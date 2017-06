Giảm giá vé cáp treo Fansipan Legend cho người dân Lào Cai

Từ ngày 6/6 đến hết 31/12/2017, người dân Lào Cai sẽ được hưởng mức giá ưu đãi khi mua vé tham quan Khu du lịch Sun World Fansipan Legend: 400.000 đồng/ người lớn và 250.000 đồng/trẻ em cao từ 1m-1m3. Trẻ em cao dưới 1m được miễn phí hoàn toàn.

Chương trình ưu đãi được áp dụng cho người dân đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Lào Cai. Để được nhận chương trình giảm giá ưu đãi, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân như Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (có địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú tại Lào Cai). Trẻ em chỉ cần có bản photo hộ khẩu hoặc giấy khai sinh, với đăng ký nơi sinh tại tỉnh Lào Cai.

Với chương trình ưu đãi đặc biệt này, Ban quản lý khu du lịch Sun World Fansipan Legend mong muốn người dân Lào Cai có thêm cơ hội được tiếp cận và trải nghiệm những điều kì thú tại khu du lịch đẳng cấp, khác biệt ngay tại quê hương mình.

Đi vào hoạt động từ đầu năm 2016 đến nay, quần thể Khu du lịch Sun World Fansipan Legend do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư đang trở thành điểm đến hàng đầu cho du khách ở phía Bắc, đồng thời mang lại một sản phẩm du lịch mới hấp dẫn thu hút khách đến với Sapa (Lào Cai). Thống kê sơ bộ sau quý I/2017 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho thấy, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh đạt trên 1,1 triệu lượt, tăng 108,8% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu du lịch đạt 3.225 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 150% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, Sa Pa vẫn là một địa chỉ thu hút khách hàng đầu ở Lào Cai.

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các hạng mục văn hóa, tâm linh, vui chơi giải trí…để gia tăng trải nghiệm cho du khách, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend còn luôn chú trọng đầu tư cho hoạt động bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc của địa phương, bảo vệ gìn giữ môi trường.

Cụ thể, Ban quản lý khu du lịch đã triển khai các chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ do chính các nghệ sĩ bản địa thể hiện. Các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương cũng được tổ chức trên quy mô lớn, gây tiếng vang, được chính các nghệ nhân dân gian và người dân địa phương hưởng ứng, như Lễ hội khèn hoa – Không gian văn hóa Tây Bắc, Lễ hội hoa đỗ quyên…Hệ thống nhà hàng Hải Cảng, chuỗi dịch vụ tại ga đi, ga đến cũng góp phần gia tăng thêm các trải nghiệm cho du khách khi đến Sun World Fansipan Legend.

PV