Nhiều sự kiện đồng hành hứa hẹn một mùa DIFF 2019 chưa bao giờ rực rỡ như thế

Ngày 24/5, Thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group tổ chức họp báo chính thức công bố Khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 (Da Nang International Fireworks Festival – DIFF 2019) cùng các chương trình đồng hành, hoạt động hưởng ứng đặc sắc, hứa hẹn mang tới một mùa pháo hoa tràn đầy cảm xúc và niềm vui cho người dân và du khách tới Đà Nẵng hè 2019.

DIFF 2019 với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện” sẽ chính thức khai mạc tối ngày 01/6/2019, với phần mở màn của hai đội pháo hoa Việt Nam và Nga. Cùng với những màn pháo hoa được hứa hẹn sẽ gây bất ngờ bằng kỹ thuật trình diễn và hiệu ứng âm nhạc mới lạ, khán giả cũng sẽ được đắm chìm trong đại tiệc âm thanh và ánh sáng của chương trình nghệ thuật hoành tráng, công phu trên sân khấu độc đáo của DIFF 2019. Ngoài hai ngôi sao mở màn đêm khai mạc là Mỹ Tâm và Trọng Tấn, DIFF 2019 sẽ có sự góp mặt của những ca sỹ tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Hồng Nhung, Tùng Dương, Uyên Linh, Trọng Tấn, Phương Vy, Thảo Trang,… cùng các nghệ sĩ châu Âu.

Không chỉ hấp dẫn bởi những màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp, DIFF 2019 sẽ còn tạo nên một mùa hè tưng bừng rộn rã nơi thành phố biển Đà Nẵng, với những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí đồng hành hoành tráng và đẳng cấp: Lễ hội diễu hành đường phố mỗi Chủ nhật từ 02/06 đến 07/07, Cuộc thi Flashmob toàn quốc “Sóng tuổi trẻ” với những màn biểu diễn công phu, tràn đầy sức trẻ, Giải báo chí tuyên truyền về Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2019, show nghệ thuật đẳng cấp “Vũ hội Ánh dương” kéo dài suốt 4 tháng hè cùng hàng chục sự kiện đồng hành khác được tổ chức khắp thành phố.

Là sự kiện đáng chú ý nhất trong mùa DIFF 2019, “Vũ hội Ánh dương” tại Sun World Ba Na Hills sẽ chính thức ra mắt khán giả ngày 31/05/2019 với hai suất diễn mỗi ngày và kéo dài đến hết 30/09/2019.

Đây là dự án nghệ thuật quy mô lớn và dài hơi nhất lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ quốc tế tham gia biểu diễn và được dàn dựng bởi ekip sáng tạo hùng hậu với những gương mặt xuất sắc bậc nhất trong làng giải trí trong nước và quốc tế như: Tổng đạo diễn – “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam; Giám đốc âm nhạc – nhạc sỹ nổi tiếng Huy Tuấn; Biên đạo chính Hani Abaza – từng làm biên đạo và biểu diễn ở Disney Land, Cirque Du Soleil, So You Think You Can Dance (Việt Nam, Canada, Mỹ); Biên đạo Sabra Johnson – nhà vô địch So You Think You Can Dance (Mỹ); Chuyên gia sản xuất, quản lý và vận hành show Cara Volchoff; Nhà thiết kế thời trang Tom Trandt- Top 15 nhà thiết kế trẻ tài năng thế giới…

Khán giả sẽ được phiêu lưu trong chuyến du ngoạn đầy lý thú tới vùng đất “siêu thực” có tên gọi Miền đất Ánh sáng, thưởng thức những màn vũ đạo công phu, những tiết mục nghệ thuật độc đáo và hiệu ứng nghệ thuật đẳng cấp vốn chỉ thấy trong các show giải trí quốc tế đình đám.

Đổi mới với quy mô trên toàn quốc, Cuộc thi nhảy flashmob năm nay có chủ đề “Sóng tuổi trẻ” đã đi tới vòng Bán kết. Với quy mô lớn, hình thức phong phú, cuốn hút, cuộc thi đã tạo cơ hội kết nối và lan tỏa tinh thần tươi trẻ, tràn đầy hứng khởi tới thanh niên khắp ba miền cũng như làm rộn ràng thêm không khí của DIFF 2019. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 29/06 tại Đà Nẵng, lựa chọn và vinh danh những đội thi xuất sắc nhất trên cả nước.

Đã trở thành sự kiện không thể thiếu của mỗi mùa DIFF, Lễ hội đường phố sẽ tiếp tục khuấy động phố phường Đà Nẵng trong mùa pháo hoa 2019 bằng những màn biểu diễn ngoạn mục, nóng bỏng, đầy màu sắc, kéo người dân và du khách hòa vào những cuộc vui không khoảng cách. Ngoài ra, hàng loạt các sự kiện đồng hành hấp dẫn khác sẽ được tổ chức, làm nên điểm đến của sự kiện và lễ hội xứng tầm châu lục trong dịp DIFF 2019.

Bên cạnh đó, đồng hành DIFF là các hoạt động lễ hội văn hóa thể thao du lịch thường kỳ diễn ra hai bên bờ Sông Hàn, đem đến cho người dân và du khách những trải nghiệm và thư giãn, nhất là vào dịp cuối tuần.

Sau 3 năm được thành phố Đà Nẵng quyết định xã hội hóa 100%, giao cho Sun Group tổ chức, từ Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế (DIFC) được nâng tầm thành Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), kéo dài thời gian tổ chức từ 2 ngày thành 2 tháng với sự hiện diện của những đội pháo hàng đầu khu vực và thế giới cùng hàng loạt sự kiện đồng hành hấp dẫn chưa từng có, DIFF đã trở thành một “đặc sản du lịch” mang thương hiệu riêng của Đà Nẵng, cùng với các công trình, sản phẩm du lịch đẳng cấp thế giới, góp phần làm nên thương hiệu “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á” cho Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hà Vỹ – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Đà Nẵng cho biết: “DIFF đã khẳng định đây là sự kiện lễ hội quốc tế tiên phong, sự kiện văn hóa du lịch có quy mô lớn từ trước đến nay, góp phần mang lại thương hiệu thành phố sự kiện và là một trong những “chìa khóa” quan trọng để thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế đến với Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng”.

Ông Dương Thế Bằng – Chủ tịch Sun Group khu vực miền Trung chia sẻ: “Bằng tâm nguyện được đóng góp cho Đà Nẵng, Sun Group luôn nỗ lực làm những điều tốt nhất có thể, để cùng với các doanh nghiệp khác, tạo cho du lịch Đà Nẵng không ngừng khác biệt, đổi mới bằng những sản phẩm du lịch không đâu có. Từ những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới đến các khu du lịch và vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam cho tới những lễ hội, chương trình nghệ thuật tầm cỡ quốc tế như DIFF, như Vũ hội Ánh dương tới đây, chúng tôi đều thực hiện với một khát khao: vùng đất khởi nghiệp của Tập đoàn sẽ vươn tầm thế giới”.

Nỗ lực đổi mới và không ngừng sáng tạo, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã và đang từng bước trên hành trình trở thành sự kiện “phải đến” mỗi mùa hè của du khách trong và ngoài nước, biến Đà Nẵng thành một trong những “thành phố pháo hoa” của thế giới.

Thông tin chi tiết tham khảo: Website chính thức: http://www.diff.vn/ Đường link cập nhật thông tin về DIFF 2019: https://drive.google.com/drive/folders/1KmmjSBiIt0wVbDM9s8atXh_OUv_KQbbk Địa điểm bán vé:

1. Phòng Vé Sun World Danang Wonders:

Quầy lễ Tân Số 02 Cổng Thành – Số 01 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0961.848.342

2. Trung Tâm Hỗ Trợ Du Khách Đà Nẵng:

108 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

ĐT: 0236 3550 111

Hotline: 0905.403.221/ 0934.832.613

3. Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Đà Nẵng:

Tầng 3, 100 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

ĐT 0236 3863 595

Hotline: 0905.403.221 / 0934.832.613

4. Đặt vé Online

Đăng nhập vào website: http://www.diff.vn/

Hotline: 1800 1200

PV