Thái Nguyên: Các siêu Dự án nghìn tỷ hiện ra sao?

Cuối năm 2016, tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng, khi đó đã có không ít hoài nghi đặt vấn đề về tính khả thi của những dự án này. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn, bằng sự đồng thuận của lãnh đạo và nhân dân, các dự án nghìn tỷ bắt đầu ghi dấu ấn trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chia sẻ với Phóng viên: Năm 2017 ngoài vấn đề tháo gỡ những khó khăn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp, Tỉnh đã và sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực, hoàn thiện các quy trình, thủ tục triển khai thực hiện hàng loạt các Dự án: Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc; Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Vincom; Dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị tỉnh Thái Nguyên và vùng phụ cận; Đường vành đai 5 – Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên, Quảng trường Võ Nguyên Giáp, xây dựng trường THPT Chuyên Thái Nguyên… Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung chr đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo Quốc lộ 3 cũ, tăng cường các giải pháp đầu tư phát triển công nghiệp, tập trung hoàn thiện các Khu công nghiệp Điềm Thụy, Yên Bình, đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Sông Công 2.

Trong số những dự án hiện đang được dư luận chú ý hơn cả là: dự án khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc có tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng; dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hà tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu với hơn 18.000 tỷ đồng; Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TP Thái Nguyên” được triển khai năm 2015, gồm 2 giai đoạn với tổng tổng mức đầu tư là 80,5 triệuUSD ( ≈ 1.695 tỷ đồng); Dự án nghĩa trang hiện đại An Lạc Viên Thái Nguyên với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc, vùng thực hiện dự án thuộc địa bàn 10 xã, thị trấn của 03 địa phương. Dự án này hiện đang được người dân địa phương rất quan tâm, ngoài số tiền, quy mô lớn nó còn mang ý nghĩa lớn với vị trí chiến lược phát triển của tỉnh nói chung và TP.Thái Nguyên nói riêng.

Ông Nguyễn Tiến Trữ, Giám đốc Trung tâm quỹ đất TP. Thái Nguyên cho biết: “đầu năm 2017, ngay sau khi dự án được khởi công, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã huy động mọi người lực bắt tay vào công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, đền bù cho nhân dân. Con đường Bắc Sơn nối dài (Hồ Núi Cốc) để dẫn vào khu du lịch đi qua địa phận TP. Thái Nguyên có chiều dài 9.3km, tổng số hộ ảnh hưởng trong quy hoạch là 1.644 hộ đi qua 5 các địa phận hành chính thành phố. Công tác giải phóng mặt bằng bắt đầu được thực hiện từ cuối tháng 11/2016 đến nay, Trung tâm Quỹ đất TP.Thái Nguyên đã triển khai công tác thống kê kiểm đếm lên phương án bồi thường GPMB được 100% hộ dân; hiện nay đã phê duyệt chi trả hơn 800 tỷ đồng bồi thường cho hơn 600 hộ và 3 đơn vị”.

Bên cạnh đó, dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TP. Thái Nguyên giai đoạn 1 đã hoàn tất 5 hạng mục, giai đoạn 2 gồm 7 hạng mục, hiện các nhà thầu đang tích cực bắt tay vào thi công, bước đầu hoàn thiện các hạng mục của giai đoạn 2.

Với dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc – Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco8) là nhà đầu tư duy nhất cách đây ít lâu đã trúng sơ tuyển một loạt 9 dự án PPP thực hiện theo hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư theo Quyết định phê duyệt đầu tư của tỉnh là 18.211 tỷ đồng trong đó: vốn của Nhà đầu tư là 12.611 tỷ đồng, vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần để GPMB là 5.611 tỷ đồng.

Đối với nghĩa trang An Lạc Viên Indevco, đây là một dự án an sinh xã hội đặc biệt nhằm đáp ứng yêu cầu và sự mong mỏi bấy lâu nay của nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Bằng sự đồng thuận của nhân dân, chỉ trong vòng 2 tháng công tác GPMB, đề bù, tái định cư đã hoàn tất và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Công trình Nghĩa trang An lạc viên Thái Nguyên do Công ty cổ phần tập đoàn Indevco làm chủ đầu tư với quy mô trên 30ha, tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Dự án nghĩa trang cấp III này được xây dựng kết hợp nhà tang lễ, nhà hỏa táng, nhà lưu trữ tro cốt đồng bộ khép kín với công nghệ hiện đại và các công trình phụ trợ tại khu vực hỏa táng. Dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 4/2017.

Đánh giá các dự án trọng điểm mà UBND thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai trong thời gian qua, ông Lê Quang Minh,Thành ủy viên; Phó chủ tịch UBND TP Thái Nguyên chia sẻ: Cuối năm 2016 đầu năm 2017, Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt với Thành phố về triển khai các Dự án lớn trên địa bàn. Tính đến thời điểm này, tiến độ GPMB đảm bảo tiến độ, một số dự án về sớm so kế hoạch đề ra như dự án nghĩa trang An Lạc Viên sớm hơn dự kiến 2 tháng giao đất cho dự án hơn 30ha để thực hiện xây dựng và kế hoạch chủ đầu tư, dự kiến trong cuối tháng 4/2017 sẽ đi vào hoạt động trong đó có các hạng mục như nhà tang lễ, hỏa táng, lò thiêu,… Dự án đường Hồ Núi Cốc đến thời điểm này, UBTP tích cực chủ động đền bù, GPMB, xây dựng khu tái định cư, tuyến đường Hồ Núi Cốc đi qua 9,3km cho nhân dân đã xong toàn tuyến. Tuyến đường đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư khoảng hơn 6km tổng kinh phí đã thực hiện chi trả cho công tác bồi thường gần 800 tỷ đồng. Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, ở thời điểm này chúng tôi đã bàn giao được 2,05km cho Tập đoàn Phúc Lộc để thi công tuyến đê kè tuyến bờ hữu sông Cầu. Trong thời gian tiếp theo chúng tôi tích cực triển khai bồi thường tái định cư thuộc khu dân cư mới (Phường Túc Duyên- TP.Thái Nguyên); Khu Tân Thành 2 (xã Đồng Bầm – TP.Thái Nguyên) đối với các hộ bên bờ hữu và bờ tả thuộc dự án.

