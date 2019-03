Ngày 27/03/2019, tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức khánh thành “RESORT” BÒ SỮA VINAMILK TÂY NINH, ngôi nhà lý tưởng cho những cô bò hạnh phúc của Vinamilk. Trang trại này nằm trong HỆ THỐNG TRANG TRẠI CHUẨN GLOBAL G.A.P. LỚN NHẤT CHÂU Á của Vinamilk và được tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 một cách toàn diện trong quản lý trang trại và chăn nuôi bò sữa.

Tại sự kiện khánh thành, Trang trại Vinamilk Tây Ninh đã vinh dự nhận giải “TRANG TRẠI BÒ SỮA ĐỘC LẬP LỚN NHẤT VIỆT NAM” (The biggest single dairy farm in Vietnam) do Tập đoàn DeLaval (Thụy Điển) trao tặng.

Đặc biệt sự kiện có sự tham dự của Bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại sứ các nước; Các Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Tỉnh Tây Ninh và các Tỉnh; Các Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành Trung ương và Địa phương và Bà Mai Kiều Liên – Tổng Giám đốc Vinamilk.

“RESORT” BÒ SỮA VINAMILK TÂY NINH – NGÔI NHÀ LÝ TƯỞNG CỦA NHỮNG CÔ BÒ HẠNH PHÚC

Tọa lạc tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích 685 ha, quy mô chăn nuôi 8.000 bò, bê, và tổng kinh phí đầu tư trên 1.200 tỷ đồng (tương đương 50 triệu USD), Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh là dự án trọng điểm của địa phương và đây cũng là Trang trại bò sữa độc lập lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.

Hơn 8.000 cô bò sữa ở đây được tận hưởng môi trường sống thoải mái như tại một khu resort đặt giữa thiên nhiên trong lành, thoáng đãng. Tây Ninh là tỉnh có khí hậu khô nóng, mùa nắng kéo dài nhiều tháng trong năm. Để khắc phục thực tế này và đảm bảo tiêu chuẩn chăn nuôi bò sữa theo Global G.A.P., Vinamilk đã thiết kế hệ thống hồ nước điều hòa nguồn nước và không khí kết hợp với hệ thống làm mát tự động hiện đại tại khu vực chuồng nuôi. Nhìn từ trên cao, Trang trại được phủ một màu xanh non bạt ngàn của hơn 500 ha đồng cỏ và bắp canh với không khí trong lành, mát mẻ nhờ được điều tiết bởi hơn 9 hồ nước xung quanh với tổng diện tích trên 180.000 m2.

Nằm trong “Hệ thống trang trại đạt chuẩn Global G.A.P. lớn nhất Châu Á của Vinamilk”, Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh cũng đạt tiêu chuẩn Global G.A.P. về quản lý trang trại và chất lượng sữa tươi thuần khiết. Hiện nay, sản lượng sữa tươi nguyên liệu của Trang trại đã đạt hơn 100.000 lít sữa/ngày tương đương gần 40.000.000 lít sữa/năm.

Ngoài ra, đây còn là nơi làm việc lý tưởng của các nhân viên tại Trang trại với mô hình công nghệ chăn nuôi bò sữa chuyên nghiệp, cùng kiến trúc đặc biệt của khu vực văn phòng thiết kế nổi trên mặt hồ rộng 37.000 m2, bao gồm các khu nhà nghỉ ngơi, quầy pha chế thức uống, khu giải trí và thể thao… dành cho nhân viên, chuyên gia nước ngoài và khách đến thăm và làm việc tại Trang trại.

Việc đưa Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh vào hoạt động không chỉ giúp Vinamilk đạt được các mục tiêu về tăng trưởng mà còn góp phần giúp ngành nông nghiệp, chăn nuôi và kinh tế địa phương phát triển nhanh trong thời gian tới.

Trong buổi Lễ khánh thành, bà Mai Kiều Liên –Tổng Giám đốc Vinamilk phát biểu:“Tạo dựng thành công công nghệ chăn nuôi bò sữa vùng nhiệt đới bằng tầm nhìn và định hướng đúng đắn, Vinamilk mong muốn đưa ngành chăn nuôi bò sữa trong nước tiến thêm một bước đến mục tiêu trở thành một ngành nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam nói riêng và của khu vực Châu Á nói chung. Từ đó, đưa nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững và tiệm cận với nền nông nghiệp chăn nuôi bò sữa tiên tiến nhất của thế giới”.

TIÊN PHONG TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA VỚI CÔNG NGHỆ 4.0

Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh là trang trại được Vinamilk thực hiện cách mạng số 4.0 toàn diện từ quy trình đầu vào đến đầu ra theo công nghệ Mỹ, Nhật, Châu Âu trong toàn bộ mô hình chăn nuôi và quản lý của mình, nhằm đảm bảo đàn bò có sức khỏe tốt, năng suất sữa cao, chất lượng sữa tốt nhất:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHẨU PHẦN

– Thức ăn được cung cấp với công thức riêng cho từng lứa tuổi của bò, bê và được quản lý bởi hệ thống Quản lý khẩu phần tiên tiến, hàng đầu trên thế giới. Hệ thống này giúp theo dõi, đo lường và kiểm soát chất lượng thức ăn phù hợp với các giai đoạn phát triển của bò. Thông tin được lưu trữ điện toán đám mây cho phép các chuyên gia dinh dưỡng của Vinamilk đưa ra đề xuất hoặc điều chỉnh khẩu phần phù hợp, nhanh chóng tại bất cứ đâu mà không cần phải có mặt tại Trang trại.

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE ĐÀN BÒ

– Toàn bộ đàn bò đều được đeo các chip điện tử đời mới nhất để kiểm soát hoạt động, khả năng nhai lại, tình hình sức khỏe, bệnh tật, khả năng thụ thai, sinh sản của từng cá thể bò. Những thông tin này được cập nhật liên tục thông qua hệ thống mạng nội bộ và phần mềm đặc biệt, tự động kết nối với hệ thống máy tính trung tâm. Từ đó cung cấp cho người quản lý đầy đủ thông tin của từng cá thể để có thể áp dụng các biện pháp chăm sóc cần thiết cho mỗi cô bò.

– Quản lý sức khỏe chính xác thông qua cảm biến được đeo trên cổ từng cô bò. Ngoài tình trạng sức khỏe, hệ thống này còn phát hiện được mức độ căng thẳng (stress), các cảnh báo và báo cáo phân tích đảm bảo sức khỏe nhanh chóng nhất.

– Hệ thống phần mềm thuốc thú y giúp quản lý lịch sử bệnh cũng như theo dõi lộ trình điều trị của từng cá thể bò, bê. Tất cả thông tin sẽ được lưu trữ đám mây (cloud) để các bác sĩ thú y, chuyên viên phối giống kiểm tra, đánh giá nhanh chóng và kịp thời.

HỆ THỐNG LÀM MÁT TỰ ĐỘNG

– Vinamilk đã phát triển thành công hệ thống làm mát tự động có thể cảm biến được nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió từ môi trường. Từ đó lập trình, đưa ra chế độ vận hành tự động tối ưu nhất để làm mát cho các cô bò. Hệ thống này giúp đảm bảo môi trường sống lý tưởng cho đàn bò sữa ngay tại Tây Ninh, nơi có khí hậu nhiệt đới đặc trưng nóng ẩm, mà những cô bò vẫn sống hạnh phúc như ở quê hương ôn đới mát mẻ của mình.

ROBOT ĐẨY THỨC ĂN LELY JUNO

– Robot vun đẩy thức ăn Lely Juno sản xuất tại Hà Lan được lập trình tuyến đường theo ý muốn, đẩy và đảo thức ăn liên tục 24/7, giúp cho thức ăn luôn được tươi mới nhất. Khi di chuyển những chú robot này còn phát ra những bản nhạc giao hưởng du dương, vừa kích thích để bò ăn tốt hơn, vừa tạo cảm giác thư giãn và thoải mái khi ăn.

HỆ THỐNG CHUỒNG NUÔI VÀ DÀN VẮT SỮA HIỆN ĐẠI

– Hệ thống chuồng nuôi được làm mát tự động có quy mô lớn, với công suất 2.000 bò/chuồng do Vinamilk thiết kế. Trong chuồng được trang bị hệ thống thu gom phân tự động và đệm nằm mềm mại. Các chổi massage cùng hệ thống cấp nước uống, rải thức ăn đã tạo nên một môi trường sống thoáng mát sạch sẽ, thoải mái như các khu “resort” nghỉ dưỡng đặc biệt dành cho các cô bò hạnh phúc.

– Dàn vắt sữa tại trang trại có quy mô lớn với hơn 200 con/lần vắt. Mỗi cô bò được nhận dạng tại dàn vắt sữa thông qua chip điện tử. Dữ liệu sản lượng sữa, thời gian vắt sữa của từng cô bò được thu thập và truyền đến hệ thống, đồng bộ với lịch sử thông tin, từ đó đưa ra các biểu đồ đánh giá và truy xuất dữ liệu để đáp ứng các phân tích chuyên môn.

HỆ THỐNG PHẦN MỀM BẢO TRÌ

– Với quy mô lớn, trang trại hiện được trang bị gần 60 xe cơ giới và 300 thiết bị máy móc, phần mềm này giúp tất cả các hệ thống máy móc này được quản lý, bảo trì bảo dưỡng và thay thế đúng theo quy định. Hệ thống này còn giúp tạo dựng kế hoạch hiệu quả và chính xác đối với môi trường cơ giới hóa nông nghiệp mà hiện tại Trang trại đang áp dụng.

“HỆ THỐNG TRANG TRẠI ĐẠT CHUẨN GLOBAL G.A.P. LỚN NHẤT CHÂU Á” CỦA VINAMILK

Hiện nay, Vinamilk đã xây dựng được hệ thống 12 trang trại trên cả nước, trong đó có 10 trang trại được xây dựng theo chuẩn Global G.A.P. Nhân dịp này, tổ chức Bureau Veritas Certification đã trao chứng nhận “Hệ thống trang trại bò sữa đạt tiêu chuẩn Global G.A.P. lớn nhất Châu Á” cho hệ thống trang trại bò sữa của Vinamilk, bao gồm Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh.

Trang trại Vinamilk Tây Ninh đi vào hoạt động đã giúp nâng tổng đàn bò trong nước cung cấp sữa cho Công ty lên xấp xỉ 130.000 con, với sản lượng gần 1 triệu lít sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Dự kiến đến năm 2020, tổng đàn bò cung cấp sữa cho Vinamilk sẽ được nâng lên khoảng 200.000 con, với sản lượng sữa tươi nguyên liệu dự kiến sẽ tăng lên gần gấp đôi, đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm sữa tươi cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Vinamilk liên tục đưa vào hoạt động các trang trại bò sữa có quy mô lớn như Trang trại số 1 khánh thành năm 2018 trong Tổ hợp Trang trại công nghệ cao Thống Nhất Thanh Hóa với quy mô lên 20.000 con. Đây cũng chính là nơi chăm sóc đàn bò A2 thuần chủng nhập khẩu từ Mỹ và New Zealand cho ra đời dòng sữa 100% A2. Trước đó, năm 2017, Vinamilk khánh thành Trang trại bò sữa hữu cơ đầu tiên chuẩn Châu Âu của Việt Nam tại Đà Lạt, cung cấp nguyên liệu sản xuất sản phẩm Sữa tươi 100% Organic (hữu cơ) và đang trong quá trình xây dựng trang trại hữu cơ thứ 2 tại Di Linh, Lâm Đồng. Điều này cho thấy sự tiên phong của Vinamilk trong việc cập nhật và giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam các xu hướng dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới.

Vinamilk cũng sắp hoàn thành Trang trại số 2 trong Tổ hợp Trang trại công nghệ cao Thống Nhất Thanh Hóa với quy mô 4.000 con. Vào tháng 03/2019 vừa qua, Vinamilk đã nhập hơn 1.600 bò HF và A2 về Trang trại này.

Ngoài ra, Vinamilk bắt đầu xây dựng Trang trại Bò sữa Quảng Ngãi (quy mô 4.000 con). Tại Lào, Vinamilk đang triển khai dự án xây dựng Trang trại bò sữa hữu cơ số 1 với quy mô 4.000 con trong tổ hợp 24.000 con bò trên diện tích 5.000 ha. Hiện nay, Vinamilk cũng đang đàm phán với các đối tác để đầu tư các trang trại tại các nước trong khu vực ASEAN.

