Agribank nói gì về 400 tài khoản khách hàng bị hack, mất tiền?

Nhận được hàng loạt tin nhắn giao dịch bất thường, khách hàng đã yêu cầu Agribank khoá tài khoản để đảm bảo an toàn nhưng vẫn tiếp tục bị mất tiền trong tài khoản do bị hack. Có khoảng 400 tài khoản khách hàng Agribank bị hack.

Chiều 26-4, thông tin từ bộ phận truyền thông Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) cho biết đại diện ngân hàng đã làm việc với cơ quan công an về sự việc hàng loạt tài khoản của khách hàng mở tại Agribank bị rút tiền trong khi chủ tài khoản không thực hiện giao dịch. Đồng thời, Agribank cũng thực hiện phong toả các máy ATM đã giao dịch rút tiền, rà soát danh sách giao dịch để trích xuất camera phục vụ công tác kiểm tra an ninh.

Đại diện Agribank cũng đã làm việc với khách hàng bị mất tiền trong tài khoản và cam kết sẽ bảo đảm quyền lợi cho khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo phản ánh của một số cán bộ Truyền hình Nhân dân (Báo Nhân Dân), nhiều người là chủ tài khoản Agribank đã bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo giao dịch rút tiền vào tối 25-4 mặc dù chủ tài khoản không thực hiện giao dịch.

Nhận thấy sự việc bất thường, các chủ tài khoản đã thông báo cho Agribank, yêu cầu khoá tài khoản và được ngân hàng này chấp thuận yêu cầu, gửi tin nhắn đã xác nhận khoá tài khoản. Tuy nhiên, sau đó các tài khoản vẫn tiếp tục bị rút tiền nhiều lần.

Theo phản ánh của chị M.H, Phòng Kinh tế truyền hình Nhân dân, chỉ trong vòng 6 phút (từ 23 giờ 30 đến 23 giờ 36, tài khoản chị H. bị rút 8 lần, mất tổng cộng 24 triệu đồng. Khoảng 1 giờ sáng ngày 26-4, bản thân chị H. vẫn rút được tiền từ máy ATM.

Trong khi đó một số người cùng cơ quan chị H. giao dịch rút tiền tại máy ATM thì bị rút thẻ. Các tài khoản nói trên đều được mở tại Agribank chi nhánh Thủ đô để trả lương cho cán bộ, nhân viên Báo Nhân Dân.

Agribank cho biết nguyên nhân khách mất tiền là do hệ thống bị hacker xâm nhập. Lý giải việc chậm trễ trong việc khóa tài khoản, phía Agribank cho biết nguyên nhân do số lượng tài khoản cần khoá để bảo đảm an toàn tương đối nhiều, lên đến hàng trăm thẻ nên không thao tác kịp.

