Quảng Ninh nổi tiếng với những công trình kiến trúc đẹp lạ

Không chỉ sở hữu Vịnh Hạ Long nức danh thế giới do thiên nhiên ban tặng, Quảng Ninh còn có rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc. Chính những công trình này đã góp phần làm nên sức hấp dẫn mới mẻ cho vùng di sản bao năm qua vốn chỉ nổi tiếng với biển và núi.

1. Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

Lấy ý tưởng từ hình tượng than đá – loại khoáng sản đặc trưng của Quảng Ninh, cụm công trình Bảo tàng và Thư viện tỉnh nằm ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long, bên cạnh Quảng trường 30/10. Công trình do kiến trúc sư Tây Ban Nha thiết kế, gồm 3 khối nhà được ốp kính màu đen, với phần vỏ là lớp kính cường lực có khả năng chống tự vỡ do biến đổi nhiệt.

Từ khi đi vào hoạt động năm 2013, Bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Nếu như năm 2015, Bảo tàng mới thu hút 77.000 lượt khách, thì đến năm 2018 đã tăng lên 220.000 khách. Trong đó, khách quốc tế chiếm đến 30% tổng lượng khách, công trình đã trở thành điểm đến trong bản đồ du lịch của Hạ Long.

2. Cung Quy hoạch, Hội trợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh



Gần Bảo tàng và Thư viện là Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh, đây là điểm nhấn của bức tranh tổng thể kiến trúc đô thị TP Hạ Long. Công trình gồm 2 khối nhà, khối thứ nhất là nhà mái vòm dạng vỏ ốc, mặt bằng hình oval; khối thứ hai nằm phía trên, trưng bày quy hoạch với tiết diện liên tục thay đổi, hình vòng cung lớn trải dài từ đông sang tây như hình chú cá heo.

3. Sân bay quốc tế Vân Đồn



Sân bay quốc tế Vân Đồn – sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam do Tập đoàn Sun Group xây dựng- được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng từ hình ảnh những cánh buồm trên vịnh Hạ Long, một sự gợi tả mạnh mẽ dấu ấn bản địa của Quảng Ninh.

Với chủ đề đó, mái vòm nhà ga được thiết kế tựa như những cánh buồm xếp chồng lên nhau vươn ra biển lớn. Hệ thống mái bằng chất liệu nhẹ tại sảnh đón trước nhà ga uốn cong mềm mại, nhô ra từ những bức tường đá đen khổng lồ, như lời chào đón nồng nhiệt của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tới hành khách.

4. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long



Cùng với sân bay Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tại Bãi Cháy đã mở tung cánh cửa, đón du khách khắp nơi trên thế giới đến với Quảng Ninh. Không gian bên ngoài nhà ga hành khách giống như một góc phố cổ bên Vịnh Hạ Long, nhưng bên trong lại sang trọng và bí ẩn như tầng hầm của một con tàu biển thế kỷ 13, với hệ thống cột gỗ, trần gỗ và trần thép, nội thất cầu kỳ cùng 27 khung tranh thể hiện hải đồ và tàu biển cổ.

Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long có khả năng đón tàu có tải trọng tới 225.000 GRT, với tổng số người lên đến 8.460 (gồm cả hành khách, thủy thủ đoàn), phục vụ được 2 tàu đậu cùng lúc. Đây là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, xóa “điểm nghẽn” lớn của ngành du lịch tàu biển là các cảng đều đón chung tàu khách và tàu hàng.

5. Vòng quay Sun Wheel



Toạ lạc trên đỉnh Ba Đèo ở độ cao 215m so với mực nước biển, thuộc Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Halong Complex, Sun Wheel là một trong những vòng quay ngắm cảnh cao nhất thế giới, đem lại cho du khách một góc nhìn Hạ Long mới lạ từ trên cao. Về đêm, Sun Wheel được thắp sáng bởi hàng chục ngàn chiếc đèn LED lung linh. Cùng với cầu Bãi Cháy, vòng quay này cũng là một biểu tượng mới của Hạ Long, Quảng Ninh.

6. Cầu Koi



Cây cầu Nhật Bản đỏ thắm hình chú cá Koi khổng lồ mềm mại vắt qua hai quả đồi xanh mát đang là điểm “check in” thu hút rất nhiều bạn trẻ. Giữa không gian vườn Nhật truyền thống Zen Garden, cây cầu mang đến cho du khách góc nhìn hoàn hảo ngắm toàn cảnh Vịnh Hạ Long hùng vỹ từ khuôn viên tổ hợp Sun World Halong Complex.

PV