Ưu đãi “khủng” cho đợt mở bán mới BST hướng biển The Coastal Hill – FLC Grand Hotel Quy Nhơn

Bộ sưu tập condotel hướng biển của The Coastal Hill sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu căn hộ khách sạn có vị trí đắc địa kèm các tiện ích “khủng”. Ngoài ra, chủ nhân The Coastal Hill còn có cơ hội trúng thưởng 02 viên kim cương trị giá 200 triệu đồng và nhiều ưu đãi lớn khác.

Là một trong những dự án “nóng” nhất thị trường BĐS nghỉ dưỡng đầu năm 2018, các thông tin mở bán của The Coastal Hill luôn khiến giới đầu tư mong chờ. Đây là nguyên nhân trong lễ mở bán gần nhất hồi giữa tháng 3 tại Sài Gòn, chỉ ít phút sau khi công bố thông tin, toàn bộ các căn condotel được chủ đầu tư giới thiệu trong sự kiện đã “cháy hàng”, trong khi hàng trăm nhà đầu tư khác vẫn muốn đăng ký đặt mua.

“Lượng khách đăng ký đông vượt dự kiến khiến chúng tôi buộc phải bổ sung giỏ hàng ngay trong sự kiện và gấp rút chuẩn bị giỏ hàng mới để đáp ứng các nhà đầu tư đang nằm trong danh sách chờ ”, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc dự án FLC Quy Nhơn cho biết.

Đó là lý do trong ngày 13/5 tới đây, bộ sưu tập những căn condotel hướng biển tuyệt đẹp của The Coastal Hill sẽ được chính thức giới thiệu tới thị trường Hà Nội. Đây là những căn condotel sở hữu lợi thế đặc biệt về vị trí, tầm nhìn và thiết kế, có từ 1-3 phòng ngủ, được thiết kế tinh xảo đến từng chi tiết bởi đội ngũ kiến trúc sư Baumschlager Eberle Architekten (BE) – đơn vị thiết kế hàng đầu nước Áo.

Với những khung cửa kính panorama rộng mở cùng tầm cao lý tưởng, chủ nhân của những căn condotel có thể thu trọn không gian đại dương mênh mang của Quy Nhơn trong tầm mắt.

Kết hợp với nội thất tuyển chọn từ những thương hiệu nổi tiếng, The Coastal Hill hứa hẹn sẽ là tổ hợp khách sạn đẳng cấp và là điểm nhấn hoàn hảo của phân khúc BĐS nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn, Bình Định.

Bình Định, điểm đến hấp dẫn của thị trường BĐS nghỉ dưỡng

Trong 2 – 3 năm trở lại đây, du lịch Bình Định đã có những cú bứt tốc ngoạn mục. Lượng du khách đến với “đất Võ – trời Văn” tăng ấn tượng hơn 20%/năm trong giai đoạn 2011 – 2015 và gần 30% trong năm 2016.

Số chuyến bay đến cảng hàng không Phù Cát từ 3-5 chuyến trong giai đoạn trước 2017 vừa được điều chỉnh lên 14 chuyến Hà Nội – Quy Nhơn và 21 chuyến TP.HCM – Quy Nhơn, cùng với nhà ga T1 mới xây dựng, với diện tích lớn gần gấp 3 lần nhà ga cũ (8.100m2).

” Số du khách sẽ còn tăng mạnh khi đường trục Khu kinh tế nối dài (rút ngắn thời gian từ sân bay Phù Cát về quần thể FLC Quy Nhơn chỉ còn khoảng 10 phút) đang được đẩy nhanh tiến độ. Một thông tin rất đáng lưu ý khác là hãng bay Bamboo Airways của Tập đoàn FLC dự kiến đưa vào vận hành trong cuối năm 2018 sẽ đặt “đại bản doanh” tại Quy Nhơn”, chuyên gia bất động sản Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT Think Big Group nhận xét và cho rằng chính những yếu tố tăng trưởng về du lịch, hạ tầng này sẽ biến Bình Định thành một trong những thị trường đầu tư BĐS hấp dẫn nhất cả nước trong năm 2018.

Lợi nhuận đầu tư có thể vượt 20%

Cũng theo vị chuyên gia này, hiện công suất phòng trung bình của tất cả các loại hình lưu trú tại Bình Định vào mùa cao điểm đang đạt 70%-75%; mùa thấp điểm cũng đạt 40%-45%.

Một căn condotel tiêu chuẩn 5 sao tại Quy Nhơn có mức giá khoảng 2 tỷ đồng, cho thuê trung bình khoảng 3,5 triệu VND/đêm. Kết hợp các thông số nói trên, có thể tính ra mức lợi nhuận thu về của căn condotel này tối thiểu sẽ ở mức 600 -700 triệu VND/năm.

“Như vậy, lợi nhuận ròng mà nhà đầu tư “bỏ túi” sau khi trừ chi phí quản lý và khai thác tại một dự án như The Coastal Hill có thể vượt xa con số 10% cam kết tối thiểu của chủ đầu tư”, ông Hà bình luận và cho rằng theo tính toán sơ bộ, nếu sử dụng gói hỗ trợ tài chính, lợi nhuận tại The Coastal Hill có thể vượt 20%.

Ưu đãi hấp dẫn

Theo thông tin từ chủ đầu tư, trong lễ mở bán tới đây, khách hàng tham dự sự kiện sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng voucher là 01 chuyến du lịch khám phá bất kỳ địa điểm nào thuộc quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC. Các khách hàng giao dịch thành công sẽ được tặng ngay 01 voucher nghỉ dưỡng ở quốc đảo sư tử Singapore và Malaysia dành cho 02 người.

Đặc biệt, những khách hàng đã đăng ký mua condotel thành công từ tháng 9-10/2017 cũng có cơ hội bốc thăm để sở hữu 02 viên kim cương trị giá 200 triệu đồng/viên. Đây chính là món quà tri ân hấp dẫn mà Tập đoàn FLC thường xuyên dành tặng cho các nhà đầu tư của mình.

The Coastal Hill là một trong những khách sạn lớn nhất Việt Nam với sức chứa kỷ lục trên 3.500 khách. Bảo lưu gần 100% hệ thực vật bản địa, tổ hợp condotel hướng biển này cũng là khách sạn đầu tiên được xây dựng theo tiêu chuẩn Bạch kim trong “hệ thống công trình xanh” LEED (Mỹ) và Lotus (Việt Nam).

Lễ mở bán BST Quỹ căn hướng biển đẹp nhất dự án The Coastal Hill – FLC Grand Hotel Quy Nhơn Địa điểm: Grand Ball Room – Tầng 5, Khách sạn Intercontinental – Hanoi Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Mễ Trì Website: http://coastalhill.flcquynhon.com.vn/ Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline: ‎0915.638.898

PV