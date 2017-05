Chào hè đầy phong cách với Lễ hội rượu vang Ba Na Hills 2017

(Pháp lý) – Diễn ra trong 5 ngày, từ 22/5-26/5, Lễ hội rượu vang The Taste of Ba Na Hills 2017 thết đãi du khách bữa tiệc vang với nhiều màu sắc, hương vị và cảm xúc.

Chào hè ấn tượng với Lễ hội rượu vang 2017, Sun World Ba Na Hills đã và đang ghi dấu ấn với du khách bởi chính những vị vang nồng ấm mà khu du lịch này dành tặng miễn phí cho du khách trong những ngày diễn ra lễ hội.



Các loại vang được “trình diễn” tại The Taste of Ba Na Hills đều là các dòng rượu lâu đời, hảo hạng, được ủ trong những thùng gỗ sồi, hương vị nồng nàn, quyến rũ. Vang đỏ có vị thơm chát, vang trắng ngà óng ánh và thanh thoát tỏa ra hương thơm dịu nhẹ đến ngỡ ngàng.



Đi kèm với vang, lễ hội cũng chuấn bị những món ăn thơm lừng, đúng điệu như hải sản nướng, pizza thập cẩm …để nuông chiều khẩu vị của du khách.

Trong khu vườn Le Jardin D’Amour thơ mộng, bên giàn nho tươi chín mọng, ngắm nhìn những vũ công Châu Âu khiêu vũ với những giai điệu Pháp ngọt ngào. Thưởng thức những ly vang thơm nồng, say trong những vũ điệu, du khách ngỡ như đang lạc bước giữa một lễ hội rượu vang truyền thống của phương Tây.

Không chỉ thưởng vang, The Taste of Ba Na Hills 2017 còn đưa du khách vào hành trình trải nghiệm những công đoạn sản xuất vang truyền thống, từ giẫm nho đến vận hành máy ép nho thủ công… Nhiều du khách đã vô cùng thích thú khi biết mình đang tự tay tạo nên thứ thức uống màu nhiệm khiến bao người say đắm.



Lần đầu tiên được “đóng vai” người sản xuất vang, ca sĩ Trung Quân Idol chia sẻ: “Thật quá tuyệt vời. Cám ơn lễ hội đã cho mình trải nghiệm mới mẻ khi được tự tay điều khiển máy ép nước nho, tham gia vào quá trình tạo nên những ly vang thần thánh”.

Một hoạt động cũng vô cùng hấp dẫn của lễ hội, tạo sức hút với nhiều bạn trẻ đó là trò chơi La Batalla del Vino (tạm dịch: “Trận chiến của rượu vang”). Xả súng nước nho để bằng mọi cách nhuộm màu áo đối phương, những tràng cười sảng khoái là những khoảnh khắc phấn khích là phần thưởng lớn nhất mà trò chơi này mang đến cho du khách.



Với những ai muốn tìm hiểu sâu về lịch sử rượu vang, hầm rượu Debay sẽ là nơi mang đến kho kiến thức sinh động. Ở đó, cuộc đời của vang, những dòng họ vang danh tiếng nhất được kể lại, du khách thậm chí còn có thể bổ sung vào kinh nghiệm thưởng vang của mình những loại vang danh tiếng thế giới được trưng bày tại đây.



Nếu như vang là chủ thể chính của lễ hội thì những tiểu cảnh với thùng gỗ ủ vang, chai vang cao 3,3m và ly vang khổng lồ phủ kín dây rừng cùng với giàn nho tươi, thác nho hay chiếc váy được kết từ những chùm nho tươi mọng lại là điểm dừng chân check-in hút khách nhất. Sẽ rất thú vị nếu du khách biết rằng, toàn bộ những tác phẩm nghệ thuật này đều do người Bà Nà tạo nên.



Là năm thứ 4 liên tiếp Sun World Ba Na Hills tổ chức lễ hội rượu vang. So với các năm trước, The Taste of Ba Na Hills 2017 quy mô và độc đáo hơn hẳn. Nói như chị Nguyễn Thục Anh- đến từ Tp.HCM thì: “Năm ngoái tôi cũng đã đến Sun World Ba Na Hills đúng dịp lễ hội vang. Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi lớn trong việc tạo dựng các tiểu cảnh ở Lễ hội vang năm nay cũng như việc đưa quy trình chế biến vang vào để du khách tham gia. Rất độc đáo và khác biệt.”

Mỗi năm một khác, Lễ hội rượu vang đang dần trở thành một lễ hội khẳng định thương hiệu cho khu du lịch hàng đầu Việt Nam Sun World Ba Na Hills.

PV