Đại diện Bộ Công An lên tiếng về hoạt động của Vietlott

Sau một thời gian dài không lên tiếng hoặc trao đổi rất ít về những nghi vấn xung quanh hoạt động kinh doanh, trao thưởng của Vietlott, cuối cùng, đại diện Bộ Công An và công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

Vietlott trả thưởng đúng quy trình

Mỗi buổi quay thưởng của Vietlott đều có sự chứng kiến của các đơn vị liên quan, bao gồm: Bộ Công An, Bộ Tài chính, Deloitte Việt Nam, Tập đoàn Berjaya, đại lý phát phát hành vé trúng thưởng, khách hàng và đại diện cơ quan báo chí. Tuy nhiên, đại diện các đơn vị này hoặc không lên tiếng hoặc trao đổi rất ít về những vấn đề xung quanh hoạt động kinh doanh, trao thưởng của Vietlott.

Dù ông Nguyễn Thanh Đạm – Phó tổng Giám đốc Vietlott từng nhiều lần khẳng định rằng giải thưởng của đơn vị này hoàn toàn công khai, minh bạch và có sự giám sát của nhiều cơ quan chức năng. Toàn bộ hồ sơ của những người đã trúng thưởng đều được Vietlott cung cấp cho Cục An ninh Tài chính tiền tệ đầu tư (A84) – Bộ Công An. Còn việc Vietlott không công khai đầy đủ tên tuổi, danh tính, địa chỉ của người trúng thưởng là để bảo vệ người chơi.

Thậm chí, trong một cuộc trao đổi với Dân Việt, TS. Nguyễn Minh Phong cũng phủ nhận những nghi vấn xung quanh việc Vietlott giấu kín thông tin của người trúng giải, TS. Phong nói: “Vietlott không thể bịa ra một người trúng giải được, bởi hoạt động của họ chịu sự giám sát từ rất nhiều cơ quan chức năng như Bộ Công an, Hội đồng Giám sát xổ số… Còn việc đại diện của các đơn vị tham gia chứng kiến trong buổi quay thưởng và lễ trao giải không lên tiếng có thể nằm trong thỏa thuận quy chế phát ngôn giữa Vietlott và các đơn vị đó”.

Song những giải thích trên vẫn không thể khiến người dân hết nghi ngờ về tính minh bạch trong hoạt động của Vietlott, đặc biệt là nghi vấn xung quanh những người đeo mặt nạ nhận giải Jackpot. Cuối cùng, đại diện Bộ Công An và công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

Đại tá Phạm Minh Hòa, Trưởng phòng 3, Cục An ninh Tài chính, tiền tệ, Đầu tư (A84-Bộ Công An) chia sẻ, Đại diện Bộ Công An là thành viên trong Hội đồng giám sát xổ số để giám sát toàn bộ quy trình quay số mở thưởng của Vietlott, qua 86 kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Mega 6/45 và 33 kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Max 4D, Hội đồng giám sát xổ số xác nhận các buổi quay số mở thưởng của Vietlott đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của quay số mở thưởng và quy định của pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch, trung thực.

“Với chức năng, nhiệm của Bộ Công An, chúng tôi sẽ giám sát công tác quay số mở thưởng của Vietlott đảm bảo tính minh bạch, trung thực”, ông Hòa khẳng định.

Còn ông Lê Đình Tứ, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam cho biết, Deloitte Việt Nam tham dự tất cả các buổi trao thưởng giải Jackpot của Vietlott là với vai trò là đơn vị độc lập.

“Với tư cách là công ty kiểm toán độc lập có uy tín tại các quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam, Deloitte Việt Nam xác nhận quy trình và thủ tục trả thưởng của tất cả giải Jackpot của Vietlott đến nay được thực hiện theo quy định về tài chính và pháp luật có liên quan”, ông Tứ nhấn mạnh.

Khám phá quy trình quay thưởng Vietlott

Quy trình quay số Vietlott được diễn ra khá bài bản từ 18 giờ 10 phút các ngày thứ Tư, Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.Trước giờ quay thưởng, Hội đồng Giám sát xổ số kiểm tra bố trí các thiết bị hình ảnh; kiểm tra và các nhận niêm phong, cắt niêm phong hệ thống quay số mở thưởng. Sau đó, Hội đồng Giám sát xổ số xác nhận việc dừng bán vé và chốt dữ liệu bán vé và lựa chọn người chọn bóng cùng người thực hiện quay số mở thưởng.

Người chọn bóng thực hiện chọn ngẫu nhiên 1 bộ bóng. Hội đồng Giám sát xổ số kiểm tra và cắt niêm phong; chuyên viên quay số mở thưởng đưa bóng vào khe chứa bóng.

Tiếp theo, tới phần quay số mở thưởng – phần được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình và Cổng thông tin điện tử của Vietlott www.vietlott.vn – người dẫn chương trình thông báo về kỳ quay số mở thưởng và giới thiệu các thành viên Hội đồng Giám sát xổ số có mặt tại buổi bị quay số mở thưởng.

Các bước cụ thể được Vietlott thực hiện như sau: Đại diện Hội đồng Giám sát xổ số tiến hành kiểm tra và giám sát chế độ vận hành của lồng cầu và bàn điều khiển; Quay số mở thưởng chính thức do khách mời thực hiện ấn nút; Kết quả quay số mở thưởng được lập thành Biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng và được Hội đồng Giám sát xổ số ký xác nhận; Kết quả quay số mở thưởng được nhập vào hệ thống kỹ thuật kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán; Thông báo kết quả quay số mở thưởng của Vietlott được niêm yết tại trụ sở Vietlott, các chi nhánh, đăng trên Cổng thông tin điện tử của Vietlott www.vietlott.vn và các phương tiện thông tin đại chúng khác (nếu có).

Sau khi quay số mở thưởng, Vietlott và các bên sẽ tiến hành lưu trữ các văn bản, cất giữ thiết bị quay số mở thưởng và khóa và niêm phong kho chứa thiết bị quay số mở thưởng.

Theo Danviet