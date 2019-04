Phát hiện hàng loạt vụ ‘ma túy tính bằng tấn’: Cần triệt phần chìm ‘tảng băng’

Hàng loạt vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn liên tiếp được phát hiện. Bạn đọc cho rằng số ma túy bị này chỉ là phần nổi của ‘tảng băng chìm’.

Hàng loạt vụ vận chuyển ma túy số lượng cực lớn

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 11 giờ 45 ngày 12.4, Công an TP.HCM phá được đường dây buôn bán ma túy lớn, thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy. Số ma túy này được Yeh Ching Wei (33 tuổi), Chiang Wei Chih (31 tuổi, cùng quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc) và Bùi Nguyễn Huy Vũ (38 tuổi, ngụ P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) vận chuyển bằng xe tải để đem đi tiêu thụ.

Trước đó, chiều 20.3, Bộ Công an và các đơn vị phối hợp triệt phá thành công chuyên án 218LP, bắt giữ 11 nghi can (gồm 8 nghi can là người Trung Quốc, 3 nghi can là người Việt Nam), thu giữ 300 kg ma túy tại Q.Bình Tân (TP.HCM) do các nghi can trên vận chuyển đi tiêu thụ bằng xe bán tải.

Tiếp đó, khuya 27.3, các lực lượng chức năng gồm CSGT đường bộ, đường sắt (PC08), Tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (Tổ 363) tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Trần Vĩ (33 tuổi, quốc tịch Đài Loan) và Nguyễn Đình Hồng (30 tuổi, ngụ Thanh Hóa; được thuê làm tài xế) vận chuyển bằng xe tải gần 900 bánh heroin (tổng cộng 315 kg) tại khu vực An Sương (H.Hóc Môn, TP.HCM).

Thắng lợi lớn trong chuyên án chống ma túy

Nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên cho rằng việc lực lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển ma túy với số lượng “khủng” là một thắng lợi lớn trong chuyên án chống ma túy. Đây là việc làm rất đáng hoan nghênh của các lực lượng chức năng khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ bình yên cho xã hội.

“Hoan nghênh và chúc mừng chiến công của lực lượng Công an nhân dân TP.HCM. Mong cơ quan điều tra làm rõ đường đi của số lượng ma túy “khủng” này để phối hợp các cơ quan chức năng “đánh án” có hiệu quả hơn, không để TP.HCM nói riêng và nước ta nói chung trở thành nơi trung chuyển và tiêu thụ khối lượng lớn ma túy các loại. Chiến công của lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy làm nức lòng nhân dân, luôn tin tưởng vào việc góp phần lành mạnh hóa xã hội và đẩy lùi tệ nạn ma túy và chặt đứt những đường dây buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy trong nước và quốc tế”, chia sẻ của bạn đọc Ngoc Long (ngụ TP.HCM).

Bạn đọc Dương Văn Tuấn (ngụ Khánh Hòa) cho rằng đây là công lao lớn của lực lượng chức năng. Nếu như những ngày qua, lực lượng chức năng không bắt được các vụ ma túy với số lượng “khủng” thì hậu quả như thế nào.

“Thật khủng khiếp! Với số lượng này mà lực lượng chức năng không kịp bắt giữ thì sẽ có bao nhiêu gia đình tan nát vì con em vướng ma túy. Cám ơn lực lượng chức năng đã kịp thời phá vụ án này…”; “Hoan hô chiến công tuyệt vời của các anh! Nếu lượng ma túy này lọt ra ngoài xã hội thì hậu quả không biết sẽ như thế nào…”, nhiều bạn đọc chia sẻ.

Phần chìm của “tảng băng” cần triệt phá

Bên cạnh những chia sẻ vui mừng vì nhiều đại án ma túy “khủng” đã được lực lượng chức năng phá giải thành công là những nỗi niềm, hoang mang của người dân khi liên tục phát hiện ra nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Nhiều ý kiến cho rằng những chuyên án ma túy được phá giải trong suốt thời gian qua chỉ là phần “nổi” của “tảng băng”. Đâu đó bên ngoài xã hội vẫn còn những “tảng băng chìm” của tội phạm buôn ma túy còn rất cần được lực lượng chức năng tiếp tục triệt phá.

Bạn đọc Khanh Lâm (ngụ TP.HCM) bày tỏ: “Trời ơi! Chỉ là tình cờ phạt vi phạm giao thông mà cảnh sát bắt và thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy đá. Qua vụ việc cho thấy “tảng băng chìm” của tội phạm buôn ma túy còn rất lớn cần triệt phá”.

“Ngày xưa nghe nói vài kg ma túy là thấy ghê lắm rồi, còn ngày nay nghe con số toàn là tấn trở lên. Với số lượng này mà tiêu thụ thì biết bao gia đình tan hoang”, bạn đọc Võ Tá Luân (TP.HCM) tỏ ra lo lắng.

