Mỹ tuyên bố trừng phạt bất cứ quốc gia nào nhập khẩu dầu của Iran

Mỹ tuyên bố nước nào nhập khẩu dầu thô của Iran đều phải hứng chịu các lệnh trừng phạt, và sẽ xác minh thông tin Trung Quốc vẫn tiếp tục mua dầu mỏ của Tehran.

Hôm nay (28/6), đặc phái viên của Mỹ về Iran Brian Brook cho biết bất kỳ nước nào nhập khẩu dầu thô của Iran sẽ phái hứng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và hiện nay không có ngoại lệ. Ông Brian Brook cũng cho biết sẽ tìm hiểu về thông tin dầu thô của Iran được vận chuyển sang Trung Quốc.

Hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ không gia hạn các đặc quyền miễn trừ cấm vận nhập khẩu dầu mỏ của Iran cho Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đồng nghĩa, các nước này sẽ bị trừng phạt nếu tiếp tục mua dầu từ quốc gia Hồi giáo Trung Đông.

Trong khi đó, mới đây, tờ Washington Times trích dẫn các dữ liệu của trang chuyên theo dõi các hoạt động của tàu chở hàng TankersTrackers.com cho hay, tàu chở dầu Salina của Iran trong tuần này đã cập cảng tại Khu liên hợp hóa chất và tinh chế Trung Quốc gần Bắc Kinh bất chấp lệnh cấm Tehran xuất khẩu dầu mỏ.

Trang Bourse & Bazaar chuyên theo dõi các hoạt động kinh tế ở Iran cũng cho biết, báo cáo nhật ký tham chiếu vận tải cho thấy, một tàu cỡ trung thuộc Công ty vận tải dầu quốc gia Iran đã rời cảng nước này hôm 2/5 và đến khu vực cảng Cẩm Châu gần Bắc Kinh hôm 20/6.

Hãng thông tấn Tasnim ngày 26/6 đưa tin, Khu liên hợp hóa chất và tinh chế Trung Quốc đã nhận lô hàng một triệu thùng dầu Iran trong tháng đầu tiên sau khi Washington chấm dứt quyền miễn trừ cấm vận.

Theo Sputnik, Bắc Kinh hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào trước các thông tin trên.

Số liệu mới nhất, tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc sụt mạnh trong tháng 5 từ mức kỷ lục hàng tháng trong tháng 4, do các nhà máy lọc dầu tại nước này giảm mạnh lượng nhập khẩu dầu của Iran do lệnh trừng phạt của Mỹ và do một số nhà máy lọc dầu tại Bắc Kinh thực hiện việc bảo trì theo kế hoạch.

Trong diễn biến liên quan, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 27/6 nói với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng Mỹ không muốn xảy ra chiến tranh với Iran, nhưng nước này không thể khoan nhượng thêm bất kỳ vụ việc nào.

Ngoài ra, sau khi phát biểu với các bộ trưởng quốc phòng NATO trong một phiên họp kín, ông Esper được Pháp cảnh báo không để liên minh NATO can dự vào bất kỳ nhiệm vụ quân sự nào ở Vùng Vịnh.

Cùng với Đức và các đồng minh châu Âu, Pháp đã đề nghị duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.

Trong khi đó, Sputniknews dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Moscow sẽ thuyết phục cả Mỹ và Iran khởi động đối thoại để giải quyết căng thẳng hiện nay.

