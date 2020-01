Trong năm 2020, nhiều loại giấy tờ quan trọng sẽ có sự thay đổi áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Cấp thẻ căn cước công dân trên toàn quốc thay cho chứng minh nhân dân

Từ ngày 1/1/2020, công dân trong cả nước sẽ được cấp thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân (chứng minh thư).

Theo khoản 4 Điều 38 Luật Căn cước công dân, đến ngày 1/1/2020, các địa phương trên cả nước tiến hành cấp thẻ căn cước công dân cho công dân thay thế cho chứng minh nhân dân.

Do đó, từ 1/1/2020, trường hợp chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng, bị mất, bị hư hỏng thì sẽ được cấp đổi sang căn cước công dân.

Điều 26 Luật Căn cước công dân quy định công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân:

– Cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an

– Cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương

Từ 2020, thay thẻ BHYT giấy bằng thẻ BHYT điện tử

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý khác của Nghị định 146 nêu trên nhằm hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể tại khoản 5 Điều 42, chậm nhất đến ngày 01/01/2020, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được phát thẻ BHYT điện tử.

Những người đã có thẻ giấy được cơ quan BHXH chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử và không yêu cầu phải lập bổ sung hồ sơ.

Thẻ BHYT điện tử được làm bằng nhựa, kích cỡ tương đương thẻ ATM và được gắn chíp ứng dụng công nghệ do Việt Nam làm chủ.

Các nội dung cơ bản trên thẻ bao gồm: Mã số, họ và tên, ngày tháng năm cấp thẻ. Còn những nội dung khác như giới tính, nơi cư trú, cơ sở khám chữa bệnh… sẽ được quản lý trực tiếp trên phần mềm nghiệp vụ.

Điều đặc biệt, loại thẻ này cho phép xác nhận người bệnh thông qua công nghệ sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt…) một cách nhanh chóng, chính xác.

Do đó, khi đi khám chữa bệnh, người dân cũng không cần mang theo các giấy tờ tùy thân cũng như rút ngắn được thời gian kiểm tra, giám định, thanh toán các chi phí theo phương thức thủ công như hiện nay.

Hơn thế nữa, thẻ có tính năng tích hợp, liên kết, lưu trữ thông tin, nhờ vậy mà thuận lợi hơn cho quá trình theo dõi và điều trị của người bệnh khi toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh được lưu lại trên thẻ.

Từ 1/6/2020, cấp Giấy phép lái xe theo mẫu mới có mã QR

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 38 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, việc cấp Giấy phép lái xe mới được sửa đổi, bổ sung cụ thể: Từ 1/6/2020, sẽ cấp Giấy phép lái xe có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin và liên kết với hệ thống quản lý Giấy phép lái xe.

Những Giấy phép được cấp trước ngày 1/12/2019 vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên Giấy phép.

Công dân Việt Nam sắp có hộ chiếu gắn chip điện tử

Theo quy định của luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, công dân Việt Nam sẽ được sử dụng hộ chiếu điện tử.

Các công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên có thể lựa chọn hộ chiếu gắn chip điện tử, lưu giữ thông tin được mã hóa của cá nhân người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.

Còn đối với người đã có hộ chiếu truyền thống nếu có nhu cầu muốn đổi sang hộ chiếu điện tử thì sẽ được cơ quan công an đáp ứng, kể cả đối với các loại hộ chiếu công vụ hay hộ chiếu ngoại giao.

Luật cũng quy định điều khoản chuyển tiếp là người dân nếu đã có hộ chiếu truyền thống thì vẫn có giá trị sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trên hộ chiếu.

Bộ Công an đề xuất đổi giấy đăng ký xe sang thẻ nhựa, có mã QR

Bộ Công an mới đây đã công bố dự thảo lần 2 Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để lấy góp ý rộng rãi.

Theo đó, chương trình quản lý đăng ký ôtô và môtô do Bộ Công an thống nhất xây dựng và phê duyệt. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiệp vụ đăng ký xe trên chương trình quản lý đăng ký ôtô và môtô. Nghiêm cấm sử dụng chương trình phần mềm không được phép trong công tác đăng ký xe.

Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm lập dự án trang cấp thiết bị và nâng cấp hoàn thiện chương trình đăng ký, quản lý ôtô và môtô, scan hồ sơ xe và mã hóa số máy, số khung và in chứng nhận đăng ký xe (cà vẹt) bằng chất liệu nhựa có mã vạch QR, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chuyển giao các thiết bị và chương trình đã được duyệt cho công an địa phương thực hiện.

Dự thảo thông tư cũng có nhiều đề xuất, quy định mới theo hướng đơn giản thủ tục cho người dân khi làm giấy đăng ký xe hay sang tên đổi chủ.