Chính phủ sẽ tiếp tục thanh tra các dự án nghìn tỷ thua lỗ lớn

Thanh tra Chính phủ đang triển khai thanh tra 2 dự án đầu tư: dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên; dự án Nhà máy đạm Hà Bắc thuộc Bộ Công Thương theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ mới đây đã có công văn trả lời kiến nghị của cử tri liên quan tới một số nội dung về hoạt động kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước thuộc các Bộ, ngành; xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể làm ăn thua lỗ, gây lãng phí thất thoát nguồn ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cho biết, trong những năm qua, bên cạnh những lợi ích to lớn được đem lại, quá trình đầu tư tại một số đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương còn để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trong, gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư, dự án không hiệu quả, gây bức xúc trong dư luận xã hội như: Dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ có tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex), PVN làm chủ đầu tư; dự án nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất có tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng do Công ty cổ phần nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền trung là chủ đầu tư;

Ngoài ra còn có các dự án như: Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư; dự án nhà máy bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An có tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp và Vận tải – Tracodi làm chủ đầu tư (đến năm 2009, dự án này chuyển cho Tổng công ty Giấy Việt Nam -Vinapaco); dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình có tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo Thanh tra Chính phủ, trước tình hình đó, Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan chức năng kịp thời thanh, kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là người đứng đầu. Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ thanh tra một số dự án: dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy Ethanol Phú Thọ, nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Dung Quất, Ethanol Bình Phước.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, hiện Thanh tra Chính phủ, đang triển khai thanh tra 2 dự án đầu tư: dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên; dự án Nhà máy đạm Hà Bắc thuộc Bộ Công Thương theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Qua các cuộc thanh tra đã ban hành kết luận, Thanh tra Chính phủ phát hiện và kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 55 tỷ đồng và 223.406 USD.

Về xử lý trách nhiệm, đối với Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ xử lý trách nhiệm đối với tổ chức và cá nhân tại Bộ Công Thương và Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam theo quy định của pháp luật đối với những vi phạm, khuyết điểm theo từng việc cụ thể, đối với từng dự án đã nêu tại các Kết luận thanh tra.

Đối với Vinatex, các đơn vị góp vốn và PVTex chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với người đại diện vốn tại PVTex và các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm. Ngoài ra, xem xét xử lý trách nhiệm hình sự trong quá trình thực hiện đầu tư dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ đã có dấu hiệu có ý làm trái trong việc phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng với nhà thầu gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Đồng thời, chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ và Dung Quất có dấu hiệu cố ý làm trái và/hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc lựa chọn địa điểm xây dựng (dự án Dung Quất), trong chỉ định thầu, trong ký kết và thực hiện các hợp đồng EPC, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và khắc phục hậu quả đối với các dự án: dự án Nhà máy sản xuất ống thép của Công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam; một số công trình xây dựng chào mừng sự kiện 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội như: Công trình Bảo tàng Hà Nội, công trình công viên Hòa Bình…

Thanh tra Chính phủ với chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, trong thời gian tới sẽ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ tiếp tục thanh tra các Dự án có quy mô lớn, có nhiều dư luận bức xúc trong xã hội.

Theo Dantri