Mở rộng điều tra đường dây vận chuyển, mua bán 30kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra đường dây vận chuyển 30kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam, được ngụy trang thành các gói trà, thực phẩm chức năng.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị vừa bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 30kg ma túy.

Theo đó, khoảng 15h45 ngày 13/4, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng Du Quốc Cường (29 tuổi, ngụ TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và Trình Công Nghĩa (41 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) khi đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại bến phà Đông Ky (thuộc ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú).

Công an thu giữ trên xe 7 chỗ của 2 đối tượng khoảng 26,6kg ma túy tổng hợp, gồm: 25.000 viên thuốc lắc, 1kg Ketamine và 16,8kg ma túy đá. Số ma túy này được ngụy trang thành các gói trà, thực phẩm chức năng và giấu trên xe.

Vietnamnet đưa tin, ngay trong đêm 13/4, ban chuyên án thành lập 3 tổ công tác tiến hành đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp nhà 3 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Hải (tên gọi khác: Tý, Huy, 41 tuổi); Nguyễn Thanh Phượng (52 tuổi) và Liển Tuyên Khoa (tên gọi khác Mập, 33 tuổi).

Tại đây, công an thu giữ 6.850 viên nén ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá và một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Cho đến thời điểm này, ban chuyên án thu giữ 30kg ma túy tổng hợp, gồm: 31.850 viên thuốc lắc, 1kg Ketamine và 17,8kg ma túy đá.

Hiện, ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/mo-rong-dieu-tra-duong-day-van-chuyen-mua-ban-30kg-ma-tuy-tu-campuchia-ve-viet-nam-a429907.html