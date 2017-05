Vinamilk là công ty sản xuất hàng tiêu dùng duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 2000 công ty niêm yết lớn nhất toàn cầu

(Pháp lý) – Vào ngày 25/05/2017, Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách Global 2000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới. Theo đó, Vinamilk là 1 trong 4 công ty Việt Nam lọt vào danh sách này cùng với 3 đại diện khác là Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Điều đặc biệt, Vinamilk là công ty hàng tiêu dùng nhanh duy nhất của Việt Nam loạt vào danh sách Global 2000 với doanh thu và vốn hóa lần lượt là 2,1 tỷ USD và 9,1 tỷ USD. Xét về vốn hoá thì Vinamilk là công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất trong 4 công ty của VN được lọt vào dánh sách Global 2000 của năm nay.

Các phóng viên và chuyên gia phân tích của tạp chí Forbes đã phải xem xét hơn 3 ngàn công ty trên khắp thế giới và dùng những thuật toán dựa trên 4 tiêu chí là doanh thu; lợi nhuận; tài sản và giá trị thị trường để lập nên bảng xếp hạng 2000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm nay. Các công ty này đến từ 58 quốc gia với 35.300 tỷ USD doanh thu, 2.500 tỷ USD lợi nhuận, 169.100 tỷ USD tài sản và 48.800 tỷ USD tổng vốn hóa. Những con số này cho thấy tầm ảnh hưởng của các công ty tới nền kinh tế thế giới nói chung và nhu cầu cập nhật thông tin thị trường của người tiêu dùng nói riêng. Vì vậy, việc có mặt trong danh sách Global 2000 của Vinamilk một lần nữa cho thấy thực lực và vị thế của Vinamilk trên toàn cầu.

Sau gần 41 năm thành lập, đến nay Vinamilk đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sữa tại Việt Nam và đang vươn mình mạnh mẽ ra quốc tế. Ngoài 13 nhà máy và 10 trang trại tại Việt Nam trong đó có 1 trang trại bò sữa organic theo tiêu chuẩn Organic Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam, Vinamilk đã đầu tư 22,8% cổ phần tại nhà máy Miraka (New Zealand), đầu tư và sở hữu 100% cổ phần nhà máy Driftwood (Mỹ), sở hữu 100% cổ phần tại nhà máy Angkormilk – Campuchia khánh thành vào năm 2015 và công ty con tại Ba Lan làm cửa ngõ giao thương các hoạt động thương mại của Vinamilk tại châu Âu. Sản phẩm của Vinamilk hiện cũng có mặt ở hơn 40 nước trên thế giới, như Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản , Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Mỹ, Úc… Các cơ hội xuất khẩu mới tại thị trường Trung quốc, Bangladesh và Sri Lanka hứa hẹn sẽ đẩy mạnh doanh thu xuất khẩu của Vinamilk trong tương lai.

Thông tin thêm về Vinamilk

Vinamilk luôn tin rằng sự công nhận những đóng góp của nhân viên là đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển của mình trong hơn 40 năm vừa qua. Vì vậy, Vinamilk mang đến cho nhân viên những phúc lợi nổi bật như chương trình Bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ điều kiện học tập, làm việc…. Ngoài ra, danh tiếng của công ty cũng được xây dựng trên sự tin tưởng của người tiêu dùng trong nước và nước ngoài với các sản phẩm của Vinamilk và uy tín của Vinamilk trên thị trường, được thể hiện rõ nét qua các con số trong những năm gần đây. Năm 2016, tổng doanh thu thực hiện cả năm 2016 của Vinamilk đạt 46.200 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với năm 2015. Mức doanh thu năm 2016 của Vinamilk gấp khoảng 12 lần so với năm 2004 Vinamilk cổ phần hóa.

Sự phát triển ấn tượng trong những năm vừa qua đã mang đến cho tập thể Vinamilk những danh hiệu và phần thưởng cao quý do Đảng nhà nước trao tặng: Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2000; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2005; Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2010; Huân chương Độc lập hạng Ba lần 2 năm 2016 và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2016, Vinamilk cũng vừa tiếp tục được bình chọn đứng đầu trong top 10 Doanh Nghiệp niêm yết uy tín tại Việt Nam; top đầu trong Bảng xếp hạng V1000 – 1.000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016; Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; Xếp hạng 20 trong tổng số 300 doanh nghiệp dẫn đầu Châu Á năm 2016 sau 2 lần liên tiếp có mặt trong danh sách các năm 2014, 2015; Top đầu Thương hiệu Mạnh Việt Nam; Là thương hiệu sữa duy nhất vinh dự nhận giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao 21 năm liền do người tiêu dùng bình chọn; Được vinh danh là công ty duy nhất tại Việt Nam lọt vào TOP 50 công ty niêm yết hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương (FAB 50) do tạp chí Forbes Châu Á công bố; 8 năm liên tiếp là thương hiệu sữa đạt Thương hiệu Quốc gia…

Trong giai đoạn 2015 – 2017, Vinamilk dự kiến sẽ tiếp tục nhập bò giống cao cấp từ các nước Úc, Mỹ để đáp ứng cho nhu cầu con giống của các trang trại mới. Hiện nay, tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết hợp đồng bán sữa cho Vinamilk là hơn 90.000 con bò, mỗi ngày cung cấp khoảng 650 tấn sữa bò tươi nguyên liệu. Và với kế hoạch phát triển các trang trại mới, công ty sẽ đưa tổng số đàn bò của Vinamilk từ các trang trại và của các nông hộ lên khoảng 150.000 con vào năm 2017 và khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi hiện tại, là 1.500 tấn/ngày đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu sữa thuần khiết dồi dào phục vụ nhu cầu trong nước và cả xuất khẩu.

