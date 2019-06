Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Xử lý gian lận thi cử không làm oan, không có vùng cấm

Liên quan đến việc xử lý gian lận thi cử tại các địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình khẳng định: “Nếu phát hiện ra vi phạm ở mức nào thì xử lý đến đó, không làm oan và không có vùng cấm”.

Chiều ngày 4/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tham gia trả lời thêm một số vấn đề ĐBQH nêu trong phiên chất vấn.

Liên quan đến câu hỏi của ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) về việc đâu là giải pháp căn cơ để chống gian lận thi cử, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết: “Ngay khi xảy ra vụ việc gian lận thi cử, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bộ Công an kiểm tra xác minh nếu có dấu hiệu vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện nay, bộ Công an đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại một số địa phương.

Trong phiên họp gần đây, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu bộ GD&ĐT, tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đảm bảo khách quan, trung thực tạo niềm tin cho phụ huynh, học sinh cả nước”.

Đi thẳng vào câu hỏi về giải pháp căn cơ của ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc phụ huynh muốn cho con em mình thi đậu nên cũng có tiêu cực, cũng có người trong bộ máy có tiêu cực, quản lý Nhà nước chưa được làm chặt chẽ cũng có sơ sót nên bị lợi dụng, dẫn đến gian lận thi cử, Phó Thủ tướng cho rằng: “Nguyên nhân là do ý thức trách nhiệm của xã hội, của mọi công dân, phụ huynh học sinh, công chức Nhà nước trong ngành giáo dục đào tạo. Trách nhiệm của thầy cô giáo, làm thế nào củng cố được nền tảng đạo đức, xã hội, ý thức trách nhiệm sống trung thực, biết tôn trọng những giá trị đạo đức xã hội, tôn trọng quyền lợi khác, không làm mất đi cơ hội của người khác. Việc này cần phải giáo dục từ trong nhà trường… có như vậy chúng ta lên án với hành vi tiêu cực.

Thứ hai, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cán bộ công chức, đạo đức công vụ trách nhiệm trong việc quản lý Nhà nước.

Thứ ba, tổ chức quy chế thi cử cho thật tốt, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan chuyên ngành đảm bảo thi cử diễn ra một cách khách quan, công khai, minh bạch có sự kiểm soát của các cơ quan và có cộng đồng xã hội cùng nhau giám sát. Vấn đề căn cơ thì phải được thực hiện một cách toàn diện. Nếu phát hiện ra vi phạm ở mức nào thì xử lý đến đó, không làm oan và không có vùng cấm”.

Cũng trong phiên chất vấn – trả lời chất vấn sáng nay, ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình) đặt câu hỏi về việc điều tra gian lận điểm thi, người phạm tội là người có chức vụ quyền hạn: “Việc giao thẩm quyền điều tra khác nhau (tại Hòa Bình do bộ Công an điều tra; tại Sơn La, Hà Giang do Công an địa phương điều tra), như vậy có đảm bảo khách quan hay không?”.

Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm cho biết, liên quan đến vụ gian lận thi cử vừa qua, hiện cơ quan an ninh đang điều tra 3 vụ, đã khởi tố 16 bị can. Đến nay, đủ căn cứ để kết luận, làm rõ 214 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi vừa qua.

“Trước mắt, để đảm bảo điều tra đúng thời hạn, cơ quan điều tra kết luận điều tra khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để thực hiện việc can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi cho thí sinh còn việc việc phụ huynh đưa nhận tiền hay không vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ và sẽ công bố sau khi có kết luận điều tra”, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Trước băn khoăn của đại biểu về vấn đề khách quan trong quá trình điều tra, người đứng đầu ngành Công an cho hay: “2/3 số vụ là Công an địa phương thụ lý điều tra. Do tính chất đặc biệt các vụ án, chúng tôi vẫn quan tâm đặc biệt, giám sát. Chưa có dấu hiệu không khách quan, lọt người lọt tội, phía viện kiểm sát các cấp cũng đang phối hợp để giám sát”.

