“Nghỉ dưỡng giữa long Thủ đô” với Imperia Sky Garden

Sức hút của Imperia Sky Garden không chỉ đến từ vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô mà còn từ khả năng kiến tạo một không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng với những tiện ích muôn màu, trong đó tòa căn hộ cuối cùng cũng là tòa cao cấp nhất của dự án được nhận định là “có một không hai” với số tiền ban đầu chỉ từ 260 triệu đồng tương đương 10% giá trị căn hộ có thể ký ngay HĐMB.

Thị trường bất động sản những năm gần đây, trong bối cảnh các dự án phát triển khá rầm rộ, mọc lên san sát, lẽ tất nhiên khách hàng cũng ngày càng khắt khe hơn trong việc “chọn mặt gửi vàng”. Và vì thế, sự quan tâm của thị trường dành cho dự án Imperia Sky Garden không phải là điều ngẫu nhiêu.

Imperia Sky Garden và những yếu tố “thượng vàng”

Là một trong những dự án nổi bật tại đường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Imperia Sky Garden là sự lựa chọn tối ưu cho nhu cầu sở hữu nhà gần trung tâm. Nằm trên tuyến đường trên cao nối liền Ngã tư Sở với cầu Vĩnh Tuy đang được mở rộng, từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh chóng với các tuyến đường huyết mạch của Thủ đô và chỉ mất 10 phút để đi đến Phố cổ, 5 phút để kết nối cao tốc 5B, đi đến các tỉnh thành lân cận thuận lợi…

Cùng với vị trí, không gian sống xanh đang là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của khách hàng. Nhu cầu này bắt nguồn từ tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của các thành phố lớn. Chính vì thế, ngay từ khi ra mắt, Imperia Sky Garden đã thuyết phục và gây dựng niềm tin với thị trường bởi không gian được Đơn vị phát triển dự án MIKGroup chú trọng phát triển.

Dự án được thiết kế theo mô hình hệ sinh thái thân thiện với môi trường, mật độ xây dựng chỉ chiếm 35%, tạo nên sự thanh bình và trong lành. Mỗi ngày trở về nhà, chỉ cần đi qua lớp cổng dự án, cư dân Imperia Sky Garden có thể cảm nhận được ngay một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thay vì màu xám xịt của các khối bê tông khô cứng hay sự ngột ngạt của những lớp bụi dày đặc trên đường, trở về nhà, thị giác của cư dân sẽ được đánh thức nhờ khung cảnh sặc sỡ tràn ngập sắc hoa ở các khu vực đường dạo cũng như những khoảng vườn xinh xắn. Ngoài việc tốt cho sức khỏe, không gian này còn mang lại sự thư giãn, giúp xóa tan mọi mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống.

Không chỉ sở hữu mật độ cây xanh cao, tại Imperia Sky Garden, cư dân còn được trải nghiệm 68 tiện ích và dịch vụ hoàn hảo, từ tuyệt tác vườn chân mây yên bình và thơ mộng, bể bơi vô cực ngút tầm mắt đến hệ thống nhạc nước lung linh ánh sáng… mang lại cho cư dân một cuộc sống như nghỉ dưỡng tại chính nơi ở của mình. Nhu cầu của mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già, đều được đáp ứng ngay trong vài bước chân với hệ thống tiện ích cao cấp như nhà hàng, quán café, phòng gym, thư viện, khu vui chơi, thể dục thể thao…

Lý giải về sức nóng của dự án, đại diện MIKGroup chia sẻ: “Chúng tôi hiểu được nhu cầu của khách hàng đối với một dự án bất động sản, dù là đầu tư hay để ở, luôn cần tới yếu tố tiện ích đầy đủ và có các giá trị gia tăng cao. Imperia Sky Garden với vị trí đắc địa, hàng loạt tiện ích đã hiện hữu cùng với cảnh quan nổi bật đã tạo nên nét riêng biệt và đặc sắc.”

Cũng theo đại diện MIKGroup, những yếu tố trên đồng thời là sự lý giải đầy đủ nhất cho số lượng lớn các giao dịch thành công trong thời gian vừa qua và hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ khi tòa Sky View – tòa căn hộ cao cấp nhất dự án ra mắt trong thời gian tới.

Sức hút của những căn hộ đặc biệt

Lấy cảm hứng từ các căn hộ hạng sang với mong muốn về chốn Phú quý – Đại cát, một trong những giá trị riêng biệt và nổi bật của các căn hộ Sky View là tầm nhìn thoáng rộng hướng ra sông Hồng vừa hùng vĩ vừa thi vị. Được trải nghiệm trong không gian này, khách hàng mới có thể cảm nhận những phút giây an yên quý hiếm mà nhiều căn nhà nội đô dù đắt đỏ cũng không thể có được.

Ngoài ra, tòa Sky View được định vị cao cấp hơn so với 3 tòa còn lại trong dự án do các căn hộ ở đây không chỉ bàn giao đầy đủ nội thất liền tường mà còn được xây dựng theo mô hình căn hộ thông minh, mang lại sự tiện nghi, thoải mái, an ninh, tiết kiệm năng lượng và chi phí cho người sử dụng.

Chỉ với thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh hay điều khiển giọng nói cho trợ lý ảo, khách hàng sẽ dễ dàng điều khiển toàn bộ hoạt động điện trong nhà như bật tắt đèn các phòng, bình nóng lạnh, kéo rèm, bật tắt tivi…

Ngoài ra, hệ thống Smarthome còn hỗ trợ kiểm soát môi trường sống thông qua các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, kiểm soát an ninh khi sử dụng cảm biến khí gas, khí CO hay cảm biến an ninh sẽ ngay lập tức báo tin cho chủ nhân căn hộ và phát ra các báo động khi có xâm nhập trái phép.

Ông Chu Thanh Hiếu, Tổng giám đốc MIK Home – đơn vị quản lý và phân phối sản phẩm cho biết, với mong muốn hỗ trợ khách hàng sở hữu những căn hộ hạng A ở tòa Sky View, MIK Home có những chính sách tài chính, chương trình quà tặng hấp dẫn dành tặng khách hàng như tặng thẻ Diamond Vp Bank quyền lực với những ưu đãi đẳng cấp và chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn là gói vay có thời hạn “kỷ lục” lên tới 35 năm và chỉ cần đóng 10% giá trị căn hộ, tương đương 260 triệu đồng là đã được ký hợp đồng mua bán; được ngân hàng hỗ trợ cho vay tới 75% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 9 tháng và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng.

Đặc biệt hơn nữa, chủ đầu tư cũng dành tặng tất cả khách hàng mua căn hộ chiếc I phone XI thời thượng sắp ra mắt trị giá 40 triệu đồng cùng cơ hội tham dự bốc thăm may mắn với giải đặc biệt giá trị lớn chưa từng thấy – 1 căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ trị giá 2,8 tỷ đồng. Đây là chương trình tri ân cuối như một lời chúc “đại cát, đại lộc” đến tất cả khách hàng.

Từ nay đến hết ngày 31/07/2019, khách hàng đặt cọc đủ 100 triệu và ký Thỏa Thuận Đặt Cọc mua mới căn hộ tại Sky View (Sky A) sẽ được dành tặng những ưu đãi hấp dẫn: – Gói hoàn thiện Hệ Thống bếp cao cấp

– Hệ thống Smart Home

– Thẻ khách hàng DIAMOND của Vpbank

– 01 Điện thoai Iphone XI (sắp ra mắt) trị giá 40.000.000 VND Thông tin chi tiết dự án liên hệ:

