngoại giao là công cụ để phát triển kinh doanh.

Tuy mới xuất hiện tại Shark Tank mùa 3, nhưng bà đã nhận được rất nhiều sự yêu mến nhờ phong cách đầu tư hướng tới cộng đồng và mong muốn hỗ trợ các thế hệ trẻ. Bà có thể chia sẻ thêm về định hướng đầu tư này?

Tôi từng là một người khởi nghiệp, nên tôi thấu hiểu những khó khăn của người khởi nghiệp.

Người dẫn đầu luôn đối đầu với những rủi ro, khó khăn, thách thức có khi phải trả giá rất đắt cho những bước đi không chuẩn của mình về thời gian, tiền bạc để có được thành công.

Vì vậy, tôi rất hiểu các bạn trẻ cần gì để chuẩn bị cho sự cất cánh của mình cả về vật chất lẫn tinh thần để có thể cất cánh một cách nhanh nhất và tránh bị trả giá ngay từ điểm xuất phát.

Xuất thân là một nhà giáo, nên tôi coi đó là trách nhiệm của mình thế hệ đi trước truyền lại cho thế hệ đi sau. Yếu tố con người trong khởi nghiệp là rất quan trọng, tôi đặt niềm tin vào các founder (nhà sáng lập) có tinh thần quyết liệt và năng lượng tích cực.

Có tố chất lãnh đạo, điều hành được doanh nghiệp, thu hút được nhiều người giỏi đi cùng mình. Tôi luôn sẵn sàng làm bà đỡ, làm bệ phóng, làm điểm tựa cho các bạn trẻ.

Tiêu chí ưu tiên bà dành cho các startup là thế nào? Có cơ hội nào cho các startup ngoài Shark Tank?

Tôi ưu tiên hàng đầu cho các bạn trẻ có ý tưởng cùng tôi bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Nếu các bạn có ý tưởng và phương án triển khai khả thi, tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ các bạn cất cánh một cách nhanh nhất.

Thứ đến là các dự án về dân sinh và mang tính nhân văn, có thể tạo công ăn việc làm cho nhóm bạn trẻ không may chịu những thiệt thòi, khuyết tật. Tiếp theo, tôi ưu tiên các dự án tạo công ăn việc làm cho các bạn trẻ chưa có việc làm.

Một vấn đề nữa, là tôi dành nhiều tình cảm cho các dự án dành cho cộng đồng chuyển giới, LGBT vì các bạn phải chịu quá nhiều thiệt thòi, đau đớn về thể xác và tinh thần, đôi khi phải trả giá bằng cả mạng sống và chịu nhiều kì thị từ những người xung quanh.

Sau khi lên sóng Shark Tank, rất nhiều bạn trẻ khởi nghiệp bên ngoài đã liên hệ bày tỏ sự yêu quý và chia sẻ về dự án của mình. Tôi rất cảm kích, tuy nhiên mới chỉ trả lời được một phần sự mến mộ đó bằng cách chia sẻ lời khuyên và kinh nghiệm. Một số dự án đầu tư của các bạn tôi đang xem xét và nghiên cứu. Trong rất nhiều ý tưởng các bạn trẻ chia sẻ, tôi ưu tiên thời gian cho các dự án vì môi trường, các dự án có giá trị nhân văn.

Xin cám ơn bà!

Theo bizlive.vn

Nguồn bài viết: https://bizlive.vn/cau-chuyen-kinh-doanh/shark-do-lien-va-phong-cach-dau-tu-dac-biet-huong-toi-cong-dong-3523779.html