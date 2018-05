Khách sạn tại dự án tỷ đô FLC Quảng Bình hợp tác với thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu nước Mỹ.

Chiều ngày 10/5/2018, tại Hà Nội, Tập đoàn FLC đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) hợp tác với Best Western, thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Theo đó, Best Western dự kiến sẽ trở thành đơn vị quản lý và vận hành Khách sạn FLC Grand Hotel Quang Binh thuộc Dự án FLC Quang Binh Beach & Golf Resort. Đây được xem là một dấu mốc hợp tác quan trọng giữa một Tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam với một Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về vận hành và quản lý khách sạn.

Lễ ký kết có sự tham gia ông Trần Quang Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC và ông Olivier Berrivin – Giám đốc quản lý của Best Western, cùng các đại diện của cả hai phía.

Thông qua việc ký kết này, Tập đoàn FLC tiếp tục khẳng định thương hiệu phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam cùng với hệ thống dịch vụ chuẩn quốc tế.

Trên tiến trình đó, việc hợp tác đầu tư, hợp tác quản lý với các quỹ đầu tư, đơn vị phát triển, quản lý uy tín thế giới để cùng phát triển và vận hành các dự án bất động sản là sách lược ưu tiên.

FLC Quang Binh Beach & Golf Resort là quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái quy mô gần 2.000 ha nằm tại địa phận xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Quần thể được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm khách sạn, resort, biệt thự, nhà phố thương mại cao cấp, sân golf hướng biển dạng links cùng gần 80 tiện ích đồng bộ khác. Best Western, với hơn 70 năm kinh nghiệm vận hành các khách sạn trên toàn thế giới, hiện đang cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý cho hơn 4,200 khách sạn trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Best Western được bình chọn trong Top 10 công ty có kinh nghiệm và uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực quản lý khách sạn nhờ có chuyên môn và năng lực vận hành các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, căn hộ từ hạng tiêu chuẩn đến hạng cao cấp, phục vụ nhiều đối tượng khách khác nhau.

Tại Việt Nam, Best Western đã ghi dấu với các dự án lớn như Best Western Pearl River Hotel tại Hải Phòng, Best Western Indochine Palace tại Huế, Best Western Da Lat Plaza Hotel tại Đà Lạt, Best Western Premier Havana Nha Trang tại Nha Trang, và Best Western Premier Sonasea Phu Quoc tại Phú Quốc…

Theo thông tin từ Best Western, Tập đoàn đang theo đuổi chiến lược tập trung phát triển tại thị trường Việt Nam. Trong đó, việc ký kết Biên bản Ghi nhớ với Tập đoàn FLC được coi là một dấu mốc lớn trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam, không chỉ mở ra nhiều triển vọng hợp tác với Tập đoàn FLC, mà còn là động lực thúc đẩy Best Western tiếp cận những cơ hội mới tại một quốc gia có nhiều tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng.

“Việt Nam là thị trường trọng điểm trong khu vực châu Á của Best Western và chúng tôi rất vui khi có cơ hội khởi đầu một quá trình hợp tác lâu dài với Tập đoàn FLC. Best Western rất hãnh diện khi được tham gia vào một dự án lớn như FLC Quảng Bình và tin tưởng rằng đây sẽ là một dự án thành công”, ông Olivier Berrivin, Giám đốc quản lý của Best Western, nhấn mạnh.

Về phía Tập đoàn FLC, ông Trần Quang Huy, Tổng Giám đốc cho hay: “Chúng tôi tin rằng với sự am hiểu tường tận về lĩnh vực nghỉ dưỡng và kinh nghiệm điều hành chuyên nghiệp, Best Western sẽ thiết lập các dịch vụ khách sạn tại FLC Quảng Bình theo những tiêu chuẩn cao nhất, đảm bảo nguồn khách thường xuyên và tăng trưởng, qua đó góp phần xây dựng và củng cố vị thế thương hiệu nghỉ dưỡng uy tín hàng đầu của Tập đoàn FLC trên thị trường”.

Nằm ở vị trí trung tâm của quần thể FLC Quảng Bình, khối khách sạn FLC Grand Hotel Quang Binh, dự kiến sẽ do Best Western vận hành và quản lý, là điểm nhấn hoàn hảo cho tổng thể kiến trúc dự án. Trải dài trên diện tích 3,4 ha với 2 tòa condotel tiêu chuẩn 5*, mỗi tòa cao 12 tầng kết nối nhau bằng chiếc cổng Sky Walk. 559 căn hộ khách sạn (condotel) có diện tích từ 45-320 m2 và 150 căn bungalow từ 120 – 200m2, FLC Grand Hotel Quang Binh có thể đón tiếp trên 2.000 du khách vào dịp cao điểm. Trong đó điểm nhấn đặc biệt là phòng Tổng thống với diện tích 320m2 với đầy đủ tiện nghi cao cấp, hàng rào bảo vệ 3 lớp tối tân, có bể bơi riêng và phục vụ riêng.

Đây được xem là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Bình nói riêng và miền Trung nói chung, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực dịch vụ du lịch, góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh Quảng Bình trong tương lai.

