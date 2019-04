Phó Thủ tướng tức tốc chỉ đạo tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu các cơ quan chức năng trong năm 2019 tập trung tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Cụ thể, tại Thông báo số 117/TB-VPCP, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Quốc gia, hoàn thiện và thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ký Báo cáo kết quả công tác năm 2018, ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Ủy ban Quốc gia trong đó cần tập trung một số nội dung chủ yếu. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cần tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách bảo đảm quyền trẻ em phù hợp với quy định của Luật trẻ em; tăng cường thực hiện các chính sách đã ban hành; phối hợp hiệu quả trong xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em; phân công cơ quan, đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, thông tin khi xảy ra vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Nâng cao kỹ năng phòng chống

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan, các địa phương tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân và trẻ em về các biện pháp bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp đến gia đình, cộng đồng, trường học và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trực tuyến.

Đồng thời, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn việc thành lập và hoạt động nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đứng đầu với thành phần gồm người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, công an xã, Đoàn thanh niên xã, Hội phụ nữ xã, nhân viên y tế thôn bản, nhân viên Hội chữ thập đỏ xã (nếu có); hình thành mạng lưới những người tham gia công tác bảo vệ trẻ em gồm các thành viên thuộc nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã và các thành viên tự nguyện; chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, các thành viên Ủy ban Quốc gia xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành của Ủy ban Quốc gia tại một số bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện quyền trẻ em, nhất là phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phòng, chống đuối nước trẻ em và an toàn thực phẩm cho trẻ em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các địa phương rà soát tất cả cơ sở giáo dục mầm non, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, yêu cầu có biện pháp quản lý, giám sát, công khai hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về xác định mức độ tổn hại về sức khỏe tâm thần đối với trẻ em bị xâm hại; xác định mức độ khuyết tật đối với nhóm trẻ em mắc hội chứng rối nhiễu phổ tự kỷ làm căn cứ xử lý về tư pháp và xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Bộ Công an, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao khẩn trương đẩy mạnh việc tập huấn phương pháp nghiệp vụ điều tra, truy tố, xét xử thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng các công cụ kết nối mạng lưới những người tham gia công tác bảo vệ trẻ em trong khung khổ Đề án Tri thức Việt số hóa.

Xử lý việc lôi kéo học sinh sử dụng ma túy

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương kiểm soát, phát hiện và xử lý việc quảng bá, mua bán, lôi kéo thiếu niên, học sinh sử dụng ma túy, các chất hướng thần, nhất là qua mạng xã hội; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường tuyên truyền về tác hại của các chất ma túy, chất hướng thần, nhất là đối với thiếu niên, học sinh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em (văn bản số 324/TB-VPVP ngày 29 tháng 8 năm 2018 và văn bản số 1123/UBQGTE ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em); ưu tiên bố trí nguồn lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em và thực hiện quyền trẻ em; thông tin kịp thời, đầy đủ cho các đơn vị thông tin truyền thông về các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

