“Mất mát đỏ” của các chiến sĩ công an trên những cung đường đấu tranh với tội phạm ma túy

(Pháp lý) – Tại cuộc họp báo mới đây, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết cuộc đánh án ma túy ở Lóng Luông (Sơn La) vừa qua có quy mô lớn nhất (tính đến nay) và là chuyên án đặc biệt, chưa có tiền lệ.

Không chỉ ở Lóng Luông, nhiều điểm nóng khác cho thấy cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy hiện nay diễn ra rất khốc liệt. Các chiến sĩ công an luôn phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập, phải đương đầu với các đối tượng truy nã manh động, côn đồ.

Sự khốc liệt của cuộc chiến đấu tranh với tội phạm ma túy hiện nay khiến chúng tôi hồi tưởng về sự hi sinh, về những “mất mát đỏ” của các chiến sĩ công an nhân dân trên những cung đường đấu tranh với tội phạm reo rắc “cái chết trắng”.

Điểm nóng Sơn La

Tội phạm ma túy vốn hội tụ đủ các yếu tố lưu manh, côn đồ của tội phạm hình sự. Thế nên ngoài thủ đoạn đối phó, tội phạm ma túy luôn tính đến… con đường chết, dành cho chúng và với cả lực lượng truy bắt.

Giữa năm 2014, Công an tỉnh Sơn La phát hiện có một băng nhóm tội phạm nước ngoài thường xuyên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để vận chuyển ma túy, nên đã lên kế hoạch triệt xóa. Tối 18/7, 60 cán bộ chiễn sĩ Công an tỉnh Sơn La được lệnh lên ôtô ngụy trang tiếp cận các hướng di chuyển của nhóm tội phạm. Khi biết bị theo dõi, nhóm buôn bán ma túy liên tục bắn nhiều băng đạn, tiêu diệt cả chó nghiệp vụ của cảnh sát. Thượng úy Lường Phát Chiêm (32 tuổi, cán bộ Phòng cảnh sát cơ động và bảo vệ), không may bị một viên đạn bắn vào phiến đá, văng trúng đầu đã anh dũng hy sinh. Thượng úy Lường Phát Chiêm là con thứ 10 trong gia đình có 11 anh em. Anh đã hy sinh trên mặt trận phòng, chống tội phạm ma túy nóng bỏng để lại vợ và con thơ chưa tròn 2 tuổi.

Trong trận đánh án này còn 3 cán bộ khác bị thương. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 6 ba lô, bên trong đựng khoảng 108 bánh heroin, 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, cacbin, súng ngắn…

Vào đầu năm 2015, công an huyện Mộc Châu (Sơn La) cũng truy bắt Tráng A Trá, (38 tuổi, trú tại huyện Lóng Sập). Ngày 28/1, tổ công tác Công an huyện Mộc Châu, Sơn La gồm 5 cán bộ, trong đó có Trung úy Bùi Công Nguyên – cán bộ Đội An ninh, triển khai kế hoạch bắt tội phạm ma túy thuộc xã Mường Sang. Cùng ngày, tổ công tác phát hiện Trá điều khiển xe máy nghi vấn vận chuyển ma túy đã áp sát. Thấy lực lượng chức năng, tên này bỏ chạy và bị Trung úy Nguyên cùng đồng đội truy đuổi.

Đến km88 +400, Trung úy Nguyên tiếp cận được nghi phạm, ép vào lề đường. Sau khi rút thẻ công an, yêu cầu kiểm tra nhưng Trá không chấp hành, Trung úy Nguyên khống chế và ra hiệu cho người đi đường hỗ trợ. Trá thấy vậy hung hãn chống trả, rút trong túi ra khẩu súng ngắn bắn Trung úy Nguyên. Dù bị thương nặng ở ngực, song anh vẫn lao theo tên này, kêu gọi mọi người quyết tâm vây bắt. Trung úy Nguyên khuỵu xuống, trong khi Trá bị các thành viên trong tổ công tác và nhân dân bắt giữ tại chỗ. Sau khi bắt giữ tên tội phạm, tổ công tác đưa Trung úy Nguyên đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương xuyên ngực quá nặng, Trung úy Nguyên đã hy sinh.

Điểm nóng Hòa Bình

Trước đó, Sùng A Trư cũng là một chiến sĩ công an hi sinh trên cung đường đấu tranh với tội phạm ma túy. Phó trưởng Công an xã Pà Cò, anh Sùng A Chếnh, kể lại : Trước cuộc vây bắt Vàng A Khua, Trư nhận được tin vợ báo là có thai. Trư vui lắm, cả bữa cơm trưa Trư chỉ ăn nửa cái bánh mì rồi lại lao lên trên, quyết tâm bắt tội phạm để được về với vợ, để làm lành với vợ. Nhưng, đau lòng là anh đã hi sinh trước loạt đạn của Vàng A Khua khi tham gia bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này.

Lấy vợ hơn hai năm nhưng thời gian Sùng A Trư được gần bên vợ chỉ tính bằng ngày. Cô vợ trẻ tên Hà Thị Thủy (người dân tộc Thái). Vừa cưới nhau xong, Trư động viên vợ đi học khoa mầm non Trường cao đẳng Sư phạm Hải Dương. Suốt thời gian học hơn hai năm, số lần hai vợ chồng gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuối năm 2009, Thủy tốt nghiệp và về Mai Châu, thuê căn phòng nhỏ tại Phố Vãng để được gần đơn vị của Trư, chăm sóc cơm nước cho chồng. Chỉ vừa ở được chừng một tháng thì đến dịp tết của đồng bào Mông (1-12 âm lịch), Trư bảo vợ về chăm sóc bố mẹ thay mình. Từ hôm tết người Mông đến hôm Sùng A Trư hi sinh tròn ba tuần.

Thủy bảo cô rất ân hận vì chiều hôm trước, khi Trư vào chào vợ để đi làm nhiệm vụ, Thủy vẫn còn dỗi chồng. Giờ phút ấy, Trư không hay vợ đã mang trong mình giọt máu của anh. Cũng vì thế, sáng 5-2, Thủy chủ động nhắn tin cho chồng “Anh cố gắng giữ sức khỏe, vì em và vì con”. Đến giờ phút ấy, khi đối mặt với hiểm nguy, Sùng A Trư mới biết vợ đã có thai.

Chiều 5/2, khi nghe tiếng súng vọng ra từ Hang Kia, bà Súa bảo Thủy gọi điện cho Trư xem tình hình thế nào, nhưng Thủy nói anh Trư đang bận chiến đấu, gọi điện thoại sợ nguy hiểm. Khi những chiếc xe cứu thương từ phía Hang Kia chạy ra Pà Cò chở các chiến sĩ bị thương lao qua con đường trước sân nhà, linh tính báo cho Thủy biết có điều chẳng lành. Khi ông Phứ chạy từ nương về, người như khuỵu xuống thì Thủy biết chồng mình đã gặp nguy hiểm nhưng cho đến giờ cô vẫn không tin chồng mình đã ra đi!

Điểm nóng Điện Biên

Cuộc chiến chống ma túy trên miền Tây Bắc luôn khốc liệt. Đã có rất nhiều chiến sĩ hi sinh. Gần mười năm trước, một sĩ quan công an trẻ của PC17 Điện Biên đã ngã xuống chính nơi này cùng với hai người dân. Người sĩ quan công an trẻ đã anh dũng hi sinh ấy là Phạm Văn Cường, một trinh sát nhanh nhẹn và năng lực của PC17 Điện Biên. Năm 1998, tốt nghiệp Trường trung học Cảnh sát nhân dân 1, chàng trai quê Hải Phòng tình nguyện lên Điện Biên công tác và được phân công về PC17. Anh Hoàn kể Cường tuy nhỏ con nhưng đó cũng là một lợi thế khi làm trinh sát nội tuyến, dễ dàng cải trang, thâm nhập đường dây ma túy khét tiếng ở Điện Biên. Khi biết có một đường dây buôn bán ma túy cỡ lớn từ Na Ư về Điện Biên rồi xâu chuỗi về tận Hà Nội, PC 17 Công an Điện Biên quyết định tung Cường thâm nhập đường dây này.

Sau gần hai tháng “vào vai”, với sự hỗ trợ của một quần chúng, Cường đã có thể “ăn hàng” của nhóm đối tượng này. Tối 5/10/2001, Cường hẹn nhóm đối tượng tại cây số 17 của tuyến đường đi Tây Trang để mua hàng. Cùng thời điểm ấy, các mũi phục kích của PC17 sẽ phục ở quãng dưới, khi các đối tượng mang hàng giao cho Cường sẽ lập tức bắt ngay tại trận. Tuy nhiên vốn là những kẻ liều lĩnh và hung tợn, thay vì gặp và giao hàng, chúng đã nấp trên núi xả súng vào Cường, cướp đi số tiền Cường mang theo, tung lựu đạn giết luôn một phụ nữ là quần chúng hỗ trợ và một nữ đối tượng khác nhằm xóa hiện trường.

Khi anh em trong nhóm phục kích lao lên để mang Cường và các trợ thủ của anh đi cấp cứu thì không kịp nữa. Tổn thất vô cùng lớn này đã khiến Công an Điện Biên quyết tâm bóc cho được đường dây ma túy tàn độc của Na Ư. Và có lẽ là “quả báo”, chỉ mấy hôm sau hai tên trong băng nhóm tội phạm tham gia vụ giết Cường lại mang số đôla cướp được về Điện Biên tiêu thụ. Chúng bị lộ diện từ số xêri tiền trên những tờ đôla mà Cường mang đi làm nhiệm vụ bị chúng cướp. Đường dây ma túy ở Na Ư với ông trùm Lý Giống Minh, Lý A Va, Và A Tùng… đã sa lưới và đền tội ngay sau đó.

Hằng ngày, những tin tức về tội phạm ma túy vẫn khiến xã hội rùng mình. Tội phạm ma túy là khởi nguồn của những tội phạm khác. Ngăn ngừa tội phạm ma túy, góp phần ngăn ngừa những tội phạm khác phát sinh. Cũng bởi nhận thức như vậy, nên đã có nhiều máu đổ, nhiều mất mát của những chiến sĩ công an đấu tranh với tội phạm ma túy. Trân trọng, nể phục và còn lại cảm thương đối với các anh. Các anh ra đi, giữ lại bình yên cho người dân trong từng nếp nhà, góc phố…

Minh Hải (Theo CAND, ANTG, ANTĐ)