Những chiến công đặc biệt của Công an tỉnh Phú Thọ

(Pháp lý) – Suốt dọc dài lịch sử, từ những năm đổi mới đến giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã đi đầu trong việc lập thành tích, phá những vụ án trọng điểm, phức tạp. Mới đây nhất , công an Phú Thọ đã lập công trong phá vụ án đánh bạc, rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng. Những chiến công, thành tích của Công an tỉnh Phú Thọ không chỉ được Đảng và Nhà nước ghi nhận, khen thưởng mà còn in đậm trong lòng người dân…

Thời kì đổi mới, dấu ấn “đánh án” kinh tế lớn

Công an tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập là công an tỉnh Vĩnh Phú) có nhiều chiến công nhất là trong phá thành công những vụ án lớn kinh tế và trọng điểm ở giai đoạn đất nước còn khó khăn.

Từ những năm 1989, nổi lên hiện tượng bung ra của các tổ hợp sản xuất kinh doanh phi pháp, trong đó có tổ hợp Mai Hương sản xuất nước giải khát tại phường Văn Cơ, thành phố Việt Trì do Hoàng Thị Xuân làm tổ trưởng. Tháng 4/1989, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện đây là tổ chức sản xuất kinh doanh nhỏ nhưng tài khoản thường xuyên xuất hiện những khoản tiền lên đến hàng tỉ đồng (giá trị lớn so với thời gian đó – PV). Công an tỉnh đã lập lên chuyên án VT-T489 . Qua đấu tranh, công an tỉnh nhận thấy Xuân đã cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng trong tỉnh làm séc giả, thanh toán séc giả, chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng.

Quan trọng hơn, công an tỉnh qua điều tra phát hiện nhiều đối tượng có liên quan, giữ vai trò giúp sức cho Xuân làm séc giả để thanh toán là lãnh đạo những ngân hàng chủ chốt như: Lương Bá Xuân – Phó phòng kế toán Ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Thị Minh Tâm – Kiểm toán viên Phòng đại diện Ngân hàng nhà nước Việt Trì; Nguyễn Văn Tám – Giám đốc Ngân hàng đầu tư Vĩnh Yên, Ban giám đốc ngân hàng Nông nghiệp ở Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả đấu tranh chuyên án, lực lượng công an đã xác định tài sản bị thiệt hại là 3,16 tỉ đồng, kịp thời thu giữ 900 triệu đồng và ngăn chặn thiệt hại được 1,3 tỷ đồng. Đây là một chuyên án kinh tế cực lớn trong thời kỳ đất nước mới đổi mới được công an Phú Thọ phá thành công.

Không chỉ vậy, vào đầu những năm 1990, công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu cũng đạt được kết quả cao. Công an tỉnh này đã phá vụ án tham ô tại Nhà máy dệt Vĩnh Phú gồm 18 bị can do Vũ Bá Kỳ – Giám đốc nhà máy dệt giữ vai trò chính gây thiệt hại 598.651.275 đồng. Vụ cố ý làm trái quy định nhà nước trong việc giải quyết chế độ hưu trí và mất sức và nghỉ chế độ 176 xảy ra tại các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thu hồi 4 tỷ 56 triệu đồng bị thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo, nộp cơ quan nhà nước.

Thời kỳ mới tách lập tỉnh, Công an tỉnh Phú Thọ nổi tiếng trong các chuyên án như chuyên án bóc gỡ đường dây buôn lậu thuốc lá do Lê Đăng Lợi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hưng Yên điều hành. Chuyên án khởi tố 11 bị can, thu giữ được số tiền xấp xỉ 24 tỷ đồng… Chuyên án C6/97 phá ổ nhóm hoạt động cướp trên Sông Lô do 6 tên trong đó có Nguyễn Đăng Khoa cầm đầu; Chuyên án MD10/97 triệt phá ổ mại dâm ở khách sạn Hồng Ngọc (Việt Trì); Vụ giết người cướp xe tải tại Văn Miếu, Thanh Sơn… Đặc biệt là chuyên án VA-X11/97 Cố ý làm trái để tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa tại Xí nghiệp xi măng Thanh Ba do Giám đốc xí nghiệp cầm đầu và thực hiện, vụ án Kim Anh Chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 11 tỉ đồng… Đó đều là những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng được ghi vào lịch sử Công an tỉnh Phú Thọ.

Phá vụ án ma túy thế kỉ…

Công an tỉnh Phú Thọ cũng nổi tiếng vì mưu trí, dũng cảm và quyết liệt trong chuyên án đấu tranh với ông trùm sản xuất ma túy Trịnh Nguyên Thủy. Bị cáo này bị cáo buộc cầm đầu đường dây mua bán hơn 600 bánh heroin, 200 kg thuốc phiện, tổ chức sản xuất 44 kg “hàng trắng”. Thủy nổi tiếng không chỉ vì buôn bán heroin mà còn biết cách điều chế heroin.

Qua phá một chuyên án ma túy lớn tuồn hàng về Phú Thọ, lần theo các mắt xích khác nhau, Trịnh Nguyên Thủy – một gã buôn ma túy chuyên nghiệp và tạo cho mình được một vỏ bọc lương thiện bị lộ diện. Thủy nguyên quán ở xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên gia đình từ đời ông nội Thủy đã bỏ quê đi lập nghiệp ở Nghĩa Lộ từ năm 1946. Thủy sinh năm 1957 và là con cả trong một gia đình có 5 anh chị em. Bà mẹ của Thủy làm nghề buôn cá khô ở chợ Nghĩa Lộ và cũng đã biết đổi thuốc phiện lấy cá khô. Trịnh Nguyên Thủy làm quen với buôn bán thuốc phiện từ rất sớm khi được mẹ giao cho đi đưa hàng.

Trịnh Nguyên Thủy lấy vợ khi còn rất trẻ và có con sớm khi mới hơn 20 tuổi. Thời còn đi học, Thủy cũng tham gia xách “cơm đen” đi giao cho các mối lẻ. Năm 1988, hắn đã bị Công an Hoàng Liên Sơn ngày trước bắt về tội buôn bán thuốc phiện. Tòa án nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn kết án Thủy 4 năm tù giam. Ra tù, Thủy đi buôn đá đỏ, mở hiệu vàng, buôn ma túy và… sản xuất ma túy. Điều đặc biệt là, so với những kẻ buôn bán ma túy “cỏn con” Thủy nổi bật hơn hẳn. Y không chỉ đóng hàng, trộn hàng, gia công hàng mà còn là kẻ trực tiếp sản xuất ma túy. Với khoản tiền lãi khổng lồ từ buôn bán ma túy mà Trịnh Nguyên Thủy đã trở thành đại gia khi đầu tư xây dựng Khu du lịch nhà hàng Sơn Thủy. Tuy nhiên khi Cơ quan Điều tra đã có đủ tài liệu về Trịnh Nguyên Thủy thì hắn biến mất tăm mất tích. Phải mất một thời gian dài trinh sát và theo dõi, công an mới bắt được Thủy khi “nặng lòng” với người vợ 2 ở Hà Nội.

Kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án ma túy lớn do Trịnh Nguyên Thủy cầm đầu, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ. Huân chương Chiến công cho 13 đồng chí. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 24/10/2005 tặng Bằng khen cho 7 đồng chí. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân (thuộc Công an tỉnh Phú Thọ) do có nhiều thành tích trong điều tra vụ án ma túy nói trên.

Và vụ đánh bạc nghìn tỉ, bắt nguyên thiếu Tướng công an

Vào đầu tháng 3 năm 2018, tin tức về công an Phú Thọ phá vụ đánh bạc ngàn tỉ làm rúng động dư luận. Tin tức trên trang tin của Công an tỉnh Phú Thọ ngắn gọn: Ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 09, Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa sinh năm 1958, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 – Bộ luật Hình sự năm 1999. ..Tin tức rúng động cả nước vì Công an một tỉnh đã làm chuyên án và ra lệnh bắt liên quan đến một Thiếu tướng công an.

Hiếm ai biết rằng, để có được chiến công đó, là cả một quá trình đấu tranh, theo sát đối tượng của công an tỉnh này. Giữa tháng 5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà V.M.P (ở P.Nông Trang, TP.Việt Trì, Phú Thọ) về việc ngày 16.5.2017, bà bị một đối tượng sử dụng nick Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ lập chuyên án đấu tranh, đối tượng khai chiếm đoạt tiền để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Game đánh bài Rikvip là một ứng dụng trong game online được phát hành bởi doanh nghiệp của Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online, và Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao. Đây thực chất là cờ bạc trá hình, hoạt động theo phương thức người chơi tải ứng dụng game bài Rikvip từ Google Play của hệ điều hành Android và Apple Store trên hệ điều hành iOS để chơi các trò chơi như tá lả, ba cây, sâm lốc, poker…

Sau khi tạo tài khoản trong hệ thống, người chơi sẽ nộp tiền thật để mua tiền ảo dưới nhiều hình thức như: nộp qua thẻ cào điện thoại, thẻ ngân hàng… Mỗi ván bài, khi đánh thắng thì sẽ được lượng tiền ảo tương ứng như đã đặt cược, nhưng bị trừ phần trăm phí cho nhà cung cấp game; đánh thua thì bị mất số tiền cược. Trên danh nghĩa, những người tham gia các trò chơi chỉ sử dụng tiền ảo nhưng thực tế sau khi thắng người chơi có thể sử dụng tiền ảo trong game để đổi lấy hiện vật hoặc bán lại cho người khác có nhu cầu. Đường dây này đã thu hút hàng nghìn người chơi và đem lại những khoản lợi nhuận cực lớn cho đơn vị phát hành game.

Cho đến nay, kết quả điều tra cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 83 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỉ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 xe ô tô các loại.

Kết mở…

Nhờ sự mưu trí, dũng cảm và dấn thân của các chiến sĩ công an nhân dân , trong đó có các chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ mà tội phạm được đẩy lùi, công lý được thực thi. Các anh là những tấm gương sáng của lòng yêu nước, “vì nước quên thân vì dân phục vụ”.

Minh Minh (theo sách Lịch sử công an Phú Thọ và báo CAND).