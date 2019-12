Những thương hiệu khách sạn xa xỉ nhất thế giới

Mùa lễ hội cuối năm bao giờ cũng đi cùng với những chuyến du lịch và nghỉ dưỡng của giới thượng lưu. Cùng theo chân những du khách sành sỏi này khám phá thế giới kỳ diệu của Park Hyatt, St. Regis, Four Seasons, Mandarin Oriental và The Peninsula – top 5 thương hiệu khách sạn xa xỉ bậc nhất thế giới.

Đối với giới thượng lưu, xa xỉ chưa bao giờ đồng nghĩa với lấp lánh và đắt đỏ. Không nằm ở bề ngoài hào nhoáng, lộng lẫy, xa xỉ chính là một trải nghiệm thực sự tinh tế, đáng nhớ và chạm đến cảm xúc qua quy chuẩn dịch vụ đẳng cấp và cá nhân hóa cho từng khách hàng. Theo The Luxury Travel Expert – một travel blogger chuyên đánh giá những khách sạn và resort siêu sang với lượng người theo dõi gần 500,000 trên Youtube, tiêu chí đánh giá những thương hiệu khách sạn xa xỉ bao gồm: dịch vụ hoàn hảo, địa điểm tuyệt vời, tiện ích đẳng cấp thế giới, ẩm thực xuất sắc, phòng nghỉ chất lượng và đương nhiên là có chính sách bảo vệ môi trường. Dưới đây là top 5 thương hiệu khách sạn xa xỉ nhất thế giới được tổng kết từ danh sách của The Luxury Travel Expert và tạp chí Forbes.

Four Seasons

Four Seasons là một trong những thương hiệu khách sạn xa xỉ được biết đến nhiều nhất trên thế giới với hơn 100 địa điểm ở 5 châu lục. Mặc dù ra đời vào năm 1960 bởi kiến trúc sư trẻ tuổi Isadore Sharp, tuy nhiên, thương hiệu chỉ thực sự bùng nổ vào những năm 1970 khi Four Seasons London chính thức khai trương, mở ra định hướng phát triển trong tương lai của công ty và trở thành chuẩn mực cho hệ thống dịch vụ của Four Seasons ngày nay trên thế giới. Năm 1986, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, nhưng đến năm 2007, gia đình Sharp cùng với những cổ đông có cùng chí hướng như Bill Gates hay Hoàng tử Al-Waleed bin Talal đã đưa công ty trở về sở hữu tư nhân để bảo vệ sự nhất quán trong quan điểm phát triển của thương hiệu.

Mandarin Oriental

Trong hơn 50 năm qua, Mandarin Oriental đã phát triển từ một công ty kinh doanh dịch vụ khách sạn tiếng tăm ở Châu Á thành một thương hiệu toàn cầu. Thương hiệu bắt đầu gây dựng tiếng tăm của mình với The Mandarin, ra đời vào năm 1963 tại Hongkong – tòa nhà cao nhất ở xứ Cảng Thơm vào thời điểm đó. Cho đến năm 1974, công ty sở hữu The Mandarin mua lại The Oriental Bangkok, trước đó được biết đến là một trong những khách sạn huyền thoại của thế giới, và hợp nhất thành thương hiệu Mandarin Oriental, khiến cho thương hiệu này trở nên vô cùng đặc biệt theo cách nó sở hữu hai khách sạn danh tiếng nhất trong ngành khách sạn thời bấy giờ. Ngày nay, thương hiệu Mandarin Oriental là một gã “tay chơi” trong thế giới khách sạn xa xỉ, với hơn 30 điểm đến, mang dấu ấn phương đông đặc biệt, thể hiện rõ nét di sản của thương hiệu,

Park Hyatt

Là thương hiệu xa xỉ nhất trong danh mục thương hiệu của tập đoàn Hyatt Hotels Group, Park Hyatt ra đời vào năm 1957 dưới tầm nhìn của nhà sáng lập Jay Pritzker về những khách sạn mang đẳng cấp cao nhất về mỹ thuật và chất lượng dịch vụ. Những yêu cầu khắt khe nhất của những chủ nhân trong gia tộc Pritzker đã trở thành hệ đo lường tiêu chuẩn dịch vụ của Park Hyatt trên toàn thế giới. Dù cho tọa lạc tại những kinh đô hoa lệ, những thành phố cổ kính hay những địa danh nghỉ dưỡng xa hoa của giới quý tộc, Park Hyatt luôn là một định nghĩa về sự xa xỉ, đi kèm dịch vụ hoàn hảo, những liệu pháp spa thư giãn đẳng cấp thế giới và đặc biệt, những phòng khách sạn được trang trí như một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng Park Hyatt đều là bản đồng vọng về địa danh – từ Paris sang chảnh, tới Maldives diệu kỳ hay một Chicago đậm chất Mỹ. Có hơn 40 khách sạn và khu nghỉ dưỡng Park Hyatt trên khắp thế giới, tất cả đều là những kiệt tác nghệ thuật độc bản lấy cảm hứng từ văn hóa và thiên nhiên bản địa, và thường xuyên đón chào những danh nhân, chính khách và nghệ sĩ hạng A với giá phòng lên đến $21,000/đêm (giá phòng Penthouse của Park Hyatt Sydney).

St. Regis

Một trong hai thương hiệu khách sạn siêu xa xỉ được quản lý bởi Tập đoàn Marriott Hotel Group (cùng với The Ritz Carlton). Ra đời vào năm 1904, từ khoảnh khắc John Jacob Astor IV khai trương tuyệt tác Beaux-Arts đầu tiên ở Đại lộ Fifth Avenue tại Manhattan, New York, St. Regis luôn gắn liền với sự thanh lịch không ngờ và dịch vụ được thiết kế riêng cho từng khách hàng. Dịch vụ quản gia cao cấp (butler) luôn là một nét đặc trưng của thương hiệu St. Regis qua hơn 1 thế kỷ. Ngày nay, có hơn 30 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới mang thương hiệu danh tiếng này.

The Peninsula

Ra đời vào năm 1866 bởi tập đoàn Shanghai and Hongkong Hotels, The Peninsula là một trong những thương hiệu khách sạn xa xỉ lâu đời nhất trên thế giới. Tọa lạc tại những kinh đô văn hóa, tài chính, The Peninsula có thể được coi là định nghĩa của sự tinh tế với duy nhất 10 khách sạn kể từ khi ra đời. Tại mỗi điểm đến, The Peninsula luôn nằm trong top những khách sạn mà thượng khách phải cân nhắc và lựa chọn. Đi vào hoạt động vào năm 1928, The Peninsula Hongkong được coi là biểu tượng của thương hiệu, với đội xe đưa đón bằng Rolls Royce nhiều nhất được sơn theo màu Peninsula Green đặc trưng. Trong khi đó, The Peninsula Beverly Hills được biết đến với thời gian nghỉ tại khách sạn đúng 24 giờ, bất kể thời gian check in hay check out của du khách.

