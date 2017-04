KLF sắp tung ra thị trường dòng sữa “Sữa ngoại giá nội” nhập khẩu từ Úc và Newzealand

(Pháp lý) – Hiện thực hóa tham vọng chiếm lĩnh thị trường sữa ngoại cao cấp, vừa qua Ban lãnh đạo Công ty KLF Global đã thỏa thuận thành công với các đối tác hàng đầu của Úc & New Zealand trong việc liên kết sản xuất và cung cấp độc quyền các sản phẩm sữa tại thị trường Việt Nam và các nước.\

Theo đó, đại diện Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF Global) đã có chuyến công tác thực tế từ ngày 3/4 – 10/4/2017 ở Úc và New Zealand. Tại đây, Ban lãnh đạo KLF Global đã có cuộc gặp gỡ với đối tác Pactum Dairy ở Sheppherton, bang Victoria nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác đưa các sản phẩm sữa nước về Việt Nam. Được biết, Pactum Dairy Group là một đơn vị kinh doanh nằm trong tập đoàn Freedom Foods Group, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng và các loại thực phẩm cũng như đồ uống cao cấp. Đây cũng là một trong những tập đoàn hàng đầu của xứ sở “chuột túi Kangaroo” sở hữu công nghệ và quy trình sản xuất tiên tiến, luôn cam kết đóng góp cho cộng đồng những sản phẩm chất lượng với giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Nằm trong chuỗi hoạt động, Đoàn cũng tới thăm nhà máy GMP tại New Zealand. Được đánh giá nằm trong top 3 nhà máy sản xuất sữa lớn nhất tại New Zealand, GMP Dairy Ltd thuộc Công ty Dược phẩm GMP nắm trong tay hơn 20 năm kinh nghiệm về sản xuất các loại dược phẩm. Hơn thế, từ lâu GMP Dairy còn được giới chuyên môn công nhận là đơn vị sản xuất sữa duy nhất áp dụng tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm ở Úc và New Zealand.

Ngoài thế mạnh về nguồn gốc sản phẩm tươi sạch nhất thế giới, nguyên liệu cho sữa khai thác từ đàn bò được chăn thả thuần tự nhiên trên diện tích hàng chục ngàn hecta . Toàn bộ công đoạn thu mua sữa nguyên liệu diễn ra trong vòng 24 giờ theo quy trình công nghệ khép kín và tuân thủ mọi tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của nước sở tại. Sau đó sản phẩm được sản xuất và đóng gói từ nhà máy tại New Zealand và đưa về Việt Nam tiêu thụ. GMP còn đặc biệt chú trọng đến việc đa dạng mẫu mã và chủng loại nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của mọi đối tượng. Theo đó, Công ty đã cho ra đời nhiều loại sữa với từng tính năng chuyên biệt gồm sữa công thức dành cho trẻ em, sữa cao năng lượng dành cho người hay vận động, cho đến sữa dành riêng cho người cao tuổi, …

Để tránh hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng, GMP đã triển khai áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, hệ thống kiểm soát bằng hộp đen để giám sát toàn bộ quá trình sản xuất.

Khép lại chuyến đi, Ban lãnh đạo Công ty KLF Global đã đàm phán thành công với các đối tác hàng đầu ở thị trường sữa của Úc & New Zealand trong việc liên kết sản xuất các dòng sản phẩm độc quyền thương hiệu KLF, trong khi đó giá chỉ tương đương các sản phẩm sữa được sản xuất ở Việt Nam. Sản phẩm dự kiến sẽ được ra mắt trên thị trường Việt Nam vào cuối tháng 6 tới đây. Như vậy, sắp tới người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ hội sử dụng sản phẩm nhập khẩu 100%, được sản xuất theo quy trình khép kín đồng bộ từ khâu chọn giống bò, chăn nuôi, tới quy trình vắt sữa, bảo quản, vận chuyển đảm bảo giữ độ tươi sạch, chế biến, đóng hộp, … với giá thành hợp lý.

Bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đại diện Pactum Dairy Group cũng đánh giá cao quy mô, năng lực và hệ thống phân phối của KLF: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự tập trung và năng lực tài chính, nhân sự của KLF trong việc đẩy mạnh liên kết, hợp tác kinh tế, thương mại với các nước. Dựa trên tiềm lực vững mạnh sẵn có của KLF Global hiện nay, chúng tôi tin rằng Công ty sẽ còn tiến nhanh và tiến xa hơn nữa trên thị trường quốc tế, trở thành đối tác tin cậy của không ít quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới”.

Trên hành trình khẳng định vị thế và thương hiệu của mình, KLF Global sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm các dòng sản phẩm mới với chất lượng ưu việt được nhập khẩu 100% từ các nước có trình độ và công nghệ sản xuất tiên tiến. Từ bước đi đột phá này, KLF Global hi vọng sẽ góp phần mang đến nguồn dinh dưỡng an toàn và tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho các gia đình trong việc cải thiện cũng như nâng cao chất lượng sống lành mạnh của người Việt.

PV