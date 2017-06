Việt Nam có khu nghỉ dưỡng lần thứ 4 được vinh danh sang trọng nhất Châu Á

(Pháp lý) – Tối 04/06/2017, tại khách sạn Grand Kempinski Thượng Hải, trước sự chứng kiến của hàng trăm đại diện và đơn vị có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực, vượt qua cả những ứng cử viên sáng giá nhất, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do Tập đoàn Sun Group đầu tư và Tập đoàn Hotel Group (IHG) quản lý lần thứ 4 liên tiếp được World Travel Awards khu vực Châu Á và Châu Đại Dương vinh danh với 4 hạng mục giải thưởng cao quý nhất.

Các hạng mục giải thưởng được trao tặng cho InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trong sự kiện được đánh giá là quan trọng bậc nhất trong ngành du lịch khách sạn gồm: Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất khu vực Châu Á 2017; Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam 2017; Nhà hàng sang trọng nhất khu vực Châu Á 2017: nhà hàng La Maison 1888; Khu Villa sang trọng nhất khu vực Châu Á 2017: Sun Peninsula Residence Villa.

Liên tiếp trong ba năm (từ 2014 đến 2016), InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là Khu nghỉ dưỡng duy nhất trên thế giới đã được vinh danh ở hạng mục quan trọng trong hệ thống các giải thưởng của World Travel Awards: “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”. Năm 2017, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã vượt qua cả những ứng cử viên hàng đầu châu lục như Angkor Miracle Resort & Spa (Campuchia), Conrad Koh Samui (Thailand), Gaya Island Resort (Malaysia), The Bulgari Resort Bali, The Grand Ho Tram Strip, (Vietnam) The Oberoi Vanyavilas (Ấn Độ) để tiếp tục giữ ngôi vị Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á.

Trong cuộc đua giành giải thưởng Khu Villa sang trọng nhất khu vực Châu Á 2017 với các khu villa danh tiếng của châu Á tại Bali (Indonesia) hay Koh Samui, Hua Hin (Thái Lan), Sun Peninsula Residence Villa của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort cũng đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký như Conrad Royal Oceanview Pool Villa tại Conrad Koh Samui; Coral Bay Deluxe Villa của Mandarin Oriental, Sanya; Presidential Villa của The Mulia, Mulia Resort & Villas – Nusa Dua, Bali; The Bulgari Villa của The Bulgari Resort Bali, The Presidential Beach Front Pool Villa của V Villas Hua Hin, MGallery by Sofitel để tiếp tục giữ ngôi cao nhất.

Năm 2014, hai tờ báo điện tử danh tiếng NewYork Daily New và The Daily Meal công bố danh sách 10 nhà hàng đẹp nhất thế giới. La Maison 1888 của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã trở thành nhà hàng duy nhất tại Việt Nam lọt top 4 của danh sách này. Năm 2015, La Maison 1888 tiếp tục vào top 10 nhà hàng mới tốt nhất thế giới do CNN bình chọn. Và năm 2017 có thể nói là một năm bội thu của La Maison 1888 khi được vinh danh Nhà Hàng Khu Nghỉ Dưỡng Fine Dining Tốt Nhất Nhất Thế Giới trong khuôn khổ giải thưởng Hotel of The Year Awards tổ chức hồi tháng 1 vừa qua. Và giờ đây World Travel Awards khu vực Châu Á và Châu Đại Dương lại góp thêm vào bộ sưu tập các giải thưởng của La Maison 1888 thêm một giải thưởng danh giá nữa: Nhà hàng sang trọng nhất khu vực Châu Á 2017.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Juan Losada, Tổng giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula nói: “Được công nhận một lần nữa trong lễ trao giải năm nay chính là kết quả của chất lượng dịch vụ đẳng cấp và tận tâm, cũng như những trải nghiệm khó quên mà chúng tôi mang lại cho du khách mỗi ngày. Đồng thời, điều này cũng chính tỏ tầm nhìn vượt bậc của chủ đầu tư, Tập đoàn Sun Group, khi xây dựng một khu nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực và thế giới.”

Đặc biệt, năm 2017 cũng đánh dấu 5 năm chính thức đi vào hoạt động của Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula. Kể từ năm 2012 đến nay, khu nghỉ dưỡng với hơn 200 phòng đều có tầm nhìn hướng biển và được bao bọc bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của bán đảo Sơn Trà đã liên tục được những tổ chức du lịch uy tín thế giới vinh danh. Đến thời điểm này, kiệt tác kiến trúc được kiến tạo từ tâm huyết của chủ đầu tư Sun Group qua tài năng thiết kế của Bill Bensley – top 5 kiến trúc sư hàng đầu thế giới- đã sở hữu tới gần 40 giải thưởng hàng đầu trong ngành du lịch, khách sạn khu vực và trên thế giới. Trong số đó có những giải thưởng danh giá nhất như Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới năm 2017 do Hotel of The Year Awards trao tặng tháng 1/ 2017, Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới ba năm liên tiếp 2014, 2015, 2016 do World Travel Award trao tặng, hay Khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á do độc giả tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới Condé Nast Traveler bình chọn…

World Travel Awards – giải thưởng được ấn phẩm Wall Street Journal ví như “Oscar của ngành du lịch thế giới”- được bắt đầu từ năm 1993 bởi những chuyên gia trong ngành trên phạm vi toàn cầu, để ghi nhận những đẳng cấp đỉnh cao trong ngành du lịch khách sạn trên thế giới. Việc InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nhận được cùng lúc 4 giải thưởng danh giá tại Lễ trao giải World Travel Award khu vực châu Á châu Đại Dương một lần nữa chứng minh cho tầm nhìn vượt thời gian của chủ đầu tư, Tập đoàn Sun Group, khi tạo ra một khu nghỉ dưỡng để hiện thực hóa khát vọng ghi danh Việt Nam lên bản đồ du lịch cao cấp của thế giới./.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web chính thức của chúng tôi http://danang.intercontinental.com/ hoặc trang Facebook của khu nghỉ dưỡng http://www.facebook.com/intercontinentaldanang

