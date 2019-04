Quản lý thị trường phát hiện và xử lý hơn 14.000 vụ vi phạm

Trong quý I năm 2019, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã tiến hành kiểm tra trên 25.500 vụ; Phát hiện và xử lý hơn 14.400 vụ vi phạm…

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết qua việc phát hiện và xử lý các vụ vi phạm trong quý I/2019, đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 90 tỷ đồng.

Trong quý I năm nay, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện nhiều vụ việc điển hình có tổng giá trị hàng hóa vi phạm lớn. Như vụ việc Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra và phát hiện hơn một tấn mỹ phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tại cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Ngọc Châu. Hơn 1 tấn mỹ phẩm gồm 32 loại với 15.035 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm các loại như: dầu xả, sáp, nhuộm tóc, kem massage… mang các thương hiệu nổi tiếng của các nước Nhật Bản, Italy, Mỹ, Hàn Quốc, tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 600 triệu đồng.

Ngay trong tháng đầu năm 2019, Đội Quản lý thị trưởng số 29 thuộc Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra một kho hàng trên đường Phạm Văn Chí, phường.7, Quận 6, TP Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục ngàn thùng mỹ phẩm có dán “mác” những thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Dior, Chanel, Versace, Armani, Valentino…không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng trên. Lực lượng chức năng cũng tiến hành lập biên bản, kiểm kê và niêm phong số hàng này.

Một vụ việc điển hình khác trong quý 1 cũng được nhắc đến là việc Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 27 phối hợp với Đội 2, Phòng An ninh kinh tế Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra xe ôtô mang biển 29C-65293 tại địa chỉ cửa Ga phía nam Ga Giáp Bát, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Lái xe là ông Phan Thanh Nghiệp (trú tại phường Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng đại diện đơn vị nhận vận chuyển hàng hóa là ông Trần Phú Hưng, địa chỉ: Công ty thăm dò khai thác mỏ, Tổ 23, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có: 2.660 lô kem dưỡng da các loại và 60 thùng hàng hóa các loại do nước ngoài sản xuất, ông Hưng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Sau khi tiến hành kiểm đếm, lô hàng bao gồm: 4.499 lọ dầu xoa bóp loại 100 ml có chữ Antiphlamine; 5.590 viên An cung ngưu hoàng hoàn nhãn hiệu Kwangdong; và 31.990 viên Ngưu hoàng thanh tâm hoàn nhãn hiệu Tongren. Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ lô hàng để tiếp tục thẩm tra, xác minh làm rõ theo quy định pháp luật.

