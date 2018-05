Chương trình khám sức khỏe miễn phí dành cho khách hàng Vinamilk tại phòng khám An Khang TP. Hồ Chí Minh trong tháng 05/2018

*Giấc Mơ Sữa Việt là hệ thống cửa hàng chuyên bán các sản phẩm của Vinamilk, hiện có trên 400 cửa hàng trên toàn quốc cùng website thương mại điện tử Vinamilk eShop https://giacmosuaviet.com.vn/ – Giấc Mơ Sữa Việt, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng nhanh chóng và thuận tiện hơn. *Năm 2006, dựa trên 100% vốn của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Phòng Khám Đa Khoa An Khang (AKC) được thành lập với niềm tự hào là Phòng khám Điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một trong những Phòng khám được đầu tư quy mô với trang thiết bị tiên tiến và hiện đại nhất, bởi AKC có nguồn đầu tư tài chính lớn thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Phòng Khám Đa Khoa An Khang có đầy đủ các Khoa Phòng theo quy định của ngành y tế như: Khoa Nội Tổng Quát – Khoa Ngoại – Khoa Mắt – Khoa Tai Mũi Họng – Khoa Răng Hàm Mặt – Khoa Siêu Âm – Khoa Chẩn đoán Hình ảnh – Sản Phụ Khoa – Khoa xét nghiệm; được đảm nhận bởi những bác sĩ chuyên khoa nhiều kinh nghiệm, tay nghề cao và đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Sự thân thiện trong giao tiếp, tỉ mỉ khi khám, tư vấn tận tâm của các Bác sĩ luôn là trọng tâm hàng đầu của Phòng Khám. Lưu ý: Vui lòng gọi điện đăng ký trước cho phòng khám tại đường dây hotline (028) 39302785 – số nội bộ: 0, để được phụ vụ tốt hơn. Số lượng voucher và số lượt khám có giới hạn trong tháng, và có thể kết thúc trước thời hạn chương trình.

