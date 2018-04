Peugeot 3008 và 5008 lập kỷ lục doanh số tại Việt Nam

Hai mẫu xe Peugeot hoàn toàn mới là 3008 và 5008 đã giúp thương hiệu xe Pháp lập kỷ lục trong 3 năm qua với hơn 1.500 hợp đồng được ký trong quý I/2018.

Cụ thể, nhu cầu Peugeot 3008 và 5008 đã tăng mạnh và giúp doanh số bán trong quý I/2018 của Peugeot tại Việt Nam tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái và lập kỷ lục mới ấn tượng.

Theo đại diện Peugeot Việt Nam, tính đến thời điểm này đã có hơn 1.500 hợp đồng đặt mua bộ đôi SUV Peugeot 5008, 3008 thế hệ mới, trong đó có 900 xe đã được giao cho khách hàng.

Hiện tại để đáp ứng nhu cầu đang tăng cao của khách hàng, ngay sau khi nhận lô linh kiện tiếp theo từ đối tác Peugeot Pháp, nhà máy Thaco đã tiến hành lắp ráp để cung ứng cho thị trường và đưa về các showroom và đại lý để kịp thời giao xe ngay cho khách hàng trong tháng 4, giúp khách hàng cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

“Điều này khẳng định sức hấp dẫn đến từ những thay đổi đột phá từ động cơ, thiết kế và các tính năng công nghệ hiện đại của SUV Peugeot thế hệ hoàn toàn mới”, đại diện Peugeot Việt Nam nhấn mạnh.

Nhu cầu tăng cao đối với bộ đôi SUV Peugeot tại Việt Nam xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, đây là hai sản phẩm thế hệ hoàn toàn mới với sự lột xác về thiết kế, trang bị, công nghệ và các tính năng an toàn. Thứ hai, với giá bán Peugeot 3008 và Peugeot 5008 là 1,199 tỷ đồng và 1,399 tỷ đồng, đây là mức giá hấp dẫn cho một thương hiệu xe châu Âu, nơi các tiêu chuẩn an toàn và vận hành được cho là khắt khe hơn rất nhiều so với các vùng khác.

Bộ đôi SUV Peugeot 5008 và 3008 thế hệ mới sở hữu thiết kế theo ngôn ngữ New i-Cockpit cùng với kiểu dáng thể thao, nổi bật và mạnh mẽ. Nhà sản xuất đã đáp ứng đúng xu hướng lựa chọn dòng xe SUV hiện nay.

Peugeot 5008 và 3008 được trang bị hàng loạt các trang bị tiện nghi như cửa sổ trời Panorama, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp báo rẽ, cảm biến gạt mưa phía trước tự động, ống xả kép… Điểm nổi bật nhất của cả 2 xe này là ngôn ngữ thiết kế i-Cockpit lấy cảm hứng từ khoang lái máy bay. Tất cả không gian khoang lái như bao bọc lấy người lái, từ cụm vô lăng, bảng điều khiển phía trước, màn hình cảm ứng, các phím điều khiển, cần số…

Hai mẫu SUV thế hệ mới trên được trang bị động cơ tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng sản sinh công suất 165 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 245Nm tại 1.400 – 4.000 vòng/phút, kèm hộp số tự động 6 cấp, tích hợp chế độ Sport và lẫy chuyển số thể thao.

Có thể nói sự khởi động ấn tượng của bộ đôi SUV Peugeot 5008 và 3008 thế hệ mới đã cho thấy huyền thoại Peugeot đã trở lại và lột xác hoàn toàn từ tăng trưởng doanh số và chất lượng sản phẩm. Hướng đến những khách hàng thành đạt và ưa thích công nghệ, bộ đôi Peugeot 5008 và 3008 thế hệ mới hứa hẹn sẽ là những mẫu SUV tạo nên trào lưu lựa chọn mới trên thị trường Việt Nam trong năm 2018 này.

PV