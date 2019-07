Nhiều dự án tại Đà Nẵng phải chờ ý kiến Bộ Công an

Đà Nẵng phải chờ ý kiến của Bộ Công an về dự án ven biển liên quan Vũ “nhôm”.

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo HĐND TP về tình hình thực hiện Thông báo 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan bảy nhóm dự án lớn trên địa bàn, trong số này có bốn dự án đang gặp nhiều vướng mắc.

Chờ ý kiến Bộ Công an

Theo báo cáo, khu đất thực hiện quy hoạch khu công viên biển đối diện đường Huyền Trân Công Chúa (quận Ngũ Hành Sơn) hiện đang nằm trong hồ sơ điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an. Do vậy, Đà Nẵng tạm thời dừng ở bước lập quy hoạch chi tiết dự án, chưa triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng. Sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Công an, UBND TP sẽ xem xét, xử lý.

Dự án khác là mở rộng bãi tắm Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) trên cơ sở thu hồi Khu du lịch ven biển do Công ty I.V.C và Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (liên quan Vũ “nhôm”) làm chủ đầu tư (CĐT), Đà Nẵng có chủ trương hoán đổi vị trí xây dựng công trình Nhà nghỉ Bộ Công an nhằm mục đích mở rộng bãi tắm Non Nước trên cơ sở thu hồi Khu du lịch ven biển nói trên.

Qua làm việc với Công an TP Đà Nẵng thì được thông tin là các đơn vị thuộc Bộ Công an chưa có ý kiến thống nhất và đồng thuận với phương án của TP.

Tại cuộc họp quy hoạch kiến trúc ngày 17-6, UBND TP thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch theo hướng giữ nguyên diện tích quy hoạch Nhà nghỉ Bộ Công an 15.728 m2, diện tích sau khi mở rộng bãi tắm Non Nước: 24.119 m2.

“UBND TP sẽ tiếp tục có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị thống nhất phương án quy hoạch làm cơ sở triển khai thực hiện”, báo cáo cho hay.

Doanh nghiệp không đồng thuận và khởi kiện

Tại quy hoạch công viên công cộng trên cơ sở thu hồi một phần diện tích dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu đang có sự không đồng thuận của doanh nghiệp.

Dự án này đã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 2836/QĐ-UBND ngày 6-7-2018 và được bổ sung vào danh mục thu hồi đất ban hành theo Nghị quyết HĐND TP ngày 19-10-2018. Tuy nhiên chủ đầu tư dự án hiện nay vẫn chưa đồng ý với việc thu hồi đất dự án nhằm quy hoạch công viên công cộng.

Chủ đầu tư dự án đã có văn bản khiếu nại các quyết định của UBND TP liên quan đến việc quy hoạch, thu hồi đất tại dự án.

UBND TP đã giao Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư dự án để xem xét, xử lý các kiến nghị. Qua làm việc, chủ đầu tư đề xuất TP chỉ thu hồi khoảng 60 m về phía Nam tương đương khoảng 1,92 ha (kể cả bãi cát) nhằm hạn chế sự ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án.

Đồng thời chủ đầu tư cũng đề nghị Đà Nẵng giao Sở TN&MT sớm thu hồi bãi cát công cộng phía Đông và chỉ đạo các ngành không thu tiền thuê đất đối với phần bãi cát này từ thời điểm điều chỉnh quy hoạch. Lãnh đạo Đà Nẵng không đồng ý với các đề nghị trên nên chủ đầu tư dự án là Công ty Hòn Ngọc Á Châu đã khởi kiện UBND TP Đà Nẵng.

Một dự án nữa là Quy hoạch khu vực Bãi tắm kết hợp công viên công cộng phía Bắc dự án Khu lịch ven biển của Công ty DAP, UBND TP phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 2836/QĐ-UBND ngày 6-7-2018.

Tuy nhiên, chủ dự án hiện nay vẫn chưa đồng ý với việc thu hồi đất dự án mà đề xuất một số phương án điều chỉnh quy hoạch đối với phần diện tích còn lại sau khi thu hồi làm cơ sở thống nhất với đề nghị thu hồi của TP.

Tại nội dung Thông báo 60/TB-VP ngày 21-6, lãnh đạo UBND TP tiếp tục giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở TN&MT và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tất cả các nội dung liên quan về tính pháp lý, sự phù hợp quy hoạch, các vấn đề liên quan đến kiến nghị của chủ dự án. Đồng thời, làm việc thống nhất với chủ dự án về phương án điều chỉnh quy hoạch tại khu vực, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Đề nghị chưa thu hồi khu đất vàng trung tâm Đà Nẵng Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng đang diễn ra, UBND TP có tờ trình đề nghị đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2019. Trong báo cáo thẩm tra trình bày sáng 9-7, Ban Đô thị HĐND TP thống nhất thông qua 73/74 dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi bổ sung trong năm 2019 là hơn 297 ha. Riêng dự án Khu vườn dạo phía Đông nhà hát Trưng Vương (khu đất 84 Hùng Vương, quận Hải Châu) trên cơ sở thu hồi dự án Viễn Đông Meridian Tower do Công ty Cổ phần địa ốc Viễn Đông làm CĐT, Ban Đô thị đề nghị chưa thông qua tại kỳ họp này. Lý do Ban Đô thị đưa ra là UBND TP chưa thực hiện đầy đủ một số nhiệm vụ theo nội dung Thông báo 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. UBND TP cũng chưa có dự án cụ thể về đầu tư xây dựng để bố trí ghi vốn đầu tư làm cơ sở thu hồi đất.

