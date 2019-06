Những chiến công thầm lặng của bộ đội biên phòng Hà Tĩnh trên mặt trận phòng chống ma túy

Những năm gần đây các lực lượng chức năng Việt Nam đã phát hiện và triệt phá nhiều vụ buôn bán ma túy lớn, trong đó lực lượng Bộ đội biên phòng đóng một vai trò quan trọng.

Gần đây, Việt Nam là địa điểm các đối tượng mua bán lựa chọn làm địa bàn trung chuyển lượng lớn ma túy. Do đặc thù về mặt địa lý, gần vùng “tam giác vàng”, đường biên giới trên biển và đất liền dài, tiếp giáp với các nước như Lào, Campuchia nên các trùm ma túy quốc tế lợi dụng Việt Nam để vận chuyển đến nước thứ ba nhằm thu lợi bất chính.

Ngay đầu năm, các lực lượng chức năng đã khám phá và bắt giữ nhiều vụ buôn bán ma túy “khủng” từ trước đến nay. Trong những chiến công của lực lượng chức năng, không thể không nhắc đến Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều năm qua Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động chỉ đạo các đơn vị tích cực nắm bắt tình hình, lập các chuyên án triệt phá.

Cụ thể, 15h ngày 15/4 Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Cục hải quan Hà Tĩnh, Công an và Cục hải quan Nghệ An, Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ công an bắt giữ các đối tượng liên quan do nhóm người Đài Loan cầm đầu. Tang vật thu giữ được gồm 580 kg ma túy đá, 40 bánh hêroin đựng trong 60 loa thùng tại nhà ông Phạm Văn Thi (số 7, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, Thành phố Vinh, Nghệ An).

Sau đó, Công an Nghệ An tiếp tục thu giữ được gần 700 kg ma túy đá do các đối tượng này đã mang từ nhà kho ra vứt bên lề đường tại huyện Quỳnh Lưu.

Khoảng 1h ngày 17/02/2019, đơn vị phối hợp với các đơn vị liên ngành, bắt Vangcheyang Briachear (25 tuổi, quốc tịch Lào) đang băng rừng vận chuyển ma túy đá tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn thu 12 bì tải màu xanh, bên trong có 278 gói ma túy, trọng lượng 294 kg và một số tang vật liên quan.

Trước đó chiều 15/02 đơn vị phối hợp với Cục cảnh sát điều tra phòng chống ma túy Bộ công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh truy đuổi bắt ba đối tượng bỏ chạy, cố thủ nhiều giờ trong ô tô, thu 9 kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp, cùng súng, lựu đạn và dao gây rúng động dư luận.

Trong những chuyên án lớn của Bộ chỉ huy biên phòng Hà Tĩnh phải kể đến vụ triệt phá “trùm” ma túy Xa Lam Phun Xi La (47 tuổi, trú tại Noong Khai, Thái Lan). Đầu năm 2015, liên tục tin tức của trinh sát ngoại biên báo về ban trực chiến Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh đếu nhắm vào “nhân vật nổi cộm” Xa Lam Phun Xi La có nhiều biểu hiện bất thường trong hoạt động kinh doanh buôn bán than.

Thượng tá Võ Trọng Hải, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy biên phòng (hiện Đại tá, giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh), khoanh tròn bút màu đậm tại vùng rừng sâu của Bản Buavengkham, huyện Paksan, tỉnh Bolikhamsay nơi đối tượng này vừa di chuyển đến, cho các trinh sát mật phục, thâm nhập, lấy mẫu mang về Việt Nam giám định. Sau khi biết chính xác đây là các tiền chất ma túy Saflore dùng để sản xuất ma túy tổng hợp, Bộ chỉ huy đã chủ động cùng Công an Bolikhamxay lập chuyên án 466 LV.

Khoảng 14h ngày 23/07, phát hiện xe bán tải của “ông trùm” cùng một xe tải đi vào nhà kho đổ hàng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ 4 mũi đồng loạt đánh thẳng vào kho, các đối tượng bị động không kịp phản ứng.

Kết quả, Ban chuyên án bắt tại chỗ 11 đối tượng (1 người Thái Lan, 10 người Lào), thu giữ 1,198 bánh cần sa mang nhãn hiệu “con hổ” có trọng lượng 2 tấn, 2.880 lít tinh dầu có chứa tiền chất dùng để sản xuất ma túy tổng hợp (tương đương 3,5 tấn).

Kể lại hành trình theo dõi “trùm” ma túy, đại tá Hải cho biết hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã phải “dầm mưa dãi nắng”, mật phục trong rừng sâu, ăn lương khô, mặc cho muỗi, vắt cắn vẫn nằm im theo dõi để không bị lộ. “Đây là vụ buôn bán ma túy có trọng lượng thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Đông Nam Á”, Đại tá Hải nhớ lại.

Còn chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Thượng tá Võ Tiến Nghị cho biết, “nhiều đồng chí trong lực lượng biên phòng có kinh nghiệm trong việc phòng chống ma túy, lại có mối quan hệ tốt đẹp với các lực lượng nước bạn Lào nên nhiều vụ án chúng tôi triệt phá rất nhanh do nắm bắt được thông tin sớm”.

Bên cạnh những chuyên án lớn, nhiều năm qua các đồn biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt hàng trăm đối tượng, thu giữ nhiều ma túy các loại từ hêrôin đến ma túy tổng hợp.

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: http://baophapluat.vn/ho-so/nhung-chien-cong-tham-lang-cua-bo-doi-bien-phong-ha-tinh-tren-mat-tran-phong-chong-ma-tuy-458662.html