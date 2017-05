Thế giới của những bất ngờ trong đêm Kim

Những dấu ấn đêm Thổ

Sau những màn pháo hoa và trình diễn nghệ thuật đầy ấn tượng trong đêm Thổ, rất nhiều khán giả đã thốt lên: “Pháo hoa năm nay xuất sắc.”

Ấn tượng ngay từ những loạt pháo đầu tiên bắn lên, đội Nhật Bản đã dẫn dắt khán giả đi từ cảm xúc lắng đọng yêu thương đến rộn ràng nhảy múa theo những tiết tấu âm nhạc và pháo hoa. Kết thúc bài bắn bằng những loạt pháo như rót vàng xuống lòng sông Hàn, đội Nhật Bản đã khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Chị Nguyễn Thị Thuý Liên, du khách Hà Nội cho biết: “Không có gì có thể diễn tả được, thật quá tuyệt vời, đúng như mong đợi của tôi với đất nước Nhật Bản, tôi như được chìm vào cảm xúc với âm nhạc và tận hưởng từng khoảnh khắc pháo hoa của đội”.

Đến màn trình diễn của đội Thụy Sỹ thì các khán đài như vỡ òa vì phấn khích. Từ âm nhạc đến màu sắc và hình dáng pháo hoa của đội Sugyp SA đều thuyết phục cả những khán giả khó tính nhất. Những bông pháo đủ hình dạng rực rỡ và âm nhạc sôi động khiến khán giả trầm trồ, thán phục tài nghệ hơn 50 năm của đại diện đến từ xứ sở đồng hồ.

Xen giữa những màn pháo hoa ngoạn mục là các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn của các nghệ sỹ Việt và Thụy Sỹ. Kasim Hoàng Vũ đã khiến sân khấu sôi động hẳn với bài hát “Đà Nẵng nàng tiên” phối theo một phong cách mới mẻ. Phương Anh lại đưa khán giả đến với những tác phẩm gốm trong bài ca “Hồn Đất”. Còn các nghệ sỹ Thụy Sỹ với tiết mục kèn sừng và múa cờ nghệ thuật đã cho khán giả được thấy một dấu ấn văn hóa rất độc đáo của châu Âu.

Sự hoành tráng sôi động và những câu chuyện pháo hoa đặc sắc đã ghi dấu ấn thành công cho đêm pháo hoa Thổ và khiến khán giả không ngừng háo hức đoán xem điều gì đang chờ họ trong đêm 27/5.

Thế giới những bất ngờ của đêm Kim

Đêm pháo hoa thứ ba, những bữa tiệc ánh sáng được chuẩn bị bởi đội pháo hoa Trung Quốc và Anh chắc chắn sẽ tăng thêm sự phấn khích cho khán giả.

LiuYang Dancing Fireworks đến từ Trung Quốc chính là nhà vô địch của Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên năm 2009. Thành lập năm 1995, Công ty đã từng tham gia trình diễn pháo hoa tại nhiều sự kiện lớn, trong đó có Lễ Khai mạc và Bế mạc Olympics Bắc Kinh 2008 và Lễ Khai mạc World Expo Thượng Hải 2010 (Trung Quốc). Tại cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2012, Dancing Fireworks cũng đã đạt giải nhì. Á quân 5 năm trước liệu có làm nên một điều kỳ diệu ở DIFF 2017, hãy cùng đón chờ những màn pháo hoa của đội pháo được xếp hạng A đến từ Trung Quốc.

Pyrotex Fireworx là đại diện đến từ Vương quốc Anh. Được sáng lập năm 1999, Pyrotex Fireworx là một trong những công ty gia đình hàng đầu trong ngành pháo hoa của Anh. Các màn trình diễn của Pyrotex Fireworx tràn ngập màu sắc, hiệu ứng độc đáo, sự căn chỉnh giờ chính xác tạo nên bất ngờ và sự phấn khích cho người xem. Với mong muốn được chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu tại Đà Nẵng, đội pháo của Anh quốc chia sẻ họ đã sẵn sàng cho một màn trình diễn ấn tượng.

Những nghệ sỹ nào sẽ góp mặt tại đêm Kim? Đây là câu hỏi mà khán giả nào cũng mong chờ, bởi mỗi đêm pháo hoa là thêm những điều bất ngờ mới được mở ra. Và ẩn số sẽ làm khán giả nhún nhảy trên khán đài chính là ca sỹ Đông Nhi. Cô gái có khả năng lôi cuốn khán giả với những vũ đạo độc đáo và giọng ca nhiều cảm xúc sẽ đem đến sắc thái Kim cho đêm pháo hoa thứ ba với liên khúc Mashup Boom Boom- Shake the Rhythm – Love me too.

Chủ đề Kim cũng sẽ được thể hiện với một màn biểu diễn cồng chiêng của đoàn 35 nghệ sỹ đến từ Đắk Lắk cùng hàng trăm diễn viên quần chúng. Và mang đến một sắc thái độc, lạ cho đêm Kim chính là vở kinh kịch do đoàn Kinh kịch Trùng Khánh trình diễn.

Những ẩn số đã được mở ra, và việc còn lại của khán giả là sẵn sàng bùng cháy cùng với các nghệ sỹ và pháo hoa trong đêm Kim vào tối thứ Bảy, ngày 27/5.

Liên hệ mua vé pháo hoa: ĐÀ NẴNG

* Văn phòng kinh doanh: 93 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0964 609 129 / 0236 3749 891 (Ms. Quyên)

* Công ty TNHH Công viên Châu Á: Sun World Danang Wonders, số 1 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0905 628 004 / 0236 3681 666 (Ms. Kiều Trang)

* Phòng vé Cáp treo – Sun World Ba Na Hills, Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hotline: 0965 842 688 / 0236 3791 996 (Ms. Việt)

*Trung Tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng

32A Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0988 525 450

*Trung Tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng

108 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0236 3550 111

*Sảnh ngoài Ga đến Quốc nội, Quốc tế – Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Hotline: 0988 525 450

*Nhà hát Trưng Vương

35A Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0988 525 450 LÀO CAI

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sapa

Sun World Fansipan Legend, 89B Nguyễn Chí Thanh, TT Sapa, Tỉnh Lào Cai

Hotline: 0943 049 868 (Mr. Bội) QUẢNG NINH

Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long

Sun World Halong Complex, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Hotline: 0936 928 246 (Ms. Vân) – 0966 866 535 (Mr. Minh)

PV