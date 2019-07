Ông Trần Bắc Hà qua đời: không ảnh hưởng đến tiến trình tố tụng, vẫn kê biên, phong tỏa tài sản bị can.

(Pháp lý) – Trong quá trình điều tra, về cơ bản Cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can. Do đó, việc ông Trần Bắc Hà qua đời chỉ là căn cứ để cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Bắc Hà. Vẫn kê biên phong tỏa tài sản của bị can.

Không ảnh hưởng đến tiến trình tố tụng vụ án

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP. Hà Nội nhận định: Ông Trần Bắc Hà đang là bị can, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố về tội tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại ngân hàng BIDV theo quy định tại điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù giam nên Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin được biết, ông Trần Bắc Hà đã qua đời sáng ngày 18/7/2019 trước khi chuyển đến Bệnh viện quân y 105 (Sơn tây, Hà Nội). Trước đó, Ông Trần Bắc Hà bị tạm giam ở một trại tạm giam ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Do ông Trần Bắc Hà đang là bị can trong giai đoạn điều tra nên căn cứ Điều 157 và Điều 230 BLTTHS, Cơ quan CSĐT sẽ ra quyết định đình chỉ bị can Trần Bắc Hà. Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.

Theo quan điểm của Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đây là vụ án có đồng phạm. Do đó, việc đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Bắc Hà sẽ không làm ảnh hưởng đến việc điều tra, truy tố các bị can khác trong vụ án.

Qua quá trình tạm giam bị can hơn 07 tháng qua, Cơ quan CSĐT về cơ bản đã thu thập đầy đủ các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can Trần Bắc Hà cũng như các đồng phạm khác.

Bên cạnh đó, lời khai nhận của Bị can trong các vụ án kinh tế không phải là chứng cứ quyết định hành vi phạm tội. Chứng cứ buộc tội các Bị can được sử dụng là các chứng cứ vật chất như các giấy tờ, tài liệu có sự ký nhận, các thiệt hại xảy ra trên thực tế đã được xác định,…

Thực tế, có nhiều vụ án liên quan đến tội phạm kinh tế bị can không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã có đủ căn cứ chứng minh bị can đã ban hành và ký nhận các giấy tờ tài liệu và được giám định đó chính là chữa ký của bị can. Bị can vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình đã gây ra tương ứng với quy định của pháp luật.

Vẫn phải liên đới bồi thường nếu gây thiệt hại

Đối với vần đề thu hồi tài sản Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng: việc thu hồi tài sản do phạm tội mà người phạm tội đã chết thì theo quy định của pháp luật, bị can vẫn phải liên đới bồi thường trách nhiệm dân sự nếu gây thiệt hại đến tài sản của cá nhân, tổ chức hoặc Nhà nước.

Do đó, khi bị can chết vì việc thu hồi tài sản sẽ được Cơ quan thi hành án căn cứ vào Bản án, Quyết định củaTòa án khi xét xử các Bị cáo đồng phạm khác đã có hiệu lực pháp luật.

Để bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, Cơ quan điều tra có thể áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của Bị can Trần Bắc Hà – Luật sư Thơm nói.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Bắc Hà để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cùng bị khởi tố với ông Hà thời điểm đó còn có các bị can Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) và Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh).

Cuối tháng 3/2019, con trai ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng – 34 tuổi (Chủ tịch HĐQT Công ty CP An Phú, trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định) cũng bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

