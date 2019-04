Những chiến công của Cục C46 và C03: “Quy phục” hàng loạt tội phạm kinh tế “cộm cán” bằng nghiệp vụ tinh thông và bản lĩnh vững vàng

(Pháp lý) – Có thể nói, những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), công cuộc PCTN của nước ta đã có những chuyển động mạnh mẽ, quyết liệt, xử lý tội phạm không có vùng cấm, thu được nhiều kết quả rất quan trọng. Đóng góp trực tiếp vào những thành tích kể trên phải kể đến những nỗ lực rất cao, sự quyết liệt và mưu trí trong điều tra phá án của các cán bộ chiến sĩ Cục C46 Bộ Công an.

Tháng 8 /2018, để tăng thêm sức mạnh của cơ quan cảnh sát điều tra, nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu trong tình hình mới, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) được hợp nhất từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (C74).

Trong số Tạp chí Pháp lý kỳ phát hành tháng 12/2018, Pháp lý đã đăng tải 03 đại án kinh tế được C46 triệt phá năm 2012, 2014, 2017. Kỳ này, Pháp lý tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc những chiến công của C46 và C03 triệt phá 6 đại án 2 năm gần đây.

4. Một đại án “gay cấn” và đặc biệt trong đại án này có 2 bị cáo bị tuyên mức án cao do cơ quan bảo vệ pháp luật chứng minh được các bị cáo tham ô, nhận hối lộ, đó là đại án xảy ra tại Oceanbank. Với việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) khởi tố bổ sung tội danh “Tham ô tài sản” đối với Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại OceanBank và các đơn vị có liên quan, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm bị truy tố và xét xử về tội “Tham ô tài sản”, số tiền 49.320.796.000 đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Ngày 29/9/2017, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm liên quan đến đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank). Theo đó, cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm bị xử hình phạt tù chung thân về 4 tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản”; “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Còn nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên phạt tử hình về các tội danh “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản”; “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ đại án kinh tế này, cơ quan điều tra xác định Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm cố ý làm trái trong việc chi lãi ngoài số tiền hơn 1.576 tỷ đồng, tài liệu điều tra xác định có hơn 246 tỷ đồng đã được chi cho Nguyễn Xuân Sơn để chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi của PVN theo yêu cầu của Nguyễn Xuân Sơn và được chuyển qua Nguyễn Xuân Thắng – PGĐ Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược nhận hơn 226 tỷ đồng, Võ Việt Trung – Phó TGĐ OceaBank nhận 20 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với hành vi tham ô, kết quả điều tra xác định, trong số 246 tỷ đồng chi cho Nguyễn Xuân Sơn và bị Sơn chiếm đoạt, theo tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu (PVN góp vốn tương ứng 20% vốn điều lệ của OceanBank), có hơn 49 tỷ đồng là tiền của Nhà nước mà Sơn là người đại diện để quản lý. Do đó, hành vi chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng này của Sơn đã cấu thành tội “Tham ô tài sản”. Hà Văn Thắm là đồng phạm giúp sức cho Sơn tham ô số tiền này.

Đối với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 197 tỷ đồng: Kết quả điều tra xác định, trong số hơn 246 tỷ đồng chi lãi ngoài hợp đồng mà Sơn chiếm đoạt có hơn 197 tỷ đồng được xác định do Sơn lạm dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu Hà Văn Thắm chi và chiếm đoạt, gây thiệt hại cho OceanBank và các cổ đông. Hành vi của Sơn cấu thành tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Hà Văn Thắm là đồng phạm giúp sức cho Sơn.

Hành vi của Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm. Việc TAND tuyên phạt án tử hình đối với Nguyễn Xuân Sơn, án chung thân đối với Hà Văn Thắm đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

5. Đại án gây “chấn động” xảy ra tại PVN và PVC liên quan tới một số cán bộ quan chức cấp cao trong đó có cả Đại biểu Quốc hội. Bị cáo đầu vụ là Trịnh Xuân Thanh. Trước khi bị bắt, Trịnh Xuân Thanh là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ĐBQH khóa XIV.

Trong vụ án xảy ra tại PVC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ bị can Trịnh Xuân Thanh ngoài các sai phạm trong việc điều hành chung tại PVC còn có hành vi sai phạm trong một số dự án tại các đơn vị thành viên, trong đó có việc thua lỗ hơn 576 tỉ đồng xảy ra tại PVC và việc thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 mà PVC có vai trò là nhà thầu.

Đặc biệt, trong đại án này, cơ quan điều tra cũng đã chứng minh làm rõ Trịnh Xuân Thanh “Tham ô tài sản”. Cụ thể, hồ sơ và chứng cứ thu thập được của cơ quan tố tụng cho rằng Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh và Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ, rút hơn 13 tỉ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng — Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỉ đồng.

Với trách nhiệm là Chủ tịch PVC, Trịnh Xuân Thanh có trách nhiệm quản lý phần vốn góp của PVC tại PVP Land. Thanh biết rõ số tiền Đinh Mạnh Thắng chuyển cho mình là tiền chuyển nhượng dự án Nam Đàn Plaza. Mặc dù bị cáo không thừa nhận số tiền là bao nhiêu, nhưng căn cứ lời khai các bị cáo khác, đủ tài liệu kết luận bị cáo đã chiếm đoạt 14 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Trịnh Xuân Thanh có vai trò quan trọng trong việc chuyển nhượng cổ phần tại PVP Land. Bị cáo biết rõ giá gốc chuyển nhượng cổ phần tương đương 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza, nhưng vẫn chỉ đạo để cho đồng phạm ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với mức giá tương đương 34 triệu đồng/m2, để được hưởng tiền chênh lệch giá. Thực tế bị cáo Thanh đã chiếm đoạt số tiền 14 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội Tham ô tài sản.

Trong vụ đại án gây chấn động này, các bị cáo đã câu kết chặt chẽ, tạo ra một công đoạn mua bán, chuyển nhượng tưởng như là hợp pháp bằng cách tạo giá trị vật chất thấp nhưng vẫn có lãi. Song những thủ đoạn tinh vi của chúng vẫn bị các chiến sĩ công an điều tra ra. Ngày 22/1/2018, TAND Hà Nội đã tuyên bị cáo Trịnh Xuân Thanh án chung thân do liên quan đến vụ án xảy ra tại PVN và PVC với các tội: “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

6. Có lẽ một “đại án” đánh dấu chiến công quan trọng, thể hiện bản lĩnh, sự dũng cảm của các chiến sĩ công an khi “dám chạm” đến một nhân vật “quyền lực”, đó là vụ bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. Ngày 8/12/2017, dư luận cả nước chấn động khi hay tin Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (sau này là Hội đồng thành viên) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN); nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Lý do là ông Thăng liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng: Đó là vụ “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 165 Bộ luật Hình sự); “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” (Điều 280 Bộ luật Hình sự), gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn của PVN vào Ngân hàng TMCP Đại dương (Oceanbank); Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản (Điều 278 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Bắt tạm giam ông Đinh La Thăng là nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại PVN và PVC, trong đó đối tượng chính là Trịnh Xuân Thanh. Đây là một đại án kinh tế rất lớn, mọi công tác điều tra cũng như chi tiết nhỏ của vụ án đều được cơ quan điều tra cẩn thận điều tra kĩ càng. Thực tiễn điều tra vụ án cho thấy, trước khi ông Đinh La Thăng bị bắt thì các thuộc cấp đã bị khởi tố, điều tra, trong đó có bị can Trịnh Xuân Thanh và vụ án cố ý làm trái xảy ra tại tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã được khởi tố từ lâu. Trong quá trình điều tra vụ án Trịnh Xuân Thanh, từ những chứng cứ, lời khai của các bị can, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng. Do đó, đến thời điểm ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam thì vụ án đã được điều tra từ trước. Những tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của ông Đinh La Thăng được kế thừa từ quá trình điều tra vụ án Trịnh Xuân Thanh. Đó chính là lí do vụ án ông Đinh La Thăng lại xử lí nhanh tới vậy (kể từ khi Cơ quan điều tra của Bộ Công an ra quyết định khởi tố đến lúc TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử chỉ có 30 ngày, trong đó, thời gian ra bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can chỉ là 12 ngày kể từ thời điểm khởi tố).

Có thể thấy rằng, việc các cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng đưa vụ án Đinh La Thăng và các đồng phạm ra xét xử đã thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, không để dây dưa kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Theo đó, ai có tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, kể cả công dân đó từng giữ những vị trí, trọng trách rất cao trong bộ máy của Đảng, Nhà nước. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định “không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng”, “lò đã nóng thì không ai đứng ngoài cuộc được”.

7. Một trong những vụ đại án được triệt phá thành công ghi đậm “dấu ấn” Cục C46 (và mới đây là C03) đó là khởi tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và hàng loạt quan chức hai thành phố lớn và hai quan chức cấp cao của Bộ Công an. “Trùm” bất động sản Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố về rất nhiều tội danh khác nhau: “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”; “Trốn thuế”; “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước khi bị bắt, Vũ “nhôm” được nhiều người biết đến là đại gia bất động sản nổi tiếng. Vũ “nhôm” từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông tại nhiều công ty khác nhau. Nhờ sự giúp sức, tiếp tay của loạt quan chức thoái hóa biến chất, trong một thời gian dài, Vũ “nhôm” đã “hô mưa, gọi gió”, hô biến nhiều công sản vào tay tư nhân.

Có lẽ tính đến thời điểm này, Vũ “nhôm” là bị cáo “sát” quan chức nhiều nhất (hơn 20 quan chức bị khởi tố do giúp sức, tiếp tay cho Vũ “nhôm”). Không dừng ở đó, Vũ “nhôm” còn “kéo theo” hai Tướng công an mới đây cũng đã bị khởi tố. Cụ thể, hành vi phạm tội của Vũ “nhôm” còn được xác định có sự liên quan tới cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành do có vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công; tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.

Phan Văn Anh Vũ không chỉ khiến hàng loạt quan chức cao cấp “ngã ngựa” mà lãnh đạo một số doanh nghiệp cũng vướng vòng lao lý ví dụ như cựu Chủ tịch Ngân hàng Đông Á Bank. Trước đó, ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” để điều tra về khoản tiền 200 tỷ Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.

Trong đại án “chấn động” này, ít ai biết rằng các chiến sĩ công an sau gần 1 năm điều tra phá án mở rộng điều tra bổ sung, mới đưa được loạt quan chức liên quan ra “ánh sáng”. Tới đây, phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ cùng các đồng phạm là các quan chức sẽ được đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh, đúng người đúng tội đảm bảo sự công bằng của luật pháp.

Trong 3 đại án minh chứng rõ cho thực tế “công – tư” bắt tay rút ruột tài sản công năm 2018 thì Vũ “nhôm” đã góp mặt là bị cáo đầu vụ ở 2 vụ. Đau xót là Vũ “nhôm” và các quan chức biến chất đã cấu kết, vi phạm kéo dài trong nhiều năm, nhưng chỉ được phát hiện sau khi nhiều đương sự là lãnh đạo cao cấp đã về hưu, đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhà nước thiệt hại về tài sản, mất mát cán bộ và làm ảnh hưởng không nhỏ đến tính minh bạch của chính sách và lòng tin của nhân dân vào những “công bộc” hiện nay. Do đó việc xử lý nghiêm minh Vũ “nhôm” và các quan chức biến chất là cần thiết để răn đe quan chức khác và khôi phục niềm tin của người dân.

Hơn 20 quan chức liên quan đến Vũ “nhôm” bị khởi tố Tính đến tháng 12/2018, đã có hơn 20 quan chức “lớn, bé” liên quan đến Vũ “nhôm” đã bị khởi tố. Mới nhất là 02 cựu Tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân. Trước đó là Phan Hữu Tuấn – nguyên Tổng cục Phó Tổng cục 5 Bộ Công an. Và loạt lãnh đạo 2 thành phố Đà Nẵng và TP.HCM, trong đó phải kể đến những cán bộ quyền lực một thời như: Trần Văn Minh – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Văn Hữu Chiến – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Nguyễn Hữu Tín – nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thành Tài – cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Hoài Nam – Bí thư Quận ủy Quận 2 TP.HCM.

8. Một trong những đại án nhận được sự quan tâm của dư luận và cũng nằm trong diện Ban Chỉ đạo theo dõi – đó là đại án xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. Đáng lưu ý, tính đến thời điểm hiện nay, hậu quả của vụ án đã được các đối tượng vi phạm khắc phục toàn bộ, thu hồi lại tài sản về cho Nhà nước.

Căn cứ kết quả điều tra đến nay và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C46) đã ra các Quyết định: Khởi tố vụ án hình sự số 26/C46-P13 về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và các đơn vị liên quan. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hai ông Lê Nam Trà và Phạm Đình Trọng cùng bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 220, Bộ Luật hình sự năm 2015.

Theo cơ quan điều tra, những sai phạm của Mobifone đã gây thiệt hại nghiêm trọng vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Mobifone khoảng hơn 7.000 tỉ đồng (số tiền này nay đã thu hồi được toàn bộ).

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 13/11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) về việc điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan. Sau quá trình điều tra, ngày 14/11, Bộ Công an thông tin đã khởi tố bị can, bắt giữ và khám xét nhà đối với Cao Duy Hải – nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và Phạm Thị Phương Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. Các bị can bị bắt giữ về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Với quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sáng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan và sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.

9. Và mới đây nhất, “trùm tài chính” một thời – người mà không chỉ giới doanh nghiệp mà không ít quan chức địa phương cũng phải “sợ” – đó là ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) đã bị bắt. Trước khi bị bắt, ông Hà đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 22/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46/C03-P13 về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng BIDV; cùng ngày đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với ông Trần Bắc Hà; Trần Lục Lang, Kiều Đình Hòa về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến vụ đại án này, nhiều tài sản của gia đình ông Trần Bắc Hà ở Bình Định đã bị cơ quan điều tra kê biên phong tỏa.

Đáng lưu ý, liên quan đến vụ bắt giữ ông Trần Bắc Hà, thông tin mới nhất từ Bộ Công an, theo đó, Bộ này đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ nhà đất đặt trụ sở các doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông Hà để điều tra.

Kết mở

Áp dụng đúng các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm trong cuộc đấu tranh với tội phạm kinh tế và tham nhũng, điều tra trúng và đúng, đưa ra ánh sáng pháp luật và xử lý nghiêm minh là cả một hành trình gian khó đối với cán bộ chiến sỹ, các kiểm sát viên và thẩm phán. Bởi những đối tượng phạm tội về kinh tế và tham nhũng có sự hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế họ đang lợi dụng để phạm tội, họ biết cả cách che chắn, đối phó, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ để tránh sự phát hiện, điều tra của cơ quan Công an. Chính vì vậy, khi bắt tay vào điều tra các vụ án kinh tế, đội ngũ cán bộ điều tra của C46 (nay là C03) phải tích lũy kiến thức tổng hợp để “cân não” khuất phục các đối tượng. Bên cạnh đó, cán bộ điều tra phải có trình độ pháp luật vững vàng để phân tích, đánh giá, tổng hợp tài liệu chứng cứ, định tội danh, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Thiếu tướng, Cục trưởng Cục C03 Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ: Năm 2018 được xác định là “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản”, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức. Trong công tác điều tra, Cơ quan Cục CSKT đã tập trung phát hiện, khởi tố, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra đã lâu, rất phức tạp với số lượng lớn bị can, với nhiều hành vi phạm tội, nhiều đối tượng có liên quan, hàng trăm bị hại cần ghi lời khai ở nhiều tỉnh, thành phố, nhưng Cục CSKT đã nỗ lực, tập trung tối đa lực lượng, xây dựng kế hoạch, lộ trình điều tra hợp lý, khoa học, đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo theo đúng tiến độ); chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn với các mức án nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật…

Làm án kinh tế – tham nhũng rất nhiều áp lực, bởi tội phạm kinh tế vốn có nhiều mối quan hệ với những người giữ chức vụ cao, có quan hệ rộng. Do vậy, khi người điều tra viên được giao thụ lý vụ án, họ phải biết phân định rõ ràng ranh giới giữa công việc và quan hệ xã hội. Với mục tiêu “Thượng tôn pháp luật”, mọi công dân đã vi phạm pháp luật thì bất cứ ai, dù ở địa vị nào cũng phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Và tinh thần “Thượng tôn pháp luật” luôn được các cán bộ, chiến sĩ C46 (nay là C03) quán triệt, đặt lên hàng đầu. Từ kinh nghiệm phá thành công nhiều “đại án” kinh tế của Cục trong những năm qua đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ trinh sát, điều tra viên dạn dày kinh nghiệm, bản lĩnh trong trong công việc, không ngừng học hỏi để trưởng thành và vững vàng trước mọi thách thức, cám dỗ. Và chính những kinh nghiệm quý báu đó, các chiến sỹ Cục CSKT đã “quy phục” hàng loạt đối tượng phạm tội kinh tế, kể cả những người có chức vụ cao trong xã hội.

* * *

Ghi đậm “dấu ấn” thành công trong triệt phá nhiều vụ đại án kinh tế trong những năm qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã góp phần quan trọng trong công cuộc PCTN của nước nhà.

Chiến công của các anh đã góp phần củng cố thêm niềm tin yêu của dân đối với ngành công an. Chúc các anh luôn mạnh khỏe, triệt phá hết lũ giặc nội xâm, tiếp tục cống hiến cho dân, để đất nước ngày một cường thịnh.

Ngoài những vụ án “động trời” bị triệt phá năm 2017, 2018, chỉ tính đến tháng 6 năm 2018, lực lượng CSKT đã phát hiện 9.440 vụ vi phạm, tội phạm kinh tế; thụ lý điều tra 2.064 vụ án/2.875 bị can (tăng 29% số vụ và 21% số bị can so với cùng kỳ 2017); khởi tố mới 1.126 vụ án/1.483 bị can (tăng 45% số vụ và 43% số bị can). Tổng thu hồi, tạm giữ, kê biên 3.791 tỷ đồng; trong đó, án tham nhũng: 2.233 tỷ đồng (đạt 43%) án kinh tế: 1.558 tỷ đồng. Cục CSKT đã khởi tố nhiều vụ án lớn tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm như đất đai, công sản, tài chính, ngân hàng …

Nhóm PV Nội chính (thực hiện)