Săn thẻ Quốc tế Seabank trong tay, hoàn ngay 10% khi mua sắm tại Big C và Go!

Không chỉ giúp khách hàng thanh toán dễ dàng, chi tiêu mọi nơi mọi lúc, thẻ quốc tế SeABank còn mang đến cho chủ thẻ hàng trăm cơ hội được hoàn tiền và nhận voucher mua sắm trị giá 1 triệu đồng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C và GO!.

Nhằm thúc đẩy chi tiêu không dùng tiền mặt và giúp khách hàng có thêm những trải nghiệm thú vị khi sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, từ 10/6/2019-25/7/2019, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) dành nhiều ưu đãi cho chủ thẻ quốc tế SeABank đến mua sắm, chi tiêu tại tất cả siêu thị của Big C và GO! trên toàn quốc.

Theo đó, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, SeABank hoàn tiền 10% cho chủ thẻ quốc tế SeABank khi giao dịch thành công qua POS của SeABank tại Big C và GO!. Số lần ưu đãi không giới hạn đối với mỗi khách hàng và giá trị hoàn tiền tối đa là 100.000 đồng/khách hàng.

Song song với ưu đãi này, SeABank và Big C/GO! còn dành 50 voucher mua sắm tại Big C và GO! trị giá 1 triệu đồng/voucher cho khách hàng có tổng chi tiêu thanh toán cao nhất trong tuần, với 10 voucher cho 10 khách hàng mỗi tuần. Chương trình diễn ra trong 05 tuần từ ngày 20/06/2019 đến 25/07/2019.

Trên nền tảng công nghệ tiên tiến, SeABank là ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử và dịch vụ thẻ, mang lại tiện ích lớn và nhiều ưu đãi cho khách hàng khi thanh toán mà không phải sử dụng tiền mặt.

SeABank cũng là ngân hàng đầu tiên triển khai công nghệ bảo mật theo chuẩn EMV hiện đại trong phát hành và thanh toán thẻ quốc tế Visa, MasterCard. Thẻ quốc tế SeABank Visa còn được tích hợp tính năng Bảo mật 3D Secure nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho các giao dịch thanh toán trực tuyến (Ecommerce/ online payment) tại các website thương mại điện tử có áp dụng chương trình Verified by Visa (VbV).

Khách hàng quan tâm tới các chương trình và sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Contact Center 1900 555 587 hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn.

PV