Vụ dùng than tre chế thuốc chống ung thư: Rút giấy phép, chuyển hồ sơ sang công an xử lý!

Liên quan đến vụ Công an quận Kiến An và Quản lý thị trường TP Hải Phòng phát hiện một cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng phòng chống ung thư từ bột than tre, cùng nhiều sản phẩm hoá mỹ phẩm làm đẹp và hỗ trợ sức khỏe khác, ngày 13/4, Sở Y tế Hải Phòng cho biết đã rút giấy phép của Công ty TNHH Hồng An Phong (trụ sở tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng), chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an TP Hải Phòng xử lý theo quy định.

Bàng hoàng thuốc chống ung thư làm từ bột than tre

Trước đó, ngày 10/4 Công an quận Kiến An và Quản lý thị trường TP Hải Phòng đã kiểm tra đột xuất cơ sở do Đào Thị Chúc (24 tuổi, trú tại tổ Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) làm chủ đã phát hiện hàng chục công nhân đang cho bột than tre tán mịn vào vỏ thuốc con nhộng, sau đó được dán nhãn mác là thực phẩm chức năng phòng chống ung thư của Cty TNHH Vinaca, cùng nhiều sản phẩm hoá mỹ phẩm làm đẹp và hỗ trợ sức khỏe khác…

Tại thời điểm kiểm tra, bà Chúc không xuất trình được giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở. Các sản phẩm mà Cty TNHH Vinaca sản xuất là được cấp phép cho Cty TNHH Hồng An Phong.

Sau đó Đoàn Thanh tra của Sở Y tế đã kiểm tra đột xuất Cty TNHH Hồng An Phong do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc. Đây là đơn vị được Sở Y tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận cho 6 sản phẩm hóa mỹ phẩm mang tên: Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi) và Vinaca đa dụng. Tất cả các sản phẩm này đăng ký là mỹ phẩm, không phải là thực phẩm chức năng.

Theo khai báo của Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn, Cty của ông không trực tiếp sản xuất mà chỉ cung cấp nguyên liệu là than hoạt tính, còn việc sản xuất các sản phẩm nói trên là cơ sở của Cty TNHH Vinaca ở quận Kiến An do ông Nguyễn Xuân Thu (SN 1981, ngụ xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội) làm Giám đốc. Toàn bộ nguyên liệu đầu vào, nhãn mác bao bì sản phẩm và thiết bị máy móc đều do ông Thu điều hành. Cty TNHH Hồng An Phong đã được Phòng Quản lý dược, Sở Y tế Hải Phòng cấp giấy công bố về qui trình sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Vinaca.

Qua kiểm tra cho thấy, Cty Hồng An Phong không hoạt động sản xuất các loại thực phẩm chức năng, hoá mỹ phẩm như đã đăng ký và vi phạm nhiều qui định trong quá trình hoạt động. Trong khi đó, tại Hải Phòng có một cơ sở khác lại sản xuất loại sản phẩm dán nhãn mác Vinaca.

Ngày 12/4, Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với Sở Y tế Hưng Yên kiểm tra tại Cty TNHH BIMEX (địa chỉ thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Đây là Cty mà trong hồ sơ Cty TNHH Hồng An Phong trình Sở Y tế Hải Phòng thể hiện là nơi đóng gói các sản phẩm thực phẩm chức năng, hoá mỹ phẩm được sản xuất tại Cty Hồng An Phong. Tại thời điểm kiểm tra, Cty BIMEX không có các hợp đồng hoặc những giấy tờ thủ tục liên quan đến việc thực hiện đóng gói sản phẩm của Cty Hồng An Phong. Hơn nữa, lãnh đạo Cty BIMEX cũng cho biết họ không hề biết ông Nguyễn Văn Tuấn là ai, cũng như Cty của ông Tuấn.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Y tế Hải Phòng đã báo cáo Bộ Y tế. Ngày 13/4 Sở Y tế đã ra quyết định thu hồi 6 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Cty Hồng An Phong gồm: Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi) và Vinaca đa dụng.

Rút giấy phép, chuyển hồ sơ sang công an

Sở Y tế Hải Phòng đã báo cáo Bộ Y tế đồng thời ra quyết định thu hồi phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm đã cấp cho Cty Hồng An Phong theo qui định do Cty này vi phạm về việc đăng ký sản phẩm nhưng không sản xuất đúng địa chỉ và qui trình đã công bố.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh cho biết: “Sở sẽ đồng bộ vào cuộc rà soát toàn bộ các cơ sở đã được cấp giấy phép công bố sản phẩm mỹ phẩm giống như Công ty Hồng An Phong trên toàn TP. Riêng cơ sở sản xuất bột than tre cung cấp cho Vinaca làm thuốc chữa ung thư giả đã bị rút giấy phép”.

Bà Xanh cho hay, chiều 12/4, Thanh tra Bộ Y tế, lãnh đạo Cục Quản lý dược, Cục An toàn thực phẩm đã có buổi làm việc với Sở về việc than tre, nứa được dùng để chế biến thuốc hỗ trợ trị bệnh ung thư. Theo đó, Cục An toàn thực phẩm xác nhận không cấp bất cứ giấy phép gì cho Vinaca để Cty này sản xuất, lưu hành thực phẩm chức năng. Như vậy mọi hoạt động sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng của Vinaca là trái pháp luật.

Do đó Sở Y tế Hải Phòng đã yêu cầu thu hồi 6 sản phẩm của Vinaca. Sở Y tế Hải Phòng cũng đã có văn bản trình và xin ý kiến Bộ Y tế chuyển hồ sơ sang Công an TP Hải Phòng xử lý.

Sở Y tế Hải Phòng sẽ cho các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra và thu hồi nếu phát hiện thấy có sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng… của Vinaca trên thị trường. Sở cũng sẽ có văn bản gửi quận Kiến An và huyện An Dương phối hợp giám sát hoạt động của 2 đơn vị sai phạm đã nêu, tránh tình trạng tái hoạt động.

Theo Bao Phapluat