Doanh nghiệp do vợ ông Trần Bắc Hà làm chủ thay thế người đại diện

Doanh nghiệp do vợ ông Trần Bắc Hà làm chủ sở hữu trước đây vừa được đổi tên người đại diện pháp luật. Trong khi đó, các công ty do con ông Hà đứng tên người đại diện pháp luật vẫn đang tiến hành triển khai nhiều dự án “khủng” ở Bình Định.

Bất ngờ thay thế người đại diện

Ngày 9.1, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Định, xác nhận, Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn (trụ sở tại 1 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn, Bình Định) – đơn vị chủ sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn 4 sao, tọa lạc trên khu đất nằm dọc theo bờ biển trung tâm TP Quy Nhơn, do bà Ngô Kim Lan – vợ ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) làm Tổng giám đốc, đã được đổi tên người đại diện pháp luật.

Cụ thể, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định cấp gần đây nhất vào ngày 27.12.2017, người đại diện pháp luật Cho Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn thay cho bà Ngô Kim Lan trước đây là bà Ngô Thị Kim Oanh.

Thời gian qua, Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý sai phạm liên quan đến việc xây dựng công trình không phép.

Trước đó, cuối năm 2015, Thanh tra sở xây dựng Bình Định đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với Công ty cổ phần du lịch Hoàng Anh đất xanh Quy Nhơn (thời điểm này bà Ngô Kim Lan làm Tổng giám đốc). Với số tiền nộp phạt là 40 triệu đồng vì xây dựng hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa nâng tầng Bar Royal club trong khuôn viên đất của khách sạn Hoàng Anh resort không có giấy phép xây dựng.

Theo Thanh tra Sở xây dựng Bình Định, doanh nghiệp đã chấp hành nộp tiền phạt và dừng xây dựng. Tuy nhiên, đến tháng 12.2016, chính quyền địa phương lại phát hiện, Công ty này lại tiếp tục thực hiện thi công công trình không phép khác trong khuôn viên khách sạn Hoàng Anh Resort.

Dự án “khủng” của con ông Trần Bắc Hà

Theo tìm hiểu của chúng tôi, doanh nghiệp của con trai và con gái ông Trần Bắc Hà đang triển khai nhiều dự án “khủng” tại các vị trí đắc địa giữa lòng TP Quy Nhơn (Bình Định).

Cụ thể, năm 2016, Công ty CP Tập đoàn An Phú (do ông Trần Duy Tùng – con trai ông Trần Bắc Hà – PV, làm người đại diện pháp luật) đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú với tổng vốn đầu tư 298 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà ở hiện đại, cao cấp để bán, chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, đất thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, thương mại dịch vụ, tạo điểm nhấn về quy hoạch – không gian kiến trúc khu vực phía Nam TP Quy Nhơn.

Khu đô thị được xây dựng tại phường Quang Trung, TP Quy Nhơn. Tổng diện tích quy hoạch rộng khoảng 36.568 m2. Trong đó, diện tích đất nhà ở gần 13.643 m2, diện tích còn lại xây dựng các hạng mục dịch vụ thương mại và phụ trợ. Dự kiến, từ năm 2017 đến năm 2018 hoàn tất xây dựng nhà ở biệt thự, nhà ở liên kế, từ năm 2018 đến năm 2020 đầu tư xây dựng chung cư.

Tiếp đến, cuối năm 2017, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn SunGroup) thực hiện dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng. Theo đó, dự án được thực hiện tại khu đất K200 thuộc Khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn) với diện tích đất khoảng 10.840m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và khách sạn với quy mô gồm 2 tòa tháp cao 39 tầng, tổng số phòng là 576; trong đó 274 căn hộ cao cấp để bán hoặc cho thuê, 302 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, spa… Đây là dự án có quy mô lớn, công trình độc đáo thể hiện nét kiến trúc văn hóa Champa, tạo điểm nhấn trong việc quảng bá, phát triển du lịch của tỉnh Bình Định.

3 Công ty, 1 địa chỉ trụ sở chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, cho hay, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng được thành lập năm 2014, do bà Trần Lan Phương làm người đại diện pháp luật (con gái ông Trần Bắc Hà- PV) và Công ty CP Tập đoàn An Phú do ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà – PV), làm người đại diện pháp luật, đều có trụ sở chính tại 01 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn. Trùng với địa chỉ trụ sở Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn.

Theo Danviet