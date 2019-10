Nhiều bang ở Mỹ điều tra Facebook vi phạm luật chống độc quyền

Theo Bộ trưởng Tư pháp bang New York Letitia James, tính tới thời điểm hiện tại, đã có 45 tiểu bang cùng với thủ đô Washington và đảo Guam tham gia cuộc điều tra Facebook do bang New York khởi xướng.

Bộ trưởng Tư pháp bang New York (Mỹ), Letitia James ngày 22/10 cho biết cuộc điều tra chống độc quyền của bang này tiến hành đối với Tập đoàn công nghệ Facebook đã được mở rộng ra ở hầu hết các bang trên toàn nước Mỹ.

Theo bà Letitia James, tính tới thời điểm hiện tại, đã có 45 tiểu bang cùng với thủ đô Washington và đảo Guam tham gia cuộc điều tra Facebook do bang New York khởi xướng.

Lý do giới chức tư pháp của các tiểu bang này tham gia cuộc điều tra là do họ lo ngại Facebook đặt dữ liệu người dùng vào sự rủi ro, giảm chất lượng các lựa chọn của khách hàng hay làm tăng giá quảng cáo.

Bà James khẳng định giới chức tư pháp của các bang tham gia cuộc điều tra này sẽ sử dụng mọi công cụ điều tra để xác định xem liệu các hành động của Facebook có vi phạm luật chống độc quyền, cũng như khiến người dùng có gặp rủi ro hay không.

Ngoài Facebook, Bộ trưởng Tư pháp bang Missouri Eric Schmitt cho rằng nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác cũng nên bị điều tra để xem họ có tham gia vào hoạt động cản trở cạnh tranh, kìm hãm sự đổi mới hay gây thiệt hại cho người tiêu dùng hay không.

Bất chấp việc giới chức tư pháp các bang ở Mỹ cùng đồng loạt tiến hành điều tra Facebook, ông chủ của mạng xã hội lớn nhất thế giới Mark Zuckerberg khẳng định “sẵn sàng đi đến tận cùng” trong cuộc chiến pháp lý này nếu nó đe dọa sự tồn tại của Facebook.

Đề cập tới lời kêu gọi của nữ Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren về việc các công ty công nghệ lớn như Facebook cần được chia nhỏ theo quy định chống độc quyền, người đứng đầu Facebook cho rằng việc chia nhỏ các công ty như Facebook sẽ không thực sự giải quyết được các vấn đề.

Dự kiến, trong ngày 23/10, ông Mark Zuckerberg sẽ có phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ về đồng tiền kỹ thuật số Libra của Facebook và tác động của đồng tiền này đối với các dịch vụ tài chính và bất động sản trong bối cảnh đồng tiền số này đang gặp phải sự chỉ trích nặng nề từ các nhà quản lý và lập pháp tại Mỹ cũng như tại Liên minh châu Âu.

