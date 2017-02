Tập đoàn Phương Bắc đề xuất dừng tháo dỡ công trình 8B Lê Trực : Chưa có cơ sở khoa học pháp lý

(Pháp lý) – Trong những ngày giáp tết Đinh Dậu vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Bắc (Tập đoàn Phương Bắc) có văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội đề xuất, dừng thi công phá dỡ giai đoạn 2 tại tòa nhà 8B Lê Trực. Với đề xuất này, dư luận lo ngại tạo ra tiền lệ xấu, cổ súy cho sự coi thường kỷ cương phép nước trong lĩnh vực xây dựng.

Công trình 8B Lê Trực đã phá dỡ xong tầng 19 xây sai phép. Giai đoạn 2 là xử lý việc điều chỉnh chiều cao xây dựng các tầng và không giật cấp theo giấy phép xây dựng được cấp. Tuy nhiên trong những ngày giáp tết Đinh Dậu vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Bắc (Tập đoàn Phương Bắc) có văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội đề xuất dừng thi công phá dỡ giai đoạn 2 tại tòa nhà 8B Lê Trực.

Để đề xuất dừng tháo dỡ công trình sai phạm, Tập đoàn Phương Bắc đưa ra lý do, đã hơn 3 tháng nay, đơn vị thiết kế vẫn chưa đưa ra được phương án phá dỡ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Công ty đề xuất dừng phá dỡ và đề nghị tháo dỡ cẩu trục tháp, vận thăng lồng đã lắp đặt tại công trình để tránh nguy cơ mất an toàn cho người dân tham gia giao thông trên tuyến đường cũng như sinh sống trong khu vực liền kề.

Đề xuất trên, theo một số chuyên gia trong ngành tháo dỡ công trình xây dựng là có dấu hiệu “bất thường” bởi lý do đưa ra rất chung chung, chỉ dựa trên ý kiến một đơn vị tư vấn, có khách quan hay còn ẩn chứa động cơ nào khác? Việc tháo dỡ công trình sai phạm trên là hoàn toàn có thể với trình độ khoa học và công nghệ hiện nay, không đến mức sập đổ cả tòa nhà như có bài báo “nâng quan điểm”. Bởi lẽ, ngay chính tại công văn gửi UBND TP. Hà Nội, Tập đoàn Phương Bắc cho biết, họ có nhiều kinh nghiệm tháo dỡ các công trình và chưa hề lùi bước trước bất kỳ công trình nào: Công trình 42 phố Nhà Chung; phá dỡ, GPMB để xây dựng vườn hoa Hàng Trống; công trình 178 Nguyễn Lương Bằng; phá dỡ, GPMB để xây dựng vườn hoa 1-6; công trình phá dỡ nhà nguy hiểm C1 Thành Công; công trình phá dỡ nhà nghiêng nguy hiểm P3 Phương Liệt….

Trong báo cáo, Tập đoàn này cũng đã đánh đồng sai phạm xây quá 18 tầng với sai phạm tự ý điều chỉnh chiều cao xây dựng và không giật cấp theo giấy phép được cấp. Tập đoàn cho rằng: “Nếu chỉ xét theo số tầng vi phạm, thì công trình sai phép 8B Lê Trực đã được xử lý xong vi phạm trật tự xây dựng. Cụ thể, chủ đầu tư được cấp phép xây dựng 18 tầng, đã tự ý xây dựng 19 tầng, tầng 19 sai phạm đã được phá bỏ hoàn toàn”. Với lập luận trên, vô hình chung họ cho rằng việc xử lý sai phạm đã cơ bản xong mà “lập lờ” bỏ qua sai phạm nghiêm trọng khác.

Trước đó, chủ đầu tư công trình sai phạm tại 8B Lê Trực đã cam kết rút ngắn thời gian phá dỡ phần còn lại của sàn tầng 19, còn 45 ngày. Nhưng hiện nay họ đã “thất hứa” và ngang nhiên xin dừng phá dỡ, khi chưa có sự thẩm định hợp pháp, có cơ sở của cơ quan chuyên môn theo luật định. Việc có dừng tháo dỡ tòa nhà hay không phải dựa trên những cơ sở khoa học xác đáng và phải bảo đảm sự nghiêm minh của kỷ cương phép nước. Đề nghị các cơ quan quản lý, các nhà khoa học sớm vào cuộc, đưa ra những ý kiến chính xác, kịp thời.

Đáng chú ý là, việc tháo dỡ gặp bế tắc suốt hơn 3 tháng qua nhưng tập đoàn này không báo cáo cơ quan chức năng lại lựa chọn thời điểm giáp Tết cổ truyền để đưa ra đề nghị dừng tháo dỡ? Liệu đây có phải là động tác “kỹ thuật” để tiến tới giúp cho công trình giữ nguyên hiện trạng, không thực hiện nghiêm chỉ đạo kiên quyết của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội?

Tùng Lâm