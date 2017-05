Tập đoàn FLC khảo sát thực địa triển khai dự án tại Nghệ An

Ngày 16/5, Tập đoàn FLC có buổi làm việc cùng UBND tỉnh Nghệ An về đầu tư Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Trước đó, hai bên đã thống nhất về cơ bản chủ trương đầu tư dự án trong buổi làm việc đầu tiên ngày 8/5 tại Văn phòng Tập đoàn FLC (Hà Nội).

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ Anh có ông Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và huyện Nghi Lộc.

Về phía Tập đoàn FLC có ông Lê Thành Vinh – Tổng giám đốc; ông Đặng Tất Thắng – Phó tổng giám đốc; bà Vũ Đặng Hải Yến – Phó tổng giám đốc cùng các đối tác thiết kế, thi công, lãnh đạo các phòng ban chuyên trách.

Trước buổi làm việc, Tập đoàn FLC cùng đoàn công tác UBND tỉnh đã khảo sát địa điểm đầu tư tại khu vực bãi Tiền Phong và bãi Hải Đồn, xã Nghi Tiến, Nghi Lộc.

Nghi Tiến là xã bãi ngang nằm ở phía Đông Bắc huyện Nghi Lộc, cách trung tâm huyện khoảng 17 km, cách thị xã Cửa Lò khoảng 19km và cách thị trấn Diễn Châu khoảng 25km.

Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An dự kiến sẽ được triển khai tại khu vực này với diện tích khoảng 570 ha, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư của dự án là xây dựng một tổ hợp quần thể nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí ven biển nhằm tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan, dịch vụ du lịch cho huyện Nghi Lộc nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Quy mô dự án dự kiến bao gồm: Khách sạn 5 sao 1.000 phòng, resort bãi biển, biệt thự sân golf cao cấp, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, khu vui chơi giải trí, sân golf 18 đến 36 hố, các hạng mục giao thông hạ tầng phụ trợ.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thành Vinh – Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC khẳng định đây là địa điểm hội đủ các điều kiện thuận lợi, hợp lý để đầu tư, thể hiện quan điểm quyết tâm đầu tư. Để dự án triển khai thuận lợi, Tập đoàn đề nghị nắn chỉnh, xác định lại ranh giới dự án nhưng vẫn phải bám bờ biển. Tập đoàn FLC cũng đề nghị tỉnh Nghệ An thành lập ban chỉ đạo riêng của dự án; tiến hành bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trong thời gian ngắn nhất.

Tỉnh Nghệ An cần quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng xung quanh và kết nối thẳng đến dự án; tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các thủ tục đầu tư; đồng hành cùng nhà đầu tư giải quyết các thủ tục tại Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương. FLC cam kết sẽ thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng sạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền, đại diện lãnh đạo huyện Nghi Lộc, các ban ngành cho rằng: Hiện nay, đường D4, đường quốc phòng ven biển sẽ kết nối với đường ven Cửa Hội. Đại lộ Vinh – Cửa Lò cũng là phương án tiếp cận với khu vực. Như vậy, hạ tầng giao thông, điện nước cơ bản thuận lợi. Khó khăn nhất hiện nay là giải phóng mặt bằng. Để dự án triển khai thuận lợi cần khoanh dân, hạn chế di dời tái định cư.

Các đại biểu cũng bàn giải pháp khoanh vùng dự án từ phía Đông đường ven biển, tập trung tái định cư phía Tây vùng ven biển thuận tiện hơn cho tái định cư; cần lách vùng lõi khu vực dân cư đông đặc. Đề nghị UBND tỉnh sớm có quy hoạch, chủ trương đầu tư để triển khai các bước tiếp theo.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao quyết tâm của Tập đoàn FLC, đề nghị Tập đoàn sớm có văn bản, thủ tục cần thiết để cuối tháng 6/2017 trình UBND tỉnh, Tỉnh uỷ về chủ trương đầu tư; phấn đấu cuối năm khởi công xây dựng dự án, đưa dự án đi vào hoạt động sau 2 năm xây dựng.

Tỉnh Nghệ An xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh, cam kết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thường xuyên kiểm tra để giải quyết vướng mắc cho nhà đầu tư, xem lợi ích của nhà đầu tư cũng là lợi ích của tỉnh. Tỉnh sẽ thành lập ban chỉ đạo dự án do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền trực tiếp kiểm tra đôn đốc, thực hiện.

FLC Nghệ An là quần thể thứ 7 trong chuỗi Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái do Tập đoàn FLC đã và đang triển khai: FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, FLC Vĩnh Phúc, FLC Hạ Long, FLC Đồ Sơn, FLC Quảng Bình… Với việc triển khai dự án quy mô lớn tại Nghệ An, Tập đoàn FLC được kỳ vọng sẽ góp phần tạo bước nhảy vọt trong phát triển thương hiệu du lịch địa phương đến với du khách trong và ngoài nước

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Ban Truyền thông – Tập đoàn FLC

Ms. Quách Thị Hà

Email: haqt@flc.vn

Mobile: 0983 043 346

Ms. Lê Ngọc Mai

Email: mailtn@flc.vn

Mobile: 097 666 7127

PV