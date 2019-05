Nhìn lại quá trình phạm pháp của bố con ông Trần Bắc Hà: Truy nguyên nhân và rút ra những bài học

(Pháp lý) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng BIDV, một số chi nhánh thuộc BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà. Hãy cùng PV Pháp lý và chuyên gia luật nhìn lại quá trình phạm pháp của bố con ông Trần Bắc Hà để thấy suốt thời gian công tác thanh kiểm tra bị xem nhẹ, công tác kiểm soát quyền lực bị buông lỏng… Qua đó rút ra những bài học sâu sắc cho công tác PCTN trong giai đoạn mới.

Cả hai bố con bị bắt cách nhau 4 tháng

Ngày 29/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015, liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Cùng với ông Hà, C03 còn bắt giam ông Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh và Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Trước đó tháng 6/2018, ông Hà đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng vì đã có những sai phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt là vi phạm quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Liên quan đến vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng, ngày 08/01/2019, Trần Bắc Hà tiếp tục bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 28/3/2019, tại địa chỉ số 1 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn (Bình Định), CO3 đã công bố quyết định khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi ở đối với ông Trần Duy Tùng (con trai ông Hà), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú – trụ sở TP Quy Nhơn, để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ông Tùng bị khởi tố do liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh)…

Bất chấp pháp luật trong thời gian dài nhưng không bị ngăn chặn

Liên quan đến vụ đại án Phạm Công Danh, ông Trần Bắc Hà đã ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay vốn. Điều đáng nói, 12 công ty này đều được lập khống để đề nghị vay tổng cộng 4.700 tỉ đồng. Để bảo lãnh cho các khoản vay này, ông Danh đã sử dụng hơn 3.000 tỉ đồng tiền gửi của VNCB tại BIDV và 6 lô đất tại Đà Nẵng nhưng chưa thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản thế chấp. Ngoài ra không có thủ tục nào khác… Như vậy theo quy định tại khoản 2, 3,4 và 5 Điều 7 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) thì điều kiện vay vốn của VNCB chưa đảm bảo.

Thế nhưng vào thời điểm đó, với cương vị là Trưởng phân ban Rủi ro tín dụng, đầu tư thuộc Ủy ban Quản lý rủi ro của BIDV, ông Hà đã ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay vốn mà không cần thông qua cuộc họp toàn thể của Ủy ban Quản lý rủi ro, và ký trong lúc Tổng GĐ đi vắng. Sau khi giải ngân, BIDV yêu cầu 12 công ty cung cấp hồ sơ bổ sung, phối hợp kiểm tra vốn vay nhưng các công ty “ma” không cung cấp được, gây thiệt hại cho VNCB 2.551 tỷ đồng. Kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương cho biết, những vi phạm của ông Trần Bắc Hà là “rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Ngân hàng BIDV, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”.

Đặc biệt, nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm nghiêm trọng, mà dưới thời ông Hà tại vị gần như cả hệ thống BIDV bị “tê liệt”, không có một tổ chức, cá nhân nào dám phản biện. Trong khi theo quy định tại Điều 63 Luật TCTD, cái gọi là Ủy ban Quản lý rủi ro của BIDV chỉ là một tổ chức nội bộ được thành lập theo thẩm quyền của HĐQT, nhằm mục đích quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của tổ chức tín dụng. Những người đứng đầu 4 Chi nhánh thuộc BIDV (Gia Định, Bến Thành, Sở Giao dịch 2 và Nam Sài Gòn) được giao trách nhiệm giải ngân, thừa biết chữ ký phê duyệt chủ trương cho vay của Trưởng phân ban Rủi ro chỉ có giá trị nội bộ, không đủ hiệu lực để giải ngân số tiền 4.700 tỷ đồng. Nếu giải ngân tức là vi phạm pháp luật thế nhưng nếu làm ngược lại là đồng nghĩa với sa thải, mất việc làm bởi uy lực của ông Hà lúc này quá lớn.

“Lưới trời lồng lộng”, ông Hà đã phải trả giá về hành vi bất chấp pháp luật. Hàng loạt các sai phạm của ông Hà đã lần lượt bị C03 của Bộ Công an bóc trần.

Dư luận chưa nguôi thì mới đây ngày 26/3, ông Trần Duy Tùng – con trai ông Hà bị C03 khởi tố và bắt tạm giam vì đã phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”… Ông Tùng bị khởi tố do các sai phạm liên quan Dự án (DA) chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà đầu tư tại Hà Tĩnh. Dự án được vay vốn của BIDV với tổng số tiền ban đầu 3.162 tỉ đồng, thực giải ngân 810 tỷ đồng. Sau đó gói tín dụng được nâng lên đến 1 tỉ USD (hơn 20.000 tỉ đồng), do quy mô dự án được “vẽ” thêm lên tới 254.200 con bò/năm, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động, và lợi nhuận đạt 1.000 – 1.500 tỉ đồng. Hàng trăm ha đất sản xuất của người dân trong vùng DA bị thu hồi trắng để cấp cho “đại dự án” chăn nuôi bị bỏ hoang hóa vô cùng lãng phí…

Hiện các sai phạm của ông Tùng có liên quan đến DA nuôi bò ở Hà Tĩnh vẫn còn trong giai đoạn điều tra. Tuy nhiên thông tin bước đầu hé lộ “thái tử” Tùng đã phạm tội chiếm đoạt tài sản, với hành vi tự ý bán bò của DA để sử dụng vào việc riêng mà không báo cáo. Câu hỏi đặt ra là, ông Tùng có mối liên quan như thế nào đối với DA, trong khi tại thời điểm bị khởi tố, ông Tùng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú, có trụ sở đóng tại TP. Quy Nhơn (?). Trở lại thời điểm vào năm 2015, nhiều tờ báo khi đó đưa tin HAGL cùng Công ty An Phú (Bình Định) đầu tư dự án chăn nuôi bò thịt khoảng 80 – 100 triệu USD tại Hà Tĩnh với quy mô khoảng 100.000 con. Cũng trong năm 2015 (10/4), Công ty CP Bình Hà thành lập có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm các ông Đinh Văn Dũng (Gia Lai) nắm 45% vốn cổ phần, ông Thái Thành Vinh (TP.HCM) 30% và ông Trần Anh Quang (Bình Định) 25% còn lại. Ông Quang là người cùng quê với ông Trần Bắc Hà (ở thôn An Thường, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Bình Định), đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn An Phú. Đến tháng 7/2018, ông Quang bàn giao toàn bộ các chức vụ tại Tập đoàn An Phú cho ông Tùng, để đảm nhiệm chức vụ TGĐ Công ty Bình Hà. Trước đó chức vụ này do ông Đinh Văn Dũng đảm nhiệm.

Xâu chuỗi các sự kiện đã xảy ra có thể nhận diện được vai trò của ông Tùng tại DA “khủng”, ít ra danh chính ngôn thuận ông Tùng chính là người chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với 25% vốn góp của Công ty Tập đoàn An Phú tại Công ty Bình Hà. Song vấn đề không dừng lại ở đó, ngoài nguồn vốn của BIDV, rất có thể toàn bộ vốn góp của 3 cổ đông sáng lập đó chính là tài sản của bố con ông Hà.

Như vậy không phải pháp luật “bỏ trống trận địa” mà là bố con ông Hà bất chấp các quy định trong Luật Tổ chức tín dụng và Luật Doanh nghiệp… để đạt được mục đích của mình bằng mọi giá. Điều đáng nói là hành vi phớt lờ luật pháp đó đã diễn ra suốt thời gian dài nhưng không bị ngăn chặn. Nguyên nhân là do sự thiếu phản biện, không dám đấu tranh trong nội bộ hệ thống BIDV; đặc biệt là vai trò kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN theo quy định tại Điều 159, 160 Luật Tổ chức tín dụng thực hiện không hiệu quả, thiếu kiên quyết, thậm chí bị buông lỏng…

Truy nguyên nhân và rút ra những bài học

1. Hành vi cố ý làm trái pháp luật của bố con ông Hà và các cổ đông của Công ty Bình Hà sẽ không hoàn thành nếu như không có sự giúp sức tích cực từ phía chính quyền địa phương trong việc giao đất. Để thực hiện đại DA, tỉnh Hà Tĩnh đã dốc toàn lực quỹ đất nông nghiệp bằng việc điều chỉnh hơn 1.848 ha diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất trên địa bàn 2 huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Ngoài ra, hàng trăm ha diện tích đất rừng sản xuất, đất trồng hoa màu, kể cả trồng lúa của người dân các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) và Kỳ Tây, Kỳ Hợp (Kỳ Anh) cũng được thu hồi. Đáng nói hơn, trong quá trình triển khai, theo yêu cầu của nhà đầu tư, tỉnh Hà Tĩnh còn thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB phục vụ DA như: rút ngắn thời gian công khai, phê duyệt và thanh toán tiền bồi thường, gia hạn thời gian nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là không thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng… Nhờ đó chỉ trong một thời gian ngắn, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành công tác GPMB và bàn giao hơn 819 ha cho nhà đầu tư.

Đến thời điểm này có thể khẳng định DA chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh đã thực sự phá sản nhưng hậu quả để lại nhìn từ góc độ thất thoát, lãng phí tài nguyên là quá lớn. Được biết tại kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh gần đây nhất, các đại biểu HĐND đã chất vấn trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan. Dư luận kỳ vọng sẽ truy đến cùng: Có hay không lợi ích nhóm trong quy trình giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện DA đầu tư có đảm bảo điều kiện, thẩm quyền theo quy định tại Điều 58 và Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 (?).

Không chỉ ở Hà Tĩnh, cùng thời điểm (trong năm 2015), Công ty Bình Hà còn được tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương và giới thiệu địa điểm đầu tư DA chăn nuôi bò giống và bò thịt chất lượng cao, có tổng vốn đầu tư 3.600 tỷ (quy mô 100.000 con) trên địa bàn 4 huyện: Vân Canh, Hoài Nhơn, An Lão và Hoài Ân trên tổng diện tích hơn 5.000 ha đất. Tuy nhiên DA không triển khai được vì địa phương này không tiến hành bàn giao đất cho nhà đầu tư theo đúng tiến độ.

Từ đây, bài học cần rút ra là trước khi giao đất cho các nhà đầu tư triển khai, các địa phương cần phải cân nhắc, đánh giá thật kỹ lưỡng tính hiệu quả của DA, phải tuân thủ đầy đủ trình tự quy định của pháp luật, không đốt cháy giai đoạn như Hà Tĩnh, phải công khai DA để lấy ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học, đặc biệt là ý kiến của người dân có đất bị thu hồi.

2. Có thể nói BIDV Hà Tĩnh đã vi phạm điều kiện giải ngân theo quy định tại khoản 3,4 và 5 Điều 7 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước). Tức là, DA được giải ngân trong lúc chưa có đủ cơ sở để xác định khách hàng có khả năng trả nợ trong hạn, chưa có phương án khả thi và chưa thực hiện đầy đủ quy định về bảo đảm tiền vay… Hành vi làm trái pháp luật của Chi nhánh Hà Tĩnh chắc chắn có vai trò của ông Hà, thậm chí là vai trò quyết định.

Bài học cần rút ra, không phải là Quy chế cho vay của NHNN có “lỗ hổng” mà là do buông lỏng thiếu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời của NHNN để cho các hành vi sai phạm của BIDV mà đứng đầu là ông Hà xảy ra suốt thời gian dài. “Do đó để ngăn chặn hành vi tương tự xảy ra trong tương lai, cần phải sửa đổi Luật TCTD theo hướng tăng cường, phát huy có hiệu quả vai trò quản lý nhà nước của NHNN và có cơ chế ngăn ngừa, kiểm soát quyền lực của người giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT trong tổ chức tín dụng” – Luật sư Huỳnh Thị Thúy Hoa (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định) nêu quan điểm.

3. Vấn đề không chỉ là ở chỗ “bất chấp” luật pháp mà là bố con ông Hà đã có những thủ đoạn, mánh khóe như thế nào để “thâu tóm” hàng loạt bất động sản tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở tỉnh Bình Định và có nguồn vốn khổng lồ để triển khai đồng thời các DA “khủng” (?). Những khoản tiền “lót tay”, “đi đêm” để “bôi trơn” chắc chắn không thể không có và càng không hề nhỏ chút nào, nhưng sẽ rất khó để C03 làm rõ.

4. Một nguyên nhân nữa không thể không nhắc đến liên quan đến lỗ hổng lớn của pháp luật, LS Lê Hoài Sơn (Đoàn Luật sư Bình Định) cho rằng, pháp luật về đất đai (Điều 113 và 114 Luật Đất đai 2013) đang có “kẽ hở” về xây dựng khung giá đất và bảng giá đất. Với định kỳ 5 năm một lần, Chính phủ ban hành khung giá đất để làm căn cứ cho địa phương xây dựng và trình HĐND cùng cấp ban hành bảng giá đất là quá lạc hậu, không theo kịp với sự biến động của thị trường bất động sản như thời gian qua. Trong khi đó việc quy định về giao đất, cho thuê đất, Luật Đầu tư quy định một đường, văn bản dưới luật hướng dẫn một nẻo. Tại khoản 1, Điều 20, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 quy định: “Việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện thông qua hình thức đấu giá QSDĐ, đấu thầu dự án hoặc áp dụng hình thức chỉ định trực tiếp theo các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và pháp luật có liên quan. UBND cấp tỉnh ra quyết định lựa chọn chủ đầu tư căn cứ trên kết quả đấu thầu, đấu giá hoặc quyết định giao chủ đầu tư trong trường hợp chỉ định trực tiếp”. Tuy nhiên, tại Điều 4, Điều 32 của Luật Đầu tư quy định: “Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thuộc trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh để thực hiện dự án đầu tư”.

Sự lạc hậu về giá đất so với thị trường và sự “vênh” nhau về nội dung giữa Luật và Nghị định là “mảnh đất màu mỡ” để A và B cùng bắt tay nhau để trục lợi. Lấy ví dụ tại Bình Định, Bảng giá đất nông nghiệp (lúa và NTTS) năm 2014 để áp giá bồi thường GPMB ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Bình Định là 53.000 đồng/m2, trong khi đó giá đất ở giao dịch tại thời điểm hiện nay ở Khu Đô thị mới An Phú Thịnh bình quân là 25.000.000 – 30.000.000 đồng/m2; hay ở QL1D (đoạn đi ngang qua Khu đô thị An Phú do Công ty CP Tập đoàn An Phú đang sở hữu) giá Nhà nước 1.000.000 đ/m2, trong khi đó giá giao dịch trên thị trường hiện nay bình quân từ 80.000.000 – 100.000.000 đồng/m2).

Một hình thức khác, nhằm để khuyến khích đầu tư phát triển vào một số lĩnh vực đặc thù, như: Dự án đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho sinh viên thuê, dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị, DA chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với chế biến công nghiệp theo quy định của pháp luật; Chính phủ quy định tại các Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011, Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước, cho phép nhà đầu tư được vay tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động), nhưng chỉ cần có 20% tổng vốn đầu tư dự án, thời hạn vay đến 12 năm (đối với nhóm A tối đa là 15 năm). Như vậy đối với những dự án có quy mô lên tới hàng nghìn tỷ, như Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (nằm trong danh mục khuyến khích), chủ đầu tư chỉ cần chứng minh sở hữu 600 tỷ vốn đối ứng là có thể “rút ra” từ BIDV số tiền 2.100 tỷ đồng. Nếu DA đầu tư có hiệu quả thì Nhà nước thu hồi và ngược lại…

5. Cùng với khởi tố, bắt tạm giam, CQĐT Bộ Công an cũng đã tiến hành khám xét và kê biên toàn bộ các tài sản “khủng” của bố con ông Hà và các đối tượng có liên quan. Song làm cách nào để Nhà nước thu hồi lại được tài sản của Nhà nước thất thoát là vấn đề không dễ khi mà phần lớn tài sản được kê biên đã được sang tên, chuyển dịch quyền sử dụng cho người khác, trừ phi CO3 chứng minh các tài sản đó được hình thành từ nguồn tiền bất hợp pháp. Từ thực tế cố ý làm trái pháp luật của bố con ông Hà và những người có liên quan cho thấy, trong đó có một phần lỗi là do hệ thống pháp luật Việt Nam (từ Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư… cho đến các văn bản dưới luật) còn bộc lộ kẽ hở, bên cạnh đó là cơ chế kiểm tra, giám sát không chặt chẽ, kịp thời.

Kết mở

Các chuyên gia luật cho rằng: xử lý hình sự đối với bố con ông Hà và những người có liên quan trong vụ án BIDV và Công ty Bình Hà là cần thiết để răn đe đối với những kẻ xem thường pháp luật, nhưng đó mới chỉ là xử lý phần ngọn. Giải pháp căn cơ và lâu dài là cần phải khẩn trương sửa đổi nhiều luật và các văn bản dưới luật để cho những kẻ như bố con ông Trần Bắc Hà không có “cơ hội” đục khoét công quỹ và không còn dám vi phạm pháp luật.

Khối tài sản “khủng” của bố con ông Trần Bắc Hà trước khi bị bắt 1. Khu Resort 4 sao Hoàng Gia Quy Nhơn (tọa lạc tại 01. Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn), nằm ở vị trí đắc địa dọc bờ biển ở trung tâm TP Quy Nhơn, có diện tích hàng chục nghìn mét vuông. 2. Khu Đô thị thương mại An Phú tọa lạc ngay trung tâm TP. Quy Nhơn, nằm gần Bến xe liên tỉnh, với tổng vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng. Khu Đô thị có tổng diện tích quy hoạch rộng khoảng 36.568 m2, trong đó diện tích đất nhà ở gần 13.643 m2, diện tích còn lại xây dựng các hạng mục dịch vụ thương mại và phụ trợ. Hiện giá đất tại đây đang dao động ở mức 80.000.000 – 100.000.000 đồng/m2. 3. Khu Tâm linh Phật pháp Linh Phong tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (có tượng Phật ngồi cao nhất khu vực Đông Nam Á) với số vốn đầu tư 500 tỉ đồng. 4. Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối năm 2017 có diện tích đất hơn 10.000m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, tháng 7/2018, UBND tỉnh này đã thu hồi chủ trương đầu tư với lý do chủ đầu tư không triển khai DA như đúng cam kết. 5. Cổ phần tại Cảng Quy Nhơn sau giai đoạn cổ phần hóa, ông Trần Duy Tùng cũng từng là cái tên được nhắc đến với vai trò quan trọng. 6. Năm 2016, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Trần Bắc Hà cùng một số người trong gia đình sang nước Lào thuê một ngôi biệt thự rộng hơn 1.000m2 tại bản Kè, huyện Pakse, tỉnh Champasak để ở và thành lập Công ty Sy Bun Huong (tên theo tiếng Lào). Công ty này đã triển khai 2 DA trồng chanh dây và trồng chuối trên đất bạn, với quy mô diện tích 60.000 ha. Trong đó riêng dự án trồng chanh dây tại huyện Paksong có quy mô 10.000 ha có mức đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng. 7. Liên quan đến Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh), ông Tùng vừa bị CO3 khởi tố và bắt giam. Vụ án đang còn trong giai đoạn điều tra nhưng ít nhất ông Tùng là người đại diện pháp luật của Công ty An Phú đang sở hữu số vốn góp 25% trong tổng vốn điều lệ sáng lập 200 tỷ. DA có quy mô đầu tư dự kiến mở rộng lên tới 20.000 tỷ nhưng đến thời điểm này đã bị phá sản. TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương : “Với sự việc bắt giữ ông Trần Bắc Hà – Cựu Chủ tịch Ngân hàng BIDV, là nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng khi thực thi pháp luật, vì ông Hà vốn là người có thế lực rất lớn và được cho là có sự “chống lưng” của một số đối tượng khác. Đây sẽ là bài học đối với các thế hệ lãnh đạo ngân hàng hiện nay, để họ tránh xảy ra tình trạng tương tự và không đi vào “vết xe đổ” của ông Hà”

