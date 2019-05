Lễ pháp động ngày hội vi chất dinh dưỡng năm 2019 – Sôi nổi, thiết thực và nhân văn

Ngày 28/05/2019, Viện Dinh dưỡng đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Báo chí và Lễ phát động Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6) tại trường Mầm non Vườn Mặt trời, thành Phố Thanh Hóa. Lễ phát động có sự tham gia của GS. TS Nguyễn Viết Tiến- Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, GS. TS Lê Danh Tuyên- Viện trưởng viện dinh dưỡng,ông Phạm Đăng Quyền- Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo các em học sinh thành phố Thanh Hóa.

Vi chất dinh dưỡng là những chất rất cần thiết cho sự sống còn của cơ thể, dù nhu cầu chỉ cần một lượng rất nhỏ có thể tính chỉ bằng mcg đến mg, nhưng khi thiếu lại gây nên những hậu quả nghiêm trọng và vô cùng to lớn. Vì vậy việc phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng là việc rất cần thiết cho mọi người, nhất là ở trẻ em- những chủ nhân tương lai của quốc gia. Nắm được tầm quan trọng đó của vi chất dinh dưỡng mà trong nhiều năm qua, Đảng, Chính phủ và Ngành Y tế luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong đó có công tác dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng (SDD), phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng (VCDD) nâng cao tầm vóc và trí tuệ người Việt Nam, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân như tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đã giảm nhanh và bền vững. Chúng ta đã thanh toán được tình trạng mù lòa do thiếu vitamin A; tình trạng thiếu vitamin A huyết thanh, thiếu máu do thiếu sắt và thiếu các VCDD khác ngày càng được cải thiện; kiến thức, thực hành dinh dưỡng đúng của người dân ngày càng được nâng cao. Nhưng bên cạnh đó chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những tồn tại như: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi vẫn còn ở mức cao (24,3% năm 2016), sự chênh lệch giữa các vùng đặc biệt là giữa vùng núi với đồng bằng, giữa nông thôn với thành thị. Suy dinh dưỡng thấp còi và thiếu vi chất dinh dưỡng là những nguyên nhân chính dẫn tới chiều cao thấp ở thanh niên Việt Nam. Ngoài ra, thiếu VCDD còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tới sự phát triển thể lực, tầm vóc, trí tuệ, cản trở sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ em và khả năng sinh sản cũng như năng suất lao động của người lớn. Trong khi đó việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chế độ dinh dưỡng học đường, dinh dưỡng cho người lao động mới chỉ đạt kết quả bước đầu. Do vậy cần nâng cao nhận thức về vai trò dinh dưỡng, dinh dưỡng hợp lý của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân, các bộ ngành, địa phương cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho công tác dinh dưỡng. Có như vậy Việt Nam chúng ta mới có thể cải thiện được chiều cao, cân nặng, sức khỏe, trí tuệ của những thế hệ trong tương lai.

Tại buổi lễ, Gs. Ts. Nguyễn Viết Tiến-Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhấn mạnh “ngày vi chất dinh dưỡng là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm vận động và đẩy mạnh công tác phòng chống thiếu Vi chất dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em và bà mẹ”.

Qua buổi lễ phát động này, ông bày tỏ mong muốn “các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và trên toàn quốc nói chung sẽ cùng dành cho trẻ em những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm bằng việc tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống thiếu dinh dưỡng tại địa phương mình”.

Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của Gs. Ts. Lê Danh Tuyên- Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, của ông Phạm Đăng Quyền- Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Hai ông đều nêu rõ vai trò to lớn của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển vật chất và trí tuệ của người dân đặc biệt là trẻ em. Gs. Ts. Lê Danh Tuyên nêu rõ Viện Dinh dưỡng khuyến nghị sử dụng đa dạng, phối hợp nhiều loại thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày; khuyến khích lựa chọn và sử dụng thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng. Người dân nên lưu ý lựa chọn các thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày như muối tăng cường I ốt, bột mỳ tăng cường sắt kẽm hoặc các thực phẩm có thành phần nguyên liệu có tăng cường vi chất dinh dưỡng này, dầu ăn tăng cường vitamin A. Ông Phạm Đăng Quyền -Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tiếp tục cải thiện và đẩy mạnh việc bổ sung vi chất cho công đồng, cho người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Năm 2019 này, Viện Dinh dưỡng cấp 14 triệu viên đa vi chất miễn phí cho phụ nữ mang thai để phòng thiếu vi chất cho bà mẹ và trẻ em được triển khai tại 85 huyện nghèo trong cả nước (Theo Quyết định số: 275/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ). Viên đa vi chất có chứa 20 loại vi chất dinh dưỡng, các bà mẹ mang thai cần uống thường xuyên, đều đặn 1 viên/ngày. Hàng năm, có gần 1 triệu trẻ dưới 5 tuổi được cải thiện tình trạng thiếu vitamin A nhờ hoạt động uống bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi ở 41 tỉnh thành, uống bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6 – 60 tháng tuổi và tẩy giun cho trẻ từ 24 – 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh khó khăn (nơi có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao) mỗi năm 2 lần, bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng uống 1 liều vitamin A, đồng thời việc bổ sung vitamin A cho trẻ em và bà mẹ sau sinh đã trở thành hoạt động thường niên của hơn 11.000 xã/phường trong toàn quốc.

Trong Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6), các bà mẹ hãy đưa trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A tại các điểm uống ở xã/phường, hoạt động đó thực sự có ý nghĩa như một ngày hội “Chăm sóc sức khỏe trẻ em”, là món quà nhân văn trong Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Theo kế hoạch, Ngày Vi chất dinh dưỡng năm nay sẽ có trên 6 triệu trẻ dưới 5 tuổi được uống vitamin A, hàng triệu trẻ từ 24-60 tháng tuổi tại 22 tỉnh khó khăn được tẩy giun.

Vì một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững, vì những thế hệ chủ nhân đất nước tương lai, chúng ta hãy cùng nhau, chung tay, chung sức, chung lòng truyền đi thông điệp của Ngày Vi chất dinh dưỡng năm nay là “Vi chất dinh dưỡng giúp tăng trưởng, nâng cao tầm vóc, sức khỏe, trí tuệ và chất lượng cuộc sống”. Chúng ta hãy biến thông điệp này thành những hành động thiết thực, xây dựng những ý tưởng đang ấp ủ vào chính những bữa ăn hàng ngày, vào những quan tâm, chăm sóc cho công đồng người Việt Nam.

La Sơn