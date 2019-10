Người dân miền Trung, Tây Nam Bộ tận hưởng ưu đãi chưa từng có từ Vinpearl Land & Safari

“Bay” trên độ cao hàng chục mét từ đường trượt Zipline có độ dài kỉ lục, căng mình trên xe trượt núi lớn nhất Đông Nam Á, khám phá đảo dân gian độc nhất vô nhị hay trải nghiệm vườn thú hoang dã quy mô hàng đầu khu vực…Từ 05/10 – 20/10, người dân 18 tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ sẽ tận hưởng toàn bộ hoạt động hấp dẫn này của “thiên đường giải trí” Vinpearl Land và vườn thú Safari với giá vé chỉ từ 200 ngàn đồng, giảm tới 50%.



Đây là chương trình ưu đãi “khủng” nhất từ trước tới nay mà hệ thống vui chơi giải trí hàng đầu này tung ra để tri ân khách hàng địa phương.

Vinpearl Land Nam Hội An, Vinpearl Land Nha Trang, Vinpearl Land & Safari Phú Quốc là những địa chỉ vàng áp dụng chương trình ưu đãi lớn nhất trong lịch sử 13 năm của hệ thống này.

Người dân các tỉnh – thành: Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ khi đến các Vinpearl Land và Safari nói trên, chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân là được tham gia chương trình.



Với mức giảm sâu, khách hàng của Vinpearl Land chỉ phải bỏ ra số tiền từ 200 ngàn đồng để tận hưởng toàn bộ các trò chơi giải trí hấp dẫn nhất mà trong khung giờ cao điểm có thể lên tới gần 1 triệu đồng tại 3 địa chỉ “hot” nhất của chuỗi giải trí.



Tại Vinpearl Land Nam Hội An, một trong những điểm ấn tượng nhất là sự giao thoa hoàn hảo của hai nền văn hóa Đông – Tây. Đây cũng là công viên giải trí duy nhất tại Việt Nam dành riêng một diện tích lớn để phục dựng một “đảo dân gian”, nơi du khách được trải nghiệm hầu hết những trò chơi, nghề truyền thống đặc trưng của cả 3 miền như làm giấy dó (ảnh), giấy trúc chỉ, tranh Đông Hồ, làm gốm…

Bên cạnh khu trò chơi cảm giác mạnh, công viên nước quy lớn và hiện đại bậc nhất hiện nay hay màn trình diễn 3D mapping độc đáo, Vinpearl Land Nam Hội An còn sở hữu vườn thú trên sông River Safari duy nhất tại Việt Nam, đồng thời nằm trong Top 5 River Safari lớn nhất thế giới.



Trong khi đó, Vinpearl Land Nha Trang là tâm điểm của “hòn đảo kỉ lục” với hàng loạt kỉ lục được thiết lập tại chính công viên giải trí này. Du khách chắc chắn không thể bỏ qua trải nghiệm “bay” với tốc độ lên tới 100km/h trên đường trượt Zipline dài nhất Việt Nam, tận hưởng hệ thống làn trượt trên đảo đầu tiên tại châu Á – Alpine Coaster, thư giãn trong bánh xe bầu trời lớn Top 10 thế giới…

Với những bạn trẻ thích “sống ảo”, Vinpearl Land Nha Trang đã thiết kế khu vườn The World Garden rất ấn tượng, nơi tập hợp hàng nghìn loài “kỳ hoa dị thảo”.



Riêng tại Phú Quốc, điểm thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế chính là Công viên bảo tồn động vật hoang dã Vinpearl Safari, nằm kế bên Vinpearl Land Phú Quốc hiện đại. Đây là công viên chăm sóc, bảo tồn động vật bán hoang dã đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, được xây dựng theo chuẩn Safari thế giới.

Không chỉ là nơi nuôi thả hàng ngàn động vật quý hiếm, Vinpearl Safari Phú Quốc nổi tiếng ở sự đầu tư cho môi trường sống chuẩn tự nhiên của các loài thú. Sự kì công này đã được đền đáp khi chỉ trong 10 ngày tháng 4 vừa qua, hai chú tê giác con đã ra đời tại Safari Phú Quốc. Nên biết, trong vòng 1 thập kỉ qua, ở Việt Nam mới có 3 cá thể tê giác được sinh ra và đây đã là hai trong số đó!



Tất cả những điểm ấn tượng này của Vinpearl Land và Vinpearl Safari sẽ trở thành món quà đặc biệt dành cho du khách đến từ 18 tỉnh – thành miền Trung và Tây Nam Bộ. Chương trình “Tri ân vàng – Trọn niềm vui” là cơ hội để người dân địa phương được trải nghiệm hệ thống giải trí hiện đại bậc nhất khu vực với mức giá rất hấp dẫn.

Đây cũng là một trong những cách “mang thế giới đến Việt Nam” mà Vinpearl vẫn luôn theo đuổi và thực hiện từ trước tới nay./.

Chương trình “Tri ân vàng – Trọn niềm vui” dành cho người dân 18 tỉnh, thành miền Trung và Tây Nam Bộ áp dụng tại Vinpearl Land Nha Trang, Vinpearl Land Nam Hội An, Vinpearl Land & Safari Phú Quốc từ 05/10 – 20/10/2019. Cụ thể, du khách đến từ Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ sẽ nhận được ưu đãi có một không hai của thương hiệu vui chơi, giải trí hàng đầu Việt Nam.

Du khách vui lòng xuất trình CMND/Căn cước công dân/Giấy phép lái xe (đối với người lớn/người cao tuổi), Sổ hộ khẩu hoặc Giấy khai sinh (đối với trẻ em) tại quầy vé để được hưởng ưu đãi trên.

