‘Nguy cơ TP.HCM thành nơi trung chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng’

Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết 895 bánh heroin vừa triệt phá có xuất xứ từ khu vực Tam Giác Vàng, cùng lấy nguồn hàng với đường dây của chuyên án Bộ Công an bắt một tuần trước.

Khen thưởng vụ phá đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng Chiều tối 28/3, lãnh đạo TP.HCM đã đến động viên, khen thưởng cho các cán bộ, chiến sĩ Phòng BC04, Công an huyện Hóc Môn, Đội CSGT An Sương.

Chiều muộn 28/3, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, đã có đến thăm, động viên tinh thần cũng như khen thưởng lực lượng vừa phá được vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn qua TP.HCM. CSGT An Sương, PC04, Công an huyện Hóc Môn nhận được bằng khen cùng kèm tiền thưởng 50 triệu đồng.

Đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng

Mở đầu buổi gặp gỡ, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết vụ án vẫn đang được điều tra nên chỉ thông tin một số chi tiết.

Theo đó, vào lúc 20h30 ngày 27/3, Tổ CSGT An Sương (PC07, Công an TP.HCM) trong lúc tuần tra phát hiện xe bán tải đang lưu thông quốc lộ 22 có biểu hiện khả nghi nên chặn xe kiểm tra. Khi bị chặn, nhóm người đưa tiền “bồi dưỡng” cho CSGT để được cho đi.

Không trót lọt, bị cảnh sát yêu cầu kiểm tra giấy tờ, 2 người bung chạy song không thoát. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 5 thùng carton chứa 895 gói ma túy.

Khai thác nhanh, các nghi can khai đang trên đường giao hàng cho một người ở huyện Hóc Môn.

Theo thiếu tướng Minh, Công an TP.HCM đang kiểm điểm các gói hàng để xác định trọng lượng cụ thể. “Chúng tôi phải cân đếm kỹ lưỡng, lỡ tăng thêm 1 gram vào khung tử hình thì sai phạm”, thiếu tướng Minh nói.

Theo ông Minh, các nghi phạm nói trên khai lấy ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng. Cả 2 đều là người Đài Loan, từng nhiều lần vào Việt Nam.

Chúng thuê một nhà kho ở thị xã Dĩ An, Bình Dương để chứa hàng. Sau khi nhập ma túy từ Tam Giác Vàng, điểm đến tiếp theo là một nhà xưởng ở Hóc Môn.

Theo tướng Minh, tại nhà xưởng có thêm 2 người Đài Loan. Họ thuê người Việt sản xuất băng keo dính. Tên cầm đầu đường dây này từng kinh doanh phế liệu vào Việt Nam, bị xử tù 6 tháng nhưng trốn thi hành án.

Ngoài chuyển 895 bánh heroin vào tối qua, cách đây 1 tháng, nhóm nghi phạm đã lén lút bọc ma túy vào vỏ trà sau đó đưa vào thùng container vận chuyển đường biển sang Đài Loan.

Thiếu tướng Minh nhận định, đường dây này cùng với đường dây ma túy vừa bị Bộ Công an triệt phá vào ngày 20/3 cùng lấy một nguồn hàng. Tuy nhiên, cả 2 hoạt động độc lập.

“Nguy cơ TP.HCM thành nơi trung chuyển ma túy”

Thiếu tướng Minh cho biết trong vòng 2 tuần công an đã bắt giữ 3 lô ma túy với số lượng lớn ở TP.HCM (một lô xuất từ TP.HCM đi Philippin). Giải thích về việc, Phó giám đốc Công an TP.HCM nhìn nhận là do chủ trương của Bộ Công an đánh mạnh vận chuyển ma túy từ Lào ra Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, Bộ Công an chủ trương bắt sống cho bằng được những kẻ buôn ma túy, nếu chúng có vũ khí thì sẵn sàng triệt tiêu. Thực tế, cảnh sát cũng từng tiêu diệt 2 tên tội phạm ma túy. Chính vì lẽ đó, nhiều tội phạm đã chuyển hướng vào TP.HCM. Chúng dùng TP.HCM làm nơi trung chuyển ma túy sang các nước khác.

“Nguy cơ Việt Nam trở thành nơi trung chuyển ma túy là không mới. Đây không phải lỗi của chúng ta mà do chúng ta chưa đối phó tương thích với tình hình”, thiếu tướng Minh nhận định.

Ngoài ra, bọn tội phạm chọn Việt Nam là nơi trung chuyển ma túy là do địa thế, hệ thống giao thông gồm các cảng biển, cảng hàng không kết nối tốt với các nước.

“Nếu tình hình như thế này thì sắp tới TP.HCM khen thưởng nữa, tôi e sợ vụ sau còn lớn hơn vụ trước”, thiếu tướng Minh nói.

Biểu dương lực lượng 363

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn nhưng công an đã bắt 3 vụ án ma túy, thu giữ hàng trăm kg ma túy. Điều đó cho thấy các lực lượng CSGT, 363 phối hợp nhịp nhàng, phát huy tổ liên ngành hiệu quả.

“Lực lượng 363 đã lập rất nhiều thành tích. Tôi đặc biệt biểu dương các đồng chí”, ông Liêm nhấn mạnh.

Theo ông Liêm, ma túy là thảm họa của xã hội, của đất nước, Công an TP.HCM phát huy hơn nữa tinh thần cảnh giác khám phá nhiều vụ án, đường dây ma túy lớn, giữ gìn yên bình cho người dân.

“Nếu vụ vận chuyển ma túy này trót lọt thì tác hại không lường hết được”, ông Liêm nói.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM đã gửi thư khen thưởng cho lực lượng phá án. Trong thư, ông Phong nói rằng đây là chiến công của cán bộ, chiến sĩ Phòng PC04, Công an huyện Hóc Môn và Đội CSGT An Sương. Việc này góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội, giữ gìn yên bình cho TP và nhận được dư luận tốt trong nhân dân.

“Tôi nhiệt liệt biểu dương chiến công của các đồng chí. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, trung tướng Phong nhấn mạnh.

Theo news.zing.vn

Nguồn bài viết: https://news.zing.vn/nguy-co-tp-hcm-thanh-noi-trung-chuyen-ma-tuy-tu-tam-giac-vang-post930302.html