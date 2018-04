Gương mặt trẻ tiêu biểu – Đại úy Phạm Văn Dân: Là chiến sĩ công an không được ngã lòng trước vật chất!

(Pháp lý) – Khi được hỏi về những đổi thay sau những ngày được vinh danh 10 gương mặt tiêu biểu Việt Nam năm 2017, Đại úy Phạm Văn Dân cười hiền: Ngoài sự động viên của cha mẹ, của lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương thì tôi vẫn làm việc bình thường. Cảnh sát hình sự thì không có ngày nghỉ, lúc nào cũng sẵn sàng lên đường, sẵn sàng cho cả những nguy hiểm đến với mình để trấn áp tội phạm vì sự bình yên của nhân dân…

Càng án lớn… càng quyết tâm phá

Ấn tượng về Đại úy Phạm Văn Dân trong mắt nhiều người là một đại úy trẻ có phần rụt rè. Thế nhưng khi được nghe anh kể về chuyên án lớn triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet với số tiền lên tới hơn 7.600 tỷ đồng mới thấy sự bình tĩnh, mưu trí, quyết đoán ẩn sâu trong anh. Đại úy Dân kể lại: “Năm 2016 – năm diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu. Khi đó, các đơn vị công an thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đấu tranh chống tội phạm liên quan đến bài bạc, đặc biệt là cá độ bóng đá. Sau khi nắm chủ trương của lãnh đạo Bộ và Công an tỉnh Hải Dương, chúng tôi đã nắm tình hình và xác định được một số tội phạm trên địa bàn tỉnh Hải Dương liên kết tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Lúc này, tôi đề xuất với lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự và Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho xác lập chuyên án 416B, đấu tranh triệt phá đường dây cá độ bóng đá này”. Qua 2 tháng theo dõi, bước đầu, các trinh sát đã xác định được 2 kẻ cầm đầu vụ án quê ở Hải Dương và Hà Nội. Theo đó, 2 kẻ này cung cấp các tài khoản trên mạng Internet cho các đối tượng ở địa bàn TP. Hải Dương để tham gia cá độ bóng đá. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản để tham gia cá độ bóng đá với số tiền lớn. Nhóm tội phạm này cảnh giác cao trước sự theo dõi của lực lượng công an. Chúng sử dụng hàng loạt camera nhằm tránh sự phát hiện của các trinh sát. Sau 2 tháng theo dõi, nắm tình hình và thu thập tài liệu chứng cứ, khi xác định thời điểm đã chín muồi, tôi xây dựng kế hoạch và đề xuất ban chuyên án cho tổ chức bắt giữ.

Hệ thống con bạc tham gia đường dây này ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương. Các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua các trang mạng SV6, SJK7222,TV9D… Tôi đã cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an một số đơn vị, địa phương đã đồng loạt triển khai phá án thành công. Số tiền giao dịch cá độ bóng đá của nhóm tội phạm này lên đến 7.600 tỷ đồng”.

Kết thúc chuyên án, Đại úy Phạm Văn Dân được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen. Ngoài ra, anh còn được Chủ tịch Nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba vì phá thành công chuyên án cá độ bóng đá lớn trên toàn quốc.

Có lẽ một phẩm cách đặc biệt của đại úy Phạm Văn Dân là sự điềm tĩnh trước mọi tình huống. Không giống nhiều người, cảm thấy lo lắng, sợ hãi trước những khó khăn, thử thách lớn. Vụ án càng lớn, anh càng cảm thấy bình tĩnh, quyết tâm. “Tôi tập trung đến mức không thấy hồi hộp nữa. Những vụ án càng lớn, những tội phạm nguy hiểm thì càng làm mình quyết tâm. Trước khi bắt giữ một ổ nhóm nào đó, phá một chuyên án nào đó, tôi và các đồng đội thường được các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo rất quyết liệt, với yêu cầu phải lên kế hoạch chi tiết, cụ thể. Bởi nhờ sự chỉ đạo sâu sát, sự tin tưởng và hỗ trợ tuyệt đối của lãnh đạo nên tôi không chủ quan, mà là cảm thấy tự tin khi đi làm”.

Không sợ hiểm nguy, sát cánh cùng đồng đội

Nói về những hiểm nguy khi đối diện với tội phạm, Đại úy Phạm Văn Dân nhắc về một chuyên án bắt giữ những đối tượng buôn bán chất nổ trái phép trên địa bàn tỉnh. Xác định được đối tượng là Trần Văn Văn Hậu (SN 1969 trú tại thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) đang di chuyển trên xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning, màu trắng, BKS 14A-138.54 tại đường liên thôn dân cư Đại Tân, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh (Hải Dương), nếu để đối tượng thoát thì sẽ rất nguy hiểm cho người dân bởi chúng buôn tới cả trăm kg thuốc nổ.

Do đó, chúng tôi quyết định sử dụng những trinh sát có dày dặn kinh nghiệm đi sát đến nơi cư trú của đối tượng. Sau nhiều giờ theo dõi, tôi đã trực tiếp mật phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khôn khéo tiếp cận đối tượng. Hôm đó trời mưa rất to, tôi lái xe đến đường 5 đoạn qua Hải Dương. Phát hiện ra đối tượng, tôi định lao cả xe vào xe đối tượng để tóm gọn, nhưng nhận thấy xe đối tượng chở lượng thuốc nổ lớn nên tôi nhanh chóng triển khai phương án khác”, Đại úy Dân nhớ lại.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đại úy Dân buộc đối tượng Hậu phải xuống xe để giao hàng. Khi đối tượng vừa bước xuống, ngay lập tức bị Đại úy Dân khóa tay, thu giữ được 8 bao tải đựng 213,2 kg chất nổ AD1, 1.002 kíp nổ. Tuy nhiên, để chuyên án thành công thì phải bắt được đối tượng chủ mưu. Sau đó, Đại úy Dân tiếp tục lái xe giữa cơn mưa như trút ở Đông Triều (Quảng Ninh) để tiếp cận đối tượng thứ 2. Đến hang ổ của đối tượng này, Đại úy Dân đạp cửa, xông vào tóm gọn đối tượng. Tang vật tiếp tục được thu giữ là 36 kg chất nổ AD1, 42 kíp nổ. “Lúc tôi đạp cửa xông vào, đối tượng vẫn còn ngủ, trên đầu giường còn để một khẩu súng. Lúc đó tôi chỉ chậm một chút thì có lẽ đã bị một viên đạn vào đầu. Kết thúc chuyên án cũng là lúc trời bắt đầu sáng”, Đại úy Dân nhớ lại.

Là cảnh sát hình sự, có nghĩa là phải đối diện với những tên tội phạm nguy hiểm và táo tợn nhất. Khi đánh án lớn, xác định rằng đối tượng đó sẽ có những vũ khí, công cụ nguy hiểm có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Có ý nghĩ thoáng qua là bước chân ra khỏi nhà để đi làm biết đâu không quay lại nữa… Nhưng vì yêu nghề, vì trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự nên mình lại gạt ngay suy nghĩ đó để tập trung cho công việc. Chuyên án đáng nhớ khác mà khi đối diện với hiểm nguy, Đại úy Dân vẫn bình tĩnh hết mức, đó là chuyên án truy bắt đối tượng Nguyễn Tử Tuấn (biệt danh là Tuấn Tử Tuyệt)- đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, được coi là ‘siêu trộm’ ở địa bàn tỉnh Hải Dương. Đối tượng này gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu trộm cắp xe máy. Đặc biệt, đối tượng này nhiễm HIV, nghiện ma túy, lúc nào cũng có súng điện và sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện. Sau một quá trình dài, mật phục theo dõi, khoảng 22h ngày 4/7/2017 phát hiện Nguyễn Tử Tuấn xuất hiện ở khu vực Vạn Tải Tây, thuộc xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, chúng tôi đã vây bắt. Đến khoảng 22h40 thì đội bắt quả tang đối tượng dùng kìm cộng lực phá khóa và lấy trộm xe máy của người dân. Khi đối tượng đang dắt xe ra, chúng tôi ập vào và đối tượng bỏ chạy. Chạy được khoảng 30m, đối tượng rút súng điện bắn trả các trinh sát. Nhưng chúng tôi kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng này.”, Đại úy Dân kể lại.

“Là chiến sĩ công an, không được ngã lòng trước cám dỗ vật chất”

Nhờ tinh thông nghiệp vụ và nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh, hầu hết các chuyên án có sự tham gia của Đại úy Phạm Văn Dân đều thành công. Nhận tôn vinh 10 tấm gương tiêu biểu của Việt Nam năm 2017, khi trở về công an tỉnh Hải Dương, anh vẫn bị “nhắc nhở”: Phải cố gắng hơn nữa vì sự bình yên của nhân dân.

Gặp trực tiếp đại úy Phạm Văn Dân, thấy lạ bởi một anh cảnh sát có phần hiền lành, nhỏ nhẹ, rụt rè. Thế nhưng với nhiều đồng nghiệp và trong công việc, anh tỏ rõ sự quyết liệt. Trong chỉ đạo, chỉ huy các công việc, anh nổi tiếng nghiêm khắc với đồng chí, đồng đội và nghiêm khắc với đối tượng. Nói về nghề cảnh sát hình sự, Đại úy Phạm Văn Dân cho rằng: Là cảnh sát hình sự yêu nghề thôi chưa đủ mà để hoàn thành xuất sắc công việc của mình phải có sự quyết đoán, rõ ràng và bản lĩnh rõ ràng. Nếu thiếu các phẩm chất trên, thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xem phim cảnh sát hình sự, mơ ước thành cảnh sát hình sự. Xuất thân trong một gia đình mà bố mẹ vẫn đang làm nông nghiệp ở quê. Thế nhưng, Đại úy Phạm Văn Dân tự tin mình chưa bao giờ bị cám dỗ bởi những vật chất hay “viên đạn bọc đường” của tội phạm. “Gia đình có thể phải làm thêm một công việc bất kì để kiếm sống, để có thể khá giả hơn, nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ, mình sẽ làm giàu từ nghề cảnh sát hình sự…Người chiến sĩ công an phải không được ngã lòng trước tiền bạc, vật chất”.

Trong chia sẻ với Phóng viên Pháp lý, Đại úy trẻ Phạm Văn Dân nhiều lần nhấn mạnh: “Những chiến công của ngành công an không phải là của cá nhân mà có sự hỗ trợ lớn lao của đồng nghiệp. Là cảnh sát hình sự thì đánh án như đánh trận, để bắt giữ một đối tượng nguy hiểm thì một cá nhân thì khó mà làm được. Trong những tình huống nguy hiểm, những chiến sĩ công an như chúng tôi luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau để làm việc. Khi ngồi đây kể chuyện, tôi còn nhớ vẹn nguyên những lần cùng đồng đội nhảy sông chảy xiết vào ban đêm để bắt giữ đối tượng, người trước nhảy vì muốn bắt gọn đối tượng trong chuyên án, người sau nhảy vì muốn bảo vệ sự an toàn cho đồng đội của mình”.

Phan Tĩnh