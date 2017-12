Đang thanh tra toàn diện dự án liên quan đến Vũ ‘nhôm’

TTCP đang thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị Đa Phước tại Đà Nẵng – dự án được cho là liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) – bị can đang được Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) phát lệnh truy nã…

Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) được biết đến là đại gia đã từng sở hữu nhiều dự án, nhà đất tại những vị trí “đắc địa” ở Đà Nẵng. Khi Bộ Công an công bố điều tra việc mua, chuyển nhượng 9 dự án và 31 nhà, đất công sản ở Đà Nẵng, Vũ “nhôm” được cho là có liên quan đến nhiều dự án, nhà đất công sản trong danh mục này.

Trong đó, một trong những dự án “lùm xùm” nhất là Dự án Khu đô thị Đa Phước – dự án đã được đổi tên thành Dự án Khu đô thị The Sunrise Bay Novaland Đa Phước Đà Nẵng từ năm 2017, sau khi Tập đoàn Deawon Cantavil chuyển nhượng dự án cho Công ty CP Nova – Bắc Nam 79, và công ty này đã đổi tên Công ty TNHH Deawon cantavil thành Công ty TNHH Sunrise Bay.

Liên quan đến Dự án Khu đô thị Đa Phước (đã đổi tên thành Dự án Khu đô thị The Sunrise Bay Novaland Đa Phước Đà Nẵng), trong cuộc họp báo hồi tháng 10/2017, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, dự án này có mấy việc sai liên quan đến quy trình thủ tục, như cho thay đổi không gian của sân golf thành đất đô thị từ năm 2014 khi chưa có ý kiến của Chính phủ. Thành phố đã có báo cáo với Chính phủ về vấn đề này. Còn vấn đề dự án liên quan đến việc hút trộm cát xây dựng thì đang điều tra làm rõ.

Ông Thơ cũng cho biết thêm: “Dự án này mới được chuyển nhượng một lần cho Novaland và cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ. Và hình như có thông tin là chuyển nhượng giữa các cổ đông, chứ không có chuyện chuyển nhượng dự án nữa. Việc chuyển nhượng cổ đông về mặt nguyên tắc thì không có vấn đề gì, nhưng nếu việc chuyển nhượng có gì sai thì pháp luật xử lý, ví dụ như trốn thuế, hay chuyển nhượng không đúng”.

Cũng tại cuộc họp báo của UBND TP Đà Nẵng hồi tháng 10/2017, ông Trần Văn Sơn – Giám đốc Sở Kế hoạc – Đầu tư TP Đà Nẵng – cho biết, tên dự án và tên công ty triển khai dự án không thay đổi. Trước đây, cổ đông chính là Nova 79 còn giờ chuyển nhượng qua Công ty Hoàng Huy, công ty này nằm ở TP.HCM và thủ tục chuyển nhượng là do Sở KH-ĐT TP.HCM thực hiện.

Được biết, trong năm 2017, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã từng lập biên bản tạm dừng thi công dự án này vào tháng 3/2017 do chưa hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường mà đã thi công.

Ngày 6/12, tại Đà Nẵng, ông Bùi Ngọc Lam – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ – đã chủ trì cuộc họp công bố các quyết định thanh tra đất đai tại Đà Nẵng. Theo công bố, quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà; thanh tra toàn diện dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước. Việc thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ. Thời kỳ thanh tra từ năm 2003 – 2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời gian thanh tra 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị (không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

