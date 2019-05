Mãn nhãn với hình ảnh tổng duyệt đẹp ngất ngây của “Vũ hội Ánh dương”

Sau nhiều ngày tập luyện, “Vũ hội Ánh Dương”- show nghệ thuật quy mô lớn chưa từng có do Tập đoàn Sun Group đầu tư đã chính thức công diễn tại Sun World Ba Na Hills.



Với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho show diễn và hơn 200 tỷ đồng đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật phục vụ show, “Vũ hội Ánh Dương” có sự góp mặt của những tên tuổi đình đám bậc nhất làng giải trí trong nước và quốc tế cùng hơn 200 diễn viên đến từ nhiều quốc gia như Columbia, Ukraine, Brazil…

Dưới bàn tay của Tổng đạo diễn gạo cội Phạm Hoàng Nam, biên đạo chính và đồng đạo diễn Hani Abaza – từng làm biên đạo và biểu diễn ở Disney Land, Cirque Du Soleil, So You Think You Can Dance (Vietnam, Canada, Mỹ), “Vũ hội Ánh dương” hứa hẹn sẽ đem đến một đại tiệc nghệ thuật hoành tráng chưa từng có, hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo như: Múa, xiếc, ảo thuật…



Với kịch bản được “đo ni đóng giày” cho Bà Nà Hills, “Vũ hội Ánh Dương” lấy cảm hứng từ sự tích Bánh Chưng Bánh Dày trong kho tàng cổ tích Việt Nam, kể về lễ hội lớn nhất trong năm của Miền đất Ánh sáng bằng ngôn ngữ của vũ đạo, âm nhạc, ánh sáng và thời trang. Tại miền đất ấy, mỗi năm vào tiết Hạ chí, khi tiếng chuông ngân vang khắp vương quốc, cũng là thời điểm Thần Mặt trời triệu tập thần dân khắp cả nước tham gia vào “Vũ hội Ánh dương” lớn nhất trong năm.

Thần Mặt trời xuất hiện trong trang phục lộng lẫy và vô cùng ấn tượng để chào đón thần dân đến dự “Vũ hội Ánh dương”. Đây là dịp để các xứ sở diệu kỳ của Miền đất Ánh sáng trổ tài thi thố những màn trình diễn độc nhất vô nhị, những phép thuật kỳ diệu nhất nhằm bày tỏ tình yêu với quê hương đất nước và nhận được sự ưu ái từ Thần Mặt trời.

Thông qua những vũ đạo điệu nghệ của nghệ sĩ và những bộ phục trang được thiết kế tỉ mỉ, kỳ công, mỗi xứ sở của Miền đất Ánh sáng hiện lên đầy sinh động, cuốn hút và khác biệt. Mỗi vùng đất là một thế giới mang màu sắc riêng, trưng trổ những màn trình diễn độc nhất vô nhị dâng lên Thần Mặt trời.

Nếu Xứ sở Phép thuật khiến du khách tò mò, háo hức với những tiết mục ảo thuật ma mị, ảo diệu thì Xứ sở Băng giá lại mang đến một mùa đông lãng mạn qua các tiết mục vũ đạo điệu nghệ với không gian bao trùm sắc trắng của băng tuyết.



Với những màn trình diễn vui nhộn, những điệu nhảy Stomp tưng bừng, tiếng trống rộn rã và những tiếng cười rạng rỡ, xứ sở Hội hè lại mở ra một thế giới rộn ràng niềm vui…

Xứ sở Muôn hoa lại mở ra một không gian rực rỡ, ngập tràn sắc màu và hương thơm với sự xuất hiện lộng lẫy của những nàng tiên Hoa trong trang phục cầu kỳ, những điệu múa phóng khoáng và uyển chuyển lấy cảm hứng từ vẻ đẹp và sự chuyển động của thiên nhiên.

Sau cuộc thi tài, Lãnh chúa của vùng đất có màn trình diễn đặc sắc nhất sẽ được Thần Mặt trời trao tặng “Vương miện Hướng dương” trong thời hạn một năm và được hưởng nhiều đặc ân hậu hĩnh.



Từng động tác điệu nghệ, những trang phục được thửa riêng cho từng diễn viên, mỗi chi tiết nhỏ nhất đều được đầu tư chỉn chu.



Với quy mô và độ chuyên nghiệp chưa từng có của show, mọi khâu chuẩn bị đều được tiến hành vô cùng khẩn trương, nghiêm túc. Theo tiết lộ của NTK Tom Trandt- Top 15 nhà thiết kế trẻ tài năng thế giới, chỉ riêng việc thiết kế và sản xuất hàng trăm mẫu phục trang cho show, đội ngũ của anh đã mất tới 2 tháng làm việc liên tục, không ngừng nghỉ.



Sau buổi tổng duyệt duy nhất vào ngày 28/5, “Vũ hội Ánh dương” sẽ chính thức ra mắt công chúng vào ngày 31/5 và công diễn suốt 4 tháng hè (từ tháng 6-9/2019) với 2 show diễn mỗi ngày vào lúc 10h30 và 14h30.

Với những màn vũ đạo công phu chưa từng có, những tiết mục nghệ thuật đỉnh cao và hiệu ứng nghệ thuật đẳng cấp vốn chỉ thấy trong các show giải trí quốc tế đình đám, “Vũ hội Ánh Dương” hứa hẹn không chỉ kéo du khách vào một thế giới giải trí mới đầy hấp dẫn, mà còn tạo nên một biểu tượng du lịch mới cho Bà Nà nói riêng và du lịch Đà Nẵng nói chung.

PV