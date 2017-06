Vinamilk đồng hành hưởng ứng chương trình: “Ngày sữa thế giới” do hiệp hội sữa Việt Nam khởi động.

(Pháp lý) – Ngày 1/6/2017, cùng với 250 điểm tổ chức khác nhau trên toàn thế giới, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã tổ chức sự kiện Ngày Sữa thế giới tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đây là 1 hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sữa Thế Giới do Hiệp hội sữa Việt Nam chủ trì.

Thông qua sự kiện này, Hiệp Hội Sữa Việt Nam và Vinamilk mong muốn kêu gọi sự quan tâm hỗ trợ từ các Ban ngành đoàn thể, các tổ chức, cùng các bậc phụ huynh, nhà trường để mang đến cơ hội uống sữa cho tất cả trẻ em trên khắp Việt Nam để các em được phát triển toàn diện. Chương trình có sự tham dự của bà Đào Hồng Lan – Ủy viên dự khuyết Trung Ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Bà Ngô Thị Minh, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn Hóa Giáo Dục Thanh Niên, Thiếu Niên và Nhi Đồng của Quốc Hội, Ông Trương Quốc Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế, Ông Jong Ha Bae – Đại diện Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Thế Giới tại VN (FAO), Ông Trần Quang Trung – Lãnh đạo Hiệp hội sữa Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan ban ngành liên quan và lãnh đạo công ty Vinamilk.

Theo Báo cáo Quốc gia về Thanh niên Việt nam thì chiều cao trung bình của người Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất khu vực châu Á. Cụ thể: kém 8cm so với Nhật Bản, Hàn Quốc, kém 7cm so với Trung Quốc, kém 5-6 cm so với Thái Lan và Singapore. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nguyên nhân chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý; đặc biệt là thói quen uống sữa của người Việt Nam vẫn còn kém xa mức tiêu thụ 300 lít/năm của châu Âu.

Các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lương Thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO), Chính phủ các nước như Mỹ và Liên Minh Châu Âu đều khuyến cáo sử dụng sữa hàng ngày như một phần của chế độ dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Điều này cho thấy tại các nước phát triển, từ lâu họ đã ý thức được tầm quan trọng của Sữa đối với sức khỏe con người. Chính vì vậy, tổ chức Lương Thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đã chọn ngày 1/6 hàng năm làm Ngày Sữa Thế Giới nhằm tăng sự nhận biết về tầm quan trọng của sữa và các sản phẩm từ sữa, cũng như giúp hiểu thêm mọi khía cạnh liên quan đến ngành sữa (nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng từ sữa….). Trong đó, vai trò của sữa được nhấn mạnh là nguồn thực phẩm dinh dưỡng quan trọng trong các bữa ăn hàng ngày của tất cả mọi người trên toàn Thế Giới, đặc biệt là trẻ em – thế hệ tương lai của mỗi quốc gia.

Với mục tiêu để mọi trẻ em đều được uống sữa, trong suốt chặng đường hơn 40 năm hình thành và phát triển,Vinamilk đã không ngừng nỗ lực tạo cơ hội uống sữa cho trẻ em Việt Nam thông qua các chương trình Sữa Học Đường – cung cấp hơn 4 triệu ly sữa cho hơn 2000 trường học cả nước hoặc chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam với hơn 30 triệu ly sữa miễn phí cho trẻ em nghèo trên khắp Việt Nam. Ông Phan Minh Tiên – Giám Đốc Điều Hành Vinamilk chia sẻ: “Sau hơn 40 năm không ngừng nỗ lực mang các sản phẩm sữa đạt chất lượng quốc tế đến với người tiêu dùng Việt Nam, Vinamilk đã góp phần đưa Việt Nam từ một quốc gia không có thói quen uống sữa để giờ đây sữa đã trở thành một sản phẩm dinh dưỡng không thể thiếu trong khẩu phần ăn hàng ngày của mỗi gia đình Việt Nam, góp phần cải thiện tầm vóc người Việt. Vinamilk cam kết sẽ tiếp tục mang các sản phẩm sữa đạt chất lượng quốc tế đến tay người tiêu dùng Việt với giá thành hợp lý để mang đến cơ hội được uống sữa cho mọi trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam vươn cao”.

Được tổ chức vào ngày 1/6 cũng là Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, Ngày Sữa Thế Giới mang đến nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho 500 em học sinh đại diện cho một thế hệ tương lai tươi sáng của đất nước. Nghi thức thả bong bóng thể hiện ước mơ bay cao, bay xa của trẻ em cũng là điểm nhấn của ngày Hội.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một sân chơi, sự kiện này còn mang một ý nghĩa đặc biệt to lớn, đó là kêu gọi các bậc phụ huynh, nhà trường, các doanh nghiệp ngành sữa như Vinamilk, cộng đồng xã hội chung tay đầu tư về mặt dinh dưỡng cho mọi trẻ em Việt Nam để giúp các em cải thiện tầm vóc, thể lực và trí lực cũng như góp phần phát triển một thế hệ trẻ Việt Nam tài năng và khỏe mạnh. Sự kiện này cũng đã đánh dấu bước tiến dài trên con đường hội nhập với ngành sữa Thế giới của Việt Nam nói chung và Vinamilk nói riêng.

Trong buổi Hội thảo “Sữa và các sản phẩm từ sữa đối với sức khỏe công đồng” diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, với các diễn giả khách mời là các chuyên gia đầu ngành như PGS.TS Lê Bạch Mai – Phó Viện trường Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia; PGS.Ts Nguyển Thanh Phong – Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm; PGS.Ts Trần Quang Trung – Chủ tịch Hiệp Hội Sữa Việt Nam; Ths. Trần Việt Nga – Cục Phó Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, ông Nguyễn Quốc Khánh –Giám Đốc Điều Hành nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Vinamilk chia sẻ trong buổi hội thảo: “Trong 40 năm qua, chất lượng sản phẩm luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Không chỉ luôn tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn vệ sinh thực phẩm, Vinamilk luôn hướng đến những sản phẩm chất lượng quốc tế, theo các chuẩn mực cao nhất của Thế Giới, điển hình là dòng sản phẩm sữa tươi Organic chuẩn châu Âu mà Vinamilk vừa cho ra đời vào đầu năm nay”.

Buổi Hội thảo tập trung vào các vấn đề liên quan đến những lợi ích của sữa, qui trình chế biến và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh cũng như những ứng dụng thực tế của các doanh nghiệp ngành sữa, điển hình là Vinamilk, trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo các sản phẩm sữa đầy đủ dinh dưỡng và đạt chất lượng quốc tế khi đến tay người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện hưởng ứng “Ngày sữa Thế giới”, Vinamilk đồng thời tham dự triển lãm quốc tế ngành sữa do Hiệp Hội Sữa Việt nam tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam từ ngày 31/5 – 3/6 với cương vị là đơn vị đầu ngành với bề dày lịch sử 40 năm trong ngành công nghiệp chế biến Sữa và các sản phẩm từ Sữa. Vinamilk đã tái hiện sinh động trang trại bò sữa Organic Đà Lạt ngay tại không gian của khu triển lãm, cung cấp thông tin về các nhà máy tiêu chuẩn quốc tế và hiện đại bậc nhất Thế Giới, cùng với các sản phẩm dinh dưỡng đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng Việt ở mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động thú vị như tư vấn dinh dưỡng cùng các bác sỹ, thưởng thức các sản phẩm Vinamilk tươi ngon, các chương trình nghệ thuật vô cùng hấp dẫn: giao lưu với nghệ sỹ Xuân Bắc, ban nhạc Acoustic…

