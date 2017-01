Phát hiện chất propylparaben có trong mỹ phẩm Nam Anh Khương của Cty Lê Hoàng Hà My

(Pháp lý) – Do sản xuất lưu hành sản phẩm chứa chất cấm, Công ty Lê Hoàng Hà My đã từng nhiều lần bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt và mới đây bị thu hồi sản phẩm. Thế nhưng, chỉ hơn 4 tháng sau khi bị các cơ quan chức năng xử lý, Phóng viên lại tiếp tục phát hiện chất propylparaben có trong mỹ phẩm Nam Anh Khương…

Thành phần mỹ phẩm chứa chất propylparaben

Theo thông tin phản ánh của người tiêu dùng về sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH SXTM Mỹ phẩm Lê Hoàng Hà My đang lưu hành trên thị trường, có chứa thành phần chất độc hại, Phóng viên đã đặt mua sản phẩm Q-10 VIP loại KEM MỤN – THÂM TRẮNG DA. Trên sản phẩm chúng tôi mua được, thể hiện có số mã vạch 8936115240012, NSX: 18/10/2016 và HSD: 18/10/2019. Thông tin nhà sản xuất được thể hiện là Công ty TNHH SXTM Mỹ phẩm Lê Hoàng Hà My, có địa chỉ tại số 3, đường 176 Ấp 4A, xã Bình Mỹ, hyện Củ Chi, TP HCM. Sản phẩm trên do Công ty TNHH MTV SX TM hóa mỹ phẩm Nam Anh Khương, có trụ sở tại KP. Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương phân phối độc quyền.

Thông tin được in trên bao bì của sản phẩm ghi rõ công dụng và thành phần hóa chất. Điều đáng nói, khi quan sát kỹ thì chúng tôi phát hiện, thành phần công bố trên bao bì của sản phẩm KEM MỤN – THÂM TRẮNG DA Q-10 có chứa chất propylparaben và methylparaben.

Trước đó, ngày 13/4/2015, triển khai quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm của Asean, Cục Quản lý dược – Bộ Y tế đã có Công văn số số 6577/QLD-MP “V/v cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm”. Công văn này có nội dung quy định rõ: “Thời hạn áp dụng quy định đối với Butylparaben và các muối, Propylparaben và các muối (tham chiếu 12a Annex V) nêu trên: Thời hạn công bố đối với các sản phẩm mới sản xuất trong nước, nhập khẩu đến hết ngày 31/12/2015; Các sản phẩm sản xuất trong nước, nhập khẩu được chỉ phép lưu hành trên thị trường đến hết ngày 30/6/2016”.

Theo ghi nhận, hiện sản phẩm KEM MỤN – THÂM TRẮNG DA Q-10 VIP của Công ty TNHH SXTM Mỹ phẩm Lê Hoàng Hà My vẫn đang được bày bán trôi nổi trên thị trường.

Chất paraben có nguy cơ gây ung thư ? Công văn 6577/QLD-MP của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), ban hành ngày 13/5/2015, khuyến cáo về tính an toàn của chất paraben và MI có trong sản phẩm mỹ phẩm. Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Việt Nam sau đó cũng bổ sung 5 chất bảo quản paraben vào danh mục các chất không được dùng trong mỹ phẩm do nghi ngờ paraben gây ung thư. Trong đó, paraben đứng đầu danh mục. Paraben khi ăn phải sẽ đi qua máu và vào gan sau khi ăn uống. Nếu để paraben tiếp xúc vào da thì nó sẽ bị hấp thụ vào máu trước khi chúng bị bài tiết. Theo CDC, phụ nữ sử dụng sản phẩm chăm sóc cá nhân nhiều hơn nam giới và vì vậy mức độ paraben trong cơ thể họ cũng nhiều hơn 3 lần. Nam giới tiếp xúc nhiều với chất độc hại này có thể gây ra ung thư tinh hoàn. Một bài báo đăng trên Tạp chí Journal of Applied Toxicology năm 2012 cho thấy, thụ thể methyl-paraben và propyl paraben có thể gây ra những thay đổi trong các tế bào vú. Trước đó, một đội nghiên cứu ở Anh cũng tiết lộ, paraben tìm thấy mức cao nhất gần nách, khu vực dễ bị ung thư vú hơn những vùng ngực khác. (theo Dân trí, Kiến thức).

Mỹ phẩm Công ty Lê Hoàng Hà My nhiều lần bị phạt

Trước đó, ngày 13/8/2015, đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả Hà Tĩnh đã kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh mỹ phẩm thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga (tại xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), qua đó phát hiện một lượng mỹ phẩm Nhau Thai Cừu Phấn Hoa chưa được chứng nhận công bố chất lượng sản phẩm. Đoàn đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng và buộc cơ sở tự tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm nói trên.

Ngày 21/10/2015, Phân viện Pháp y quốc gia TP HCM đã tiến hành phân tích mẫu sản phẩm Kem Cream Q-10 Sắc Ngọc Khang sản xuất từ thảo dược thiên nhiên của Công ty TNHH SXTM Mỹ phẩm Lê Hoàng Hà My. Kết quả cho thấy, có chất Clobetasol Propionate độc hại trong sản phẩm này.

Ngày 1/8/2016, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành sản phẩm Nhau Thai Cừu Phấn Hoa NAK Q10 (18g), lô sản xuất: 006, ngày sản xuất 23/3/2016, hạn dùng 23/3/201, số phiếu tiếp nhận công bố: 003018/14/CBMP-HCM, do Công ty TNHH MTV SX-TM MP Lê Hoàng Hà My sản xuất và do Công ty TNHH MTV Nam Anh Khương độc quyền phân phối.

Ngày 16/8/2016, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP HCM – ông Bùi Minh Trạng đã ký Quyết định số 458, áp dụng đối với Công ty Lê Hoàng Hà My, vì đã để xảy ra nhiều sai phạm. Tổng cộng số tiền phạt áp dụng đối với Công ty Lê Hoàng Hà My là 120 triệu đồng với 2 lỗi vi phạm là kê khai không trung thực các nội dung đã cam kết trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và sản xuất mỹ phẩm có chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm.

Đỗ Quyên